Накануне годовщины Евромайдана с украинцев дерут последнее, отбирая даже кружевное белье

Украинская государственная исполнительная служба изъяла за долги женские трусы, которые выставлены на электронном аукционе по цене 19 гривен 41 копейка.

Постановление об описании и аресте белья вынесено в Кривом Роге — на родине президента Зеленского, — и его можно приобрести в системе электронных торгов арестованным имуществом. Судя по фотографии, это кружевные трусы, окрашенные в цвета президентской партии. То есть те самые кружевные трусики, о которых мечтала семь лет назад активистка Евромайдана, превратив их в знаковый символ европейского выбора Украины.

Результаты этого выбора вполне очевидны — в том числе на примере Кривого Рога. Как раз сейчас в городе проходит резонансный суд над работниками местного железорудного комбината, которые провели более сорока дней под землей, требуя повысить зарплату и обеспечить элементарное соблюдение техники безопасности, на которой предпочитали бессовестно экономить. Олигархические собственники предприятия готовят над ними показательную расправу, чтобы предотвратить новые шахтерские забастовки. А сами криворожане поддерживают рабочих, потому что жить на нынешние зарплаты нельзя — их с трудом хватает на оплату повысившейся коммуналки. «Бастуют все!» В Украине постепенно возрождается классовая борьба © Facebook, Михаил Волынец

«Нас не устраивает необходимость нарушать технику безопасности, чтобы выполнить поставленный нам план. В виду отсутствия хорошего оборудования, мы должны идти на нарушения, подвергать опасности свою жизнь и своих коллег, балансировать: «повезёт — не повезёт». Нового оборудования комбинат не закупает уже очень давно. «Новое» — это когда старый ржавый вагон перекрашивается, в последнее время почему-то в розовый, видать очень толерантно, и опускается обратно в шахту. Работать на этом невозможно. Не устраивает зарплата, которую не индексировали с 2013 года, и с ростом цен она становится всё меньше. После «Революции гидности» всё очень круто изменилось — нас просто угнетают, не считают за людей. Очень многие уходят, но я одна воспитываю двоих детей, и уйти не могу. И, в любом случае, кто-то же должен работать на шахте, добывать руду?» — рассказывает машинистка шахты «Октябрьская» Майя Чабан, которую судят сейчас по иску от олигархов.

Эти настроения вылились в протестное голосование на мэрских выборах в декабре, когда в Кривом Роге дружно голосовали за представителя оппозиции, не оставив шансов кандидату от «Слуги народа». Однопартийца активно поддерживал сам Зеленский, но это только посодействовало его разгрому, потому что разочарование в своем земляке достигло сейчас критического предела. Накануне выборов президент лично посетил Кривой Рог, пригласил с собой заместителя главы Госдепартамента США Стивена Бигэна. Однако его встретили на футбольном матче красноречивым транспарантом «Зеленский позорит Кривбасс».

Отчаявшиеся люди переходят от плакатов к угрозам. Так, полиция задержала сегодня 59-летнего криворожанина, который пообещал взорвать квартиру родителей президента Украины. По словам мужчины, его подтолкнуло к этому недовольство размерами своей пенсии, составляющей 2 тысячи гривен. Угроза теракта оказалась всего лишь блефом, и у пенсионера не нашли никакой взрывчатки. Однако этот инцидент является очередным маркером нарастающего в обществе напряжения.

Законопослушные и уравновешенные граждане предпочитают высказываться против власти ногами. Кризисная ситуация в городе приводит к оттоку населения, который усиливается здесь с каждым годом. Причем темпы массовой миграции поражают даже украинских националистов, тем более что Кривой Рог покидают наиболее продвинутые, квалифицированные и образованные жители на пике трудоспособного и репродуктивного возраста. Что в принципе лишает страну каких-либо будущих перспектив.

«Звонил брат из Кривого Рога, рассказал, как после безвиза люди из восточных промышленных центров массово валят в Польшу. Массово, только успевай платочком помахать. Так валят, что ахметовские телеканалы — «Украина», «Интер» — начали постоянно крутить сюжеты-страшилки про несчастную судьбу наших заробитчан в Европе, мол, там рабство, обдиралово и продажа на органы. Крутят, пугают, потому что на украденных олигархами предприятиях скоро просто не останется работников, все подадутся на Запад… Большинство планирует остаться там навсегда. Такие дела», — писал на «Фейсбуке» ультраправый активист Дмитрий Резниченко.

«Как криворожанка, абсолютно подтверждаю массовый отток рабочих. Не сговариваясь, несколько знакомых пожаловались, что не могут найти рабочих для выполнения работ, даже за адекватную зарплату. Ощущение, что город просто вымирает», — прокомментировала это сообщение блогер Марина Католиченко.

«Распадается микросоциум индустриальных городов Юго-Востока. Фактически исчезает последний промышленный пролетариат, который тут имеет весьма почтенную историю. Это очень печально. Неужели уже необратимо?» — пишет о трудовой миграции из Кривого Рога журналист Александр Васильев. Забастовка на родине Зеленского: криворожские горняки запросили помощь у Европарламента © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Эти малоутешительные процессы совершенно логичны, ведь украинцы не видят для себя каких-либо положительных перспектив, а главное — они лишены возможности изменить свое положение к лучшему. Бороться за перемены опасно, потому что любое политическое инакомыслие подавляется на корню. Власть и собственники преследуют участников экономического протеста, левые Кривого Рога маргинализированы или запрещены. А декоммунизация достигла такого градуса, что один из местных жителей был осужден при президенте Зеленском за ношение футболки с гербом СССР, получив за это год условного приговора.

История с выставленным на аукцион бельем является в этом смысле апофеозом постмайдановского достоинства. С украинцев дерут последнее, отбирая за долги даже кружевное белье, а люди не могут сопротивляться откровенному грабежу и циничному произволу со стороны власти. Хотя они наверняка понимают, что вслед за трусами у них могут забрать квартиры — в качестве оплаты коммунальных долгов, которые стремительно накапливаются после очередного повышения тарифов.

Именно таким оказалось на поверку «европейское» будущее Украины.