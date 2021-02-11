Зеленский потерял реальное влияние на экономические процессы, растранжирил популярность среди своих избирателей. Следующий и последний этап — окончательная утрата силовых рычагов управления государством. Он разыгрывает из себя националиста, диктатора и «отца нации», потому что очень хочет понравиться условному «человеку с ружьём», даже не отдавая себе отчёт, насколько этот тип с ружьём, шевронами добробатов и бандеровскими татуировками его презирает.
Вся надежда лишь на заокеанского хозяина, но и здесь господин Зеленский как нельзя близок к провалу. США будут управлять процессами, исходя исключительно из своих внутренних интересов. И если им понадобится на территории Украины маленькая (и вовсе необязательно «победоносная») война, Владимиру Александровичу не останется ничего, кроме известного сюжета: «Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки…». Со всеми дальнейшими последствиями.
Сегодня с безумством официального Киева комфортно уживаются только те, кто имеет возможность обогащаться на бюджете, войне и контрабанде, распиле иностранных грантов и кредитов. Ну, и ещё немножечко шьёт национальным орнаментом. Остальные оплачивают этот пир духа за счёт демонтажа социальной сферы, распродажи национального богатства, чудовищных коммунальных тарифов (в частности, цена газа у «Нафтогаз Украины» на 22% выше европейской) при самой низкой в Европе средней зарплате (для сравнения: в четыре раза меньше, чем в России, — €135 против €543).
Конституция игнорируется, работа Конституционного суда блокируется, телеканалы закрываются через санкции СНБО (что само по себе дико), китайские инвесторы грабятся с помощью СБУ… В ответ Украина получила от Китая рестрикций на несколько миллиардов долларов, а заодно ограничения на поставки китайской антиковидной вакцины, в которой так нуждается измученная пандемией страна.
А посреди этой кутерьмы сидит мальчик-президент и пишет жене стихи на мове, хотя всем известно, что с дражайшей половиной он общается на чистом русском языке. «Для чего тогда это лицемерие?— задается вопросом известный историк Александр Каревин. — Неужели он не может не кривляться хотя бы в собственной семье?»
Не может. Сейчас только в фиглярстве его спасение — чтобы никто не воспринимал его фигуру всерьёз. В кресле президента пустота: никому не мешает и ничего не решает. Столичные небожители идут в звездно-полосатое посольство, региональные элиты тянутся на поклон к феодалам, дебилы — к неонацистам.
Зеленский поссорился с сотнями профессиональных журналистов и десятками ТГ-каналов (натравил СБУ на целый информационный пул), растревожил олигархов (задействовав по беспределу санкционную дубину), разругался с нардепами (Дубинский и другие), с судьями (ситуация с КСУ), с мелкими предпринимателями (ФОП-майдан), с русскоязычными (мовный закон) и так далее, и тому подобное. А в качестве вишенки на торте запретил вакцину «Спутник V», которой в мире спасаются сотни тысяч людей. Но за пределами Украины, потому что правительству в Киеве на людей давно наплевать.
Согласно опросу КМИС, рейтинг президента обрушился ниже 20%, а у его партии 11%; политические решения Зеленского бурно приветствуют неонацисты, а население вчерашнего любимца презирает (антирейтинг президента почти достиг 60%). Царствует пустота, но пустота не может быть вечной.