Участники акции протеста требуют остановить уничтожение железнодорожного транспорта

17 февраля украинские железнодорожники вышли на акцию протеста возле Кабинета министров Украины. Она проходит под лозунгом «Наступлению администрации на трудовые права и социальные гарантии железнодорожников — решительное профсоюзное сопротивление», поскольку организатором митинга выступил профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Пятьсот активистов, которые представляют профсоюзные организации из большинства регионов страны, развернули транспаранты: «Нет трудовому рабству!», «Нет рабству на железной дороге!», «Нет сокращению штатов!», «Высокую зарплату — не только менеджменту!», что говорит о наиболее болезненных проблемах железнодорожных рабочих.

При этом последний лозунг явно указывает на возмущение гигантскими заплатами назначенных на кормление грантоедов. Достаточно сказать, что член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко получил за январь зарплату на сумму более 332 тысяч гривен — хотя он даже не смог назвать в эфире ширину колеи железной дороги. А руководитель компании Владимир Жмак официально получает от государства космические 625 тысяч. В то время как среднемесячная заработная плата работников АО «Укрзализныця» составила 11 681 гривну — и ее хватает разве что на оплату новых коммунальных тарифов и на еду. Железнодорожники за шахтеров. Активизация украинских рабочих © CC0, Pixabay

Железнодорожники требуют соблюдать отраслевое соглашение об увеличении зарплаты не менее чем на 25% и повысить зарплаты — путем пересмотра окладов и ставок. Зарплату не поднимали ни в 2019-м, ни в 2020 годах — хотя условия коллективного договора обязывают компанию повышать ее каждый год. Кроме того, во время пандемии в отрасли перестали выплачивать материальную помощь на оздоровление работников «Укрзализныци». Таким образом, эффективные менеджеры банально заморозили положенные трудовому коллективу прибавки, чтобы сэкономить средства на собственные сверхбонусы.

Пандемия открывает самые широкие возможности для проведения антисоциальной политики. Прикрываясь антикоронавирусным карантином, руководство установило для своих работников четырехдневный режим неполного рабочего дня с соответствующим сокращением их зарплаты. А также приступило к урезанию штатов, избавляясь от якобы «ненужных» вакансий. По мнению профсоюзных активистов, чиновники планируют широкомасштабные сокращения и уже сейчас массово отказываются продлевать текущие трудовые договора.

«Только по проводникам таких "зависших" договоров порядка двадцати тысяч. До этого по подразделениям собирали информацию, где какие вакансии "гуляют". Собираются их попросту закрыть. Хотя по многим вакансиям работали наши же сотрудники — по совместительству. Это едва ли не единственный способ хоть немного увеличить зарплату, так как совместителям доплачивают 40% оклада», — рассказал представитель Свободного профсоюза «Укрзализныци» Александр Скиба, который обещает решительно противостоять сокращениям — уступать дальше уже некуда.

Важно понимать: антисоциальная политика руководства «Укрзализныци» напрямую касается миллионов жителей Украины. Потому что они до сих пор зависят от работы железных дорог. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подтвердил планы повышения цен на проезд в пассажирских поездах, которое начнется уже в марте, а к декабрю 2021 года рост стоимости проезда составит как минимум 22% от нынешней. В условиях массового обнищания украинцев это элементарно отрубит для них возможность перемещаться по территории своей родины. И станет для многих дополнительным стимулом к миграции за границу.

К слову, национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn как раз сейчас активно приглашает украинцев на должность машиниста поезда. Компания обязуется помочь мигрантам с переездом в Германию, обещая выделить компенсационный пакет и предоставить бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости. Претендент должен владеть немецким языком, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование — хотя вопрос с языком можно будет поправить на подготовительных курсах в Лейпциге и Берлине. И этот рекрутинг машинистов явно ориентирован на обнищавших работников «Укзализныци».

Однако повышение цен на услуги украинской железнодорожной компании отнюдь не означает повышения качества пассажирских перевозок. Украинские пассажиры регулярно находят в своих вагонах постельных клопов и ползающих по столам тараканов, фотографируют протекающий потолок или проросшие от влаги грибы или рассказывают о поломанных полках, которые по старинке поддерживают деревянными чурбанами. Да что там — в поездах европейского государства до сих пор нет вайфая — руководство «Укзализныци» только на днях пообещало внедрить его в скоростных поездах «Интерсити+», выдавая эти намерения за выдающееся достижение технического прогресса.

При этом продолжается ползучее сокращение железнодорожных маршрутов, которые постепенно прекращают сшивать страну, — в силу нехватки средств на поддержание и ремонт железнодорожных путей, изношенности подвижного состава, нехватки сокращенных кадров и растущей неплатежеспособности беднеющих украинцев.

«На минувшей неделе украинские СМИ сообщили пренеприятнейшие новости для жителей сразу нескольких регионов страны. Во-первых, фактически прекратилось пассажирское железнодорожное сообщение на весьма популярном маршруте Одесса—Николаев. Во-вторых, поезд Киев—Черновцы, до того отправлявшийся ежедневно, теперь курсирует всего три раза в неделю. Оба решения мотивировались экономическими причинами. Поскольку эти изменения произошли как раз накануне мощных снегопадов, которые приостановили или вовсе заблокировали автоперевозки, тысячи людей уже почувствовали последствия действий "Укрзализныци" на собственном опыте.

Стоит отметить, что доехать поездом из Одессы до Николаева без пересадки стало невозможно ещё с весны минувшего года, когда вследствие первого локдауна был отменён рейс Одесса—Мариуполь, который, кстати, давал одесситам возможность добраться и до Херсона. Однако после отмены последнего пассажирского дизель-поезда от Николаева до станции Колосовка, где можно было пересесть на пригородные электрички или междугородние поезда до Одессы, пассажирское железнодорожное сообщение между областными центрами Юга Украины окончательно отсутствует. Сайт УЗ по запросу "Одесса—Николаев" издевательски предлагает ехать через Жмеринку или Львов», — пишет об этом журналист Олег Хавич.

К чему ведут все эти разрушительные процессы? Упомянутый глава «Укрзализныци» Владимир Жмак уже пообещал разделить компанию с целью дальнейшей оптимизации. «Я хочу выделить в "Укрзализныце" четыре вертикально интегрированные бизнес-единицы с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и моя новация — отдельно вывести контейнерные перевозки», — заявил в августе этот менеджер, вступая в должность по представлению «слуг народа». И события в компании с очевидностью разворачиваются согласно логике этого плана.

Подобные действия основываются на известном мировом опыте с самыми плачевными результатами. Они позволяют вычленить из государственной компании лакомые куски с целью их дальнейшей приватизации частным бизнесом. А все, что не может приносить прибыль, остается на балансе бюджета или же ликвидируется под корень — несмотря на огромное общественное значение, которое имеют для страны железнодорожные перевозки. Железнодорожники Франции побили рекорд по забастовкам в стране – СМИ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Судьба уволенных работников «Укрзализныци», проблемы пассажиров, которые не смогут пользоваться подорожавшими или сокращенными ради «экономии» поездами, — все это совершенно не волнует передовых реформаторов, которые намерены следовать своей линии до конца.

Организаторы профсоюзной акции выдвинули правильный лозунг: наступление на социальные права можно остановить за счет коллективного сопротивления украинцев. Железнодорожники уже показали пример солидарной поддержки, помогая бастующим рабочим Кривого Рога. И это единственный эффективный способ борьбы против рабства — за человеческое достоинство, подпавшее под сокращение по итогам Евромайдана.