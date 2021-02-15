Миссия МВФ уехала из Украины, так и не дав четкого ответа о предоставлении стране нового транша, без которого украинская экономика полностью захлебнется. Киев после 2014 года живет исключительно в долг и выжить иначе уже не может

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В прошлом году бедность на Украине охватила уже большую часть населения. По данным украинского Института демографии и социальных исследований, в первом полугодии 2020 года — по сравнению с этим же периодом 2019 года — уровень бедности на Украине вырос с 41 до 51%. Эти цифры были на официальном уровне подтверждены вице-спикером Еленой Кондратюк. А согласно докладу МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, годовой доход на душу населения на Украине составил всего $3 424 в год (для сравнения: в Белоруссии — $6 133, в Казахстане — $8 781, в России — $9 972).

Украина осталась без денег МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Одновременно, по данным Минфина, в первом квартале 2021 года Украине предстоит выплатить по набранным после Майдана долговым обязательствам почти 150 млрд гривен. Дальше — больше: во втором и третьем кварталах Украине необходимо отдать 166 и 118 млрд гривен. Колоссальные суммы для истощенного государственного бюджета, который почти в два раза меньше горбюджета одной только Москвы.

Без результата: миссия МВФ прекратила работу на Украине © скриншот из видео с Youtube

Зато расходы на субсидии малоимущим слоям населения планируется сократить еще на 3 миллиарда гривен. Как изъяснился и.о. министра энергетики Юрий Витренко, получение субсидий заставляет людей чувствовать себя бедными и «унижает их достоинство», что после «Революции достоинства» просто-таки недопустимо.

Одной из главных проблем в переговорах правительства Украины с МВФ является вопрос цены на газ. Общая потребность населения и коммунальной сферы Украины — 18 млрд кубов газа в год, притом что Украина добывает больше 20 млрд кубов газа самостоятельно. Это давало основание правительству Януковича—Азарова с 2010 по 2013 год на всех переговорах с МВФ отказывать Фонду в его бесконечных домогательствах повысить цену на голубое топливо для населения. Зато после победы Евромайдана и под давлением МВФ цена на газ выросла в 12 раз.

«Задолженность за коммунальные услуги уже 66 млрд гривен, — говорит экс-министр экономики Виктор Суслов. — Что можно выколотить, если у человека 1800 гривен пенсия и платежка на 2,5 тысячи? Что с этим человеком можно сделать? Это начинает напоминать идеи продразверстки 1930-х годов, когда у крестьян хлеб отнимали и обрекали на голод. Сейчас затея — отнять у людей вообще все деньги и обречь их на голод».

Какая «агрессия» влияет на создание и функционирование финансовой пирамиды ОВГЗ, благодаря которой иностранные спекулянты зарабатывают и вывозят из Украины миллиарды долларов? Какие «москали» виновны в том, что на Украине уже впрямую действует иностранное законодательство, например закон США «О налоговых требованиях к иностранным счетам», который позволяет властям США отслеживать движение денег по счетам в украинских банках?

Украина отдает остатки независимости в обмен на деньги МВФ © Facebook, Офіс Президента України

11 февраля один из главных проводников колониальной модели развития Украины, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, возможно сам того не понимая, обрисовал грядущие перспективы выживания на Украине. На совещании в своем ведомстве он поставил вопрос о закрытии очередного стратегического предприятия — «Восточного горно-обогатительного комбината», единственного отечественного добытчика урановой руды. Как сообщает «Страна.ua», представитель предприятия переспросил у «реформатора»: а что если на Украине не будет производиться вообще ничего, а все люди с закрытых предприятий уедут на заработки за границу? «Так не будет, — авторитетно заявил Витренко, — сельским хозяйством можно заниматься».

Рано или поздно тем и закончится: рожденным крутить хвосты атомная энергетика и космос ни к чему. Спасибо «святому Майдану» за внесенную в этот вопрос ясность.