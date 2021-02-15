Особой, сектантской особенностью сторонников Майдана является полное неприятие доводов разума. Их объяснение сути происходящего сводится к травле оппонентов, обвинениям в связях с Россией и чудодейственным заклинаниям, вроде «Героям слава». Недаром людей, которые до сих пор верят в необходимость госпереворота 2014 года, называют сектой «свидетелей святого Майдана». Однако объективная реальность говорит не просто об экономическом крахе «независимой Украины», но и о том, что она никогда не возродится как сколько-нибудь значимая в экономическом отношении держава. Конечно, надежда — великий утешитель, и она порою способна творить чудеса. Но если ориентироваться не на патриотические эмоции, а на цифры, то картина получается удручающая.
В прошлом году бедность на Украине охватила уже большую часть населения. По данным украинского Института демографии и социальных исследований, в первом полугодии 2020 года — по сравнению с этим же периодом 2019 года — уровень бедности на Украине вырос с 41 до 51%. Эти цифры были на официальном уровне подтверждены вице-спикером Еленой Кондратюк. А согласно докладу МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, годовой доход на душу населения на Украине составил всего $3 424 в год (для сравнения: в Белоруссии — $6 133, в Казахстане — $8 781, в России — $9 972).
При этом Нацбанк Украины сообщает, что за 2020 год бизнес вывел из Украины 3,7 млрд долларов — что на 20% больше, чем в предыдущем году (и инвестировать обратно отнюдь не спешит). История с санкциями, которые по указанию американцев введены против китайских инвесторов компании «Мотор Сич», тоже не добавляет инвесторам оптимизма. Более того, в ответ на украинские санкции Китай более не планирует покупать украинские металлопрокат и сельхозпродукцию: это тяжелейший удар по и так истощенной украинской экономике. В целом по сравнению с 2019 годом общий товарооборот сократился на Украине еще на 6,4%.
Одновременно, по данным Минфина, в первом квартале 2021 года Украине предстоит выплатить по набранным после Майдана долговым обязательствам почти 150 млрд гривен. Дальше — больше: во втором и третьем кварталах Украине необходимо отдать 166 и 118 млрд гривен. Колоссальные суммы для истощенного государственного бюджета, который почти в два раза меньше горбюджета одной только Москвы.
Зато расходы на содержание Офиса президента Зеленского в текущем году будут увеличены вполовину, Генеральной прокуратуры — на четверть, «антикоррупционных» ГБР — почти вдвое, а НАБУ — на 15 %. В целом за годы независимости количество чиновников на Украине выросло в 15 раз. В 1992 году их было 70 000, накануне Майдана (то есть в 2013 году) уже 335 000. А в 2017 году электронные декларации заполнили 1 000 248 чиновников — со всеми их многочисленными надсмотрщиками, профессиональными «антикоррупционерами», мовными надзирателями…
Зато расходы на субсидии малоимущим слоям населения планируется сократить еще на 3 миллиарда гривен. Как изъяснился и.о. министра энергетики Юрий Витренко, получение субсидий заставляет людей чувствовать себя бедными и «унижает их достоинство», что после «Революции достоинства» просто-таки недопустимо.
Одной из главных проблем в переговорах правительства Украины с МВФ является вопрос цены на газ. Общая потребность населения и коммунальной сферы Украины — 18 млрд кубов газа в год, притом что Украина добывает больше 20 млрд кубов газа самостоятельно. Это давало основание правительству Януковича—Азарова с 2010 по 2013 год на всех переговорах с МВФ отказывать Фонду в его бесконечных домогательствах повысить цену на голубое топливо для населения. Зато после победы Евромайдана и под давлением МВФ цена на газ выросла в 12 раз.
«Задолженность за коммунальные услуги уже 66 млрд гривен, — говорит экс-министр экономики Виктор Суслов. — Что можно выколотить, если у человека 1800 гривен пенсия и платежка на 2,5 тысячи? Что с этим человеком можно сделать? Это начинает напоминать идеи продразверстки 1930-х годов, когда у крестьян хлеб отнимали и обрекали на голод. Сейчас затея — отнять у людей вообще все деньги и обречь их на голод».
Какая «агрессия» влияет на создание и функционирование финансовой пирамиды ОВГЗ, благодаря которой иностранные спекулянты зарабатывают и вывозят из Украины миллиарды долларов? Какие «москали» виновны в том, что на Украине уже впрямую действует иностранное законодательство, например закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам», который позволяет властям США отслеживать движение денег по счетам в украинских банках?
Украинская «независимость» превратилась в новую форму крепостничества — сколько бы факельными маршами ни ходили по улицам украинских городов толпы ультранационалистов, когда-то одна из ведущих экономик Европы ныне решает задачи не собственного выживания, но стала донором для зарубежных хозяев. Европарламент официально подтвердил, что число официально работающих в ЕС украинцев продолжает расти — с 2,2 млн до 2,7 млн, с 13 до 16% от общего числа занятых на Украине; 8% ВВП самой нищей страны континента составляют переводы экономических мигрантов.
11 февраля один из главных проводников колониальной модели развития Украины, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, возможно сам того не понимая, обрисовал грядущие перспективы выживания на Украине. На совещании в своем ведомстве он поставил вопрос о закрытии очередного стратегического предприятия — «Восточного горно-обогатительного комбината», единственного отечественного добытчика урановой руды. Как сообщает «Страна.ua», представитель предприятия переспросил у «реформатора»: а что если на Украине не будет производиться вообще ничего, а все люди с закрытых предприятий уедут на заработки за границу? «Так не будет, — авторитетно заявил Витренко, — сельским хозяйством можно заниматься».
Рано или поздно тем и закончится: рожденным крутить хвосты атомная энергетика и космос ни к чему. Спасибо «святому Майдану» за внесенную в этот вопрос ясность.