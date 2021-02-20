Бдительные украинские патриоты разыскали на Донбассе вражеский напиток

«Ни дня без зрады» — по такому принципу живет сейчас Украина, где практически каждый день обнаруживают признаки скрытой вражеской деятельности, провокаций и саботажа. Такова логика существования тоталитарного общества, известная по опыту тридцатых годов прошлого века.

Ее с неизбежностью порождает политика государственной цензуры, бесконечные идеологические запреты и травля инакомыслящих, организованная стараниями ультраправых. Они находятся в постоянном поиске новых жертв, а поводом для преследований может стать все что угодно — включая этикетку для пива.

Именно это происходит сейчас в пригороде Северодонецка. Местное предприятие выпускает живое, светлое фильтрованное пиво под маркой «Московское», а на его этикетке можно разглядеть собор Василия Блаженного и ленточку в цветах российского флага. Одна из таких бутылок попалась на глаза «патриотов», и это вызвало бешеную сетевую истерику, с призывами к арестам, погромам и немедленной декоммунизации подрывного напитка, который пользуется популярностью в магазинах Луганщины.

Потому что это якобы разлагает души нестойких граждан, толкая их на скользкую дорожку сепаратизма.

«Шёл седьмой год российской агрессии против Украины. Тысячи убитых. Миллионы сломанных судеб. В Луганской области — в почти прифронтовом городе Кременная — выпускают пиво с символикой страны-агрессора: триколор и Красная площадь. В принципе, как отмечают пользователи социальных сетей, проблема не в названии пива. Проблема в символике страны-агрессора. Ну и еще Кремль — откуда принимают решения про продолжение агрессии в Украине. Ведь, как всем известно, ключи от мира на Донбассе лежат в Кремле. Но, видимо, это известно всем, кроме производителя пива из Кременной. Возможно, производители идиоты? А возможно, и нет! А на самом деле это методичная работа против Украины?» — спрашивает Алексей Фалин в статье под названием «Пинта сепарского пива», которая воспроизводит характерную риторику эпохи сталинского террора. «Борщ наш!». Патриотический пиар во время чумы © CC0, Pixabay

За этим следуют прямые политические доносы. По мнению журналиста, этикетка пива скрывает за собой идеологическую диверсию — потому что пивной завод принадлежит жене местного мэра, который когда-то состоял в «Партии регионов», является матерым врагом Украины и занесен по этому поводу на сайт «Миротворец».

«У нас есть вопрос: почему сепар до сих пор на свободе?» — пишет в заключении статьи этот «патриот», который явно сумел бы сделать карьеру во времена Большого террора, разоблачая вездесущих перевертышей и шпионов.

Конечно, все эти обвинения высосаны из пальца. В изображении древнего собора, занесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в принципе нет ничего антиукраинского. Знаменитый памятник архитектуры находится за пределами Кремля — но даже если бы на этикетке изобразили Спасскую башню, Царь-пушку или колокольню Ивана Великого, это не противоречило бы никаким украинским законам — как и изображение цветов российского флага.

Подобные триколоры можно без труда найти в любом супермаркете, на маркировке разнообразных товаров, которые совершенно официально поставляются в Украину российскими предприятиями. А поиски политических подтекстов являются в данном случае паранойей — потому что местные жители никогда не жаловались на это пиво и не видят проблем ни в его названии, ни в «неправильной» этикетке.

Однако националисты руководствуются логикой погрома и травли, которая несовместима с доводами на почве здравого смысла. Это подтверждает предновогодняя история на фабрике елочных игрушек, расположенной в киевском пригороде Клавдиево-Тарасово.

Там обнаружили партию стеклянных шаров, сделанных по заказу российской армии — после чего на предприятие немедленно приехали ультраправые «активисты». Они уничтожили игрушки и закошмарили работников фабрики, которых спасла от расправы прибывшая на место инцидента полиция. А его директору до сих пор приходится извиняться за попытку получить вражеский заказ, спасая свой коллектив от банкротства, — потому что предприятие не выдерживает конкуренции с производителями из Китая и старается заработать любую подвернувшуюся копейку.

Вся эта практика совершенно обычна для постмайдановской Украины, где давно воюют с «коммунистическими» брендами на продуктах. Так, в 2019 году Николаевский хлебозавод № 1 изменил название хлеба «Стахановский», переименовав его в «Галицкий», — причем это было сделано по прямому указанию заместителя областной государственной организации Вячеслава Боня.

«Нам это рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь на основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". В частности, они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич — начальник сектора социалистического соревнования… Они нам целое письмо прислали по этому поводу», — рассказывали об этом на хлебозаводе.

Хотя легендарный шахтер Стаханов виноват перед Украиной лишь тем, что разработал новаторский способ угледобычи, помогая выдавать на-гора больше черного золота.

В Ивано-Франковской области декоммунизировали «Московскую» колбасу, присвоив ей название «Бандеровская».

«У нас пол-Украины сейчас меняется, все села меняют названия, а у нас тут "Московская" колбаса!» — негодовал перед журналистами заведующий производством Петр Кнышук, объясняя решение переименовать свою продукцию в честь лидера Организации украинских националистов.

Хотя некоторые патриоты тут же усмотрели в «Бандеровской» колбасе кремлевскую провокацию, исходя из вечной диалектики зрады и перемоги.

Ну а популярное со времен Микояна «Советское» шампанское репрессировали стараниями главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича — поменяв его название на «Советовское». Хотя это выглядело абсурдом даже по меркам постмайдановской Украины. При этом националистические пропагандисты третировали «праздничные традиции совка», призывая отказаться от любимых салатов, которые привыкли дегустировать за бокалом шампанского украинцы.

«Запретили советские фильмы и российские книги. Сменили названия улиц и городов. Отказались от соцсетей и бытовых вещей. На очереди — салаты оливье и сельдь под шубой», — без особой иронии говорил по этому поводу народный депутат Украины Сергей Каплин. Война Алой и Белой окрошки: фактор Украины © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Запретная истерия затрагивает даже традиционные кулинарные блюда, которые потребляются украинцами в течение многих столетий. Патриотическая общественность ведет священный кулинарный джихад, отстаивая право на украинское первородство борща. А вот блины, напротив, объявляются подрывным оружием из арсенала страны-агрессора — которому необходимо противопоставить исконно украинские вареники.

«Традиция выпекания блинов в большей степени внедрились у нас именно в советское время. На всем пространстве Советского Союза внедряли одни и те же праздники, чтобы традиции этносов, входивших в состав империи, отходили на периферию и их не упоминали» — правдиво рассказывает об этом сюжет телеканала «Эспрессо» под заголовком «Вареники против советской Масленицы. Почему украинцам нужно забыть о праздничных блинах».

История «сепарского пива» является логичным продолжением этого воинствующего безумия. Она может показаться забавной — но только на первый взгляд, потому что нелепые обвинения со стороны патриотов создают проблемы для самых обыкновенных людей, превращая их в мишень для репрессий. И все это будет продолжаться до тех пор, пока государственную политику направляют националистические фанатики — определяя, что должны есть и пить украинцы.