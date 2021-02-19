Возможно, в результате планомерных мероприятий в гуманитарной сфере через некоторое время майданная нация будет помнить лишь то, что ей навязывают всяческие «институты национальной памяти». И их цель, разумеется, вовсе не торжество исторической справедливости

Львовский областной совет обратился к центральной власти с просьбой признать эсэсовцев из 14-й дивизии ваффен-СС «Галиция» «борцами за независимость Украины». Напомню, эти вояки принимали клятву личной преданности Адольфу Гитлеру, служили в гитлеровской армии, носили гитлеровскую форму, командовали ими гитлеровские офицеры и — как неотъемлемая часть преступной организации — ваффен-СС находится под международным запретом, согласно решению Нюрнбергского трибунала.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Ивана Фиалку. Сохранилось даже фото 1944 года, где Иван Фиалка стоит во фрунт перед рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером во время смотра эсэсовцев. Именно о подобных «героях» печётся Львовский облсовет в своём обращении о героизации нацистских «дивизийников». И даже хоронили старого эсэсовца в присутствии городского руководства при участии специального почетного караула в форме СС.

И третий момент, связанный с современным толкованием национал-героизма, — принятое Верховной Радой официальное заявление о годовщине Майдана, наиболее драматическая часть которого началась именно с захвата областных администраций и оружейных складов на Западной Украине. Причём силовые захваты осуществлялись участниками националистических отрядов, которые вполне официально считают себя наследниками «дивизийников» СС и «бандеровцами», а группа боевиков Парасюка, которая 20 февраля открыла огонь на поражение в Киеве, в основном состояла из галичан.

В заявлении ВР кровавые события февраля 2014 года названы — ни много ни мало — «ключевым моментом» строительства украинского государства («державотворення», как сказано в документе).

«У нас уточняющий вопрос, — вопрошает оппозиционное издание Klymenko Time, — а химическая лаборатория в подвале Дома профсоюзов, стреляющие по правоохранителям участники Майдана (в том числе 20 февраля), Пашинский, выгораживающий человека с винтовкой в багажнике, захваты и разграбления отделений милиции и фото, где люди в масках на фоне Парубия несут что-то в футлярах (оружие?), — это тоже "ключевые моменты создания Украинского государства"?» Отвечаем: да, безусловно.

Убивавшего белорусов штурмбанфюрера СС на Украине причислили к «героям» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Всё надо называть своими именами, — пишет на своей странице в ФБ украинский общественный деятель Александр Скубченко. — Майдан — антиконституционный государственный переворот, а не "революция достоинства". Активисты Майдана, совершавшие переворот, захват админзданий, воинских частей и подразделений МВД — амнистированные государством преступники и террористы в понимании Уголовного кодекса, а не "герои Майдана". Власть Майдана — враги Украины, которые ввергли страну в войну и хаос, столкнули лбами украинцев с украинцами, на чьей совести (есть ли она у них?) убийства украинцев и коррупционный рэкет. Языковая политика Майдана — культурный геноцид миллионов русскоговорящих, в том числе и русских, а не защита и развитие государственного языка. Реформы власти Майдана — отказ от социальной ориентации государства в пользу МВФ, изъятие денег у народа тарифами ЖКХ в счёт выплат кредиторам, а не улучшение качества жизни в определённых сферах».

Желание правящей верхушки пресечь саму возможность осознания обществом катастрофы, в которую Майдан вверг государство, требует тотального подавления инакомыслия и даже уголовного преследования тех, кто не разделяет восхищения кровавым госпереворотом 2014 года. Причина довольно прозаична, и ее прямо сформулировал депутат от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев: «Подавляющее большинство, которое сегодня находится в этом зале [Верховной Рады], находится тут благодаря "революции достоинства". Они никогда не оказались бы в этом зале, если бы не кровь героев "Небесной сотни"».

Развенчание мифа о «революции достоинства» (которая на самом деле была задумана и реализована как технология свержения законного президента) является прямой угрозой власти, ныне действующей. И наоборот, легитимация мифов в общественном сознании и закрепление их в законодательном поле — необходимое условие сохранения власти за выдвиженцами Майдана. Как иронизируют в соцсетях, миф о золотом унитазе Януковича — «ключевой момент державотворення».

Кстати, бывший президент тоже не отмолчался. «Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины подобная формулировка звучит издевательски, — говорится в заявлении экс-президента, опубликованном на странице в ФБ его адвоката Виталия Сердюка. — Так что же построено в стране за это время? Государство, где более половины населения живет за чертой бедности, из которого в поисках лучшей жизни за рубеж выехали более 10 миллионов граждан, где люди не чувствуют себя в безопасности, где царит беззаконие, где за инакомыслие преследуют или убивают, а преступники разгуливают на свободе или даже находятся во власти».

Можно по-разному относиться к фигуре бывшего президента, но большинство населения действительно оказалось за чертой бедности, а убийцы политических оппонентов майданной власти (например, Олеся Бузины) реально разгуливают на свободе — потому что «герои». В почёте как и те, вчерашние, — любители «аттентатов», исполнители этнических чисток, убийцы собственных сограждан.

Отныне их официально будут чтить даже иностранные гости — Кабмин согласовал указ Зеленского, по которому вносятся изменения в «Положение о Государственном Протоколе и Церемониале Украины». «Теперь иностранные лидеры, которые находятся на Украине с официальным визитом, примут участие в церемонии возложения венков и цветов для памяти воинов, участвовавших в защите Украины, в том числе в сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях», — сообщает депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

При этом надо понимать, что, помимо «ветеранов АТО», в официальный список «защитников Украины» входят петлюровцы, бандеровцы, участники госпереворота 2014 года, а теперь Львовский облсовет, как сказано выше, хочет дополнить этот список ещё и «дивизийниками» ваффен-СС.

Если уж иностранные гости обязаны склонять голову перед исполнителями истребления евреев и Волынской резни, то свои крепостные должны исполнять сей ритуал безупречно и на высоком идейно-политическом уровне. Благо, нынешние «герои Украины» не уступают своим предшественникам — например, в изощренности пыток.

Киевский суд легализовал символику СС «Галичина» на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юлия Прасолова. — Когда я пришла в себя после очередных издевательств и отказалась давать показания на камеру, ко мне зашёл один человек. Раздел и начал насиловать прямо в подвале. Лез руками везде, не только в женские органы, а полностью. И до той степени, пока я не теряла сознание от боли… Он получал от этого наслаждение. Уходит один, заходит другой. <…> Я никогда не думала, что люди готовы на такое. В том помещении, где я находилась, открылись ворота, занесли чёрный целлофан… Зашли, сбили с ног и начали заворачивать трубочкой в него. Живьём. Говорили: "Ну, сука, сейчас мы тебя заживо тут похороним". Пакет был очень длинный и плотный. Находясь там, я пыталась как-то сказать им, что скажу всё, что надо, только чтобы они меня отпустили живой».

О чудовищных пытках и бессудных убийствах сообщают десятки бывших узников украинского гестапо. В этом нет ничего удивительного — если мы вспомним, чьими наследниками являются нынешние «герои Украины», которых отныне обязаны чтить даже иностранные гости.

Причём смертоубийство происходит не только в тайных пыточных, но и в открытую, нередко прямо на улицах. Так, в Полтаве на остановке городского транспорта неонацист из так называемой «Национальной дружины» насмерть забил беззащитного 46-летнего мужчину. А жестокие нападения курируемых спецслужбами Украины праворадикалов на инакомыслящих стали просто нормой. Таковы они — майданные «герои» современной Украины.

И всё же не будем смешивать воедино зловонный «Майдан» и всю Украину — хотя именно этого от нас ждут, к этому сознательно принуждают. Есть герои настоящие, которые до сих пор находят в себе силы противостоять преступному режиму — кто словом, кто делом, кто разумом, кто силой. О них пока не сказано должного, им ещё не возданы почести. Но этим героям — воистину слава.