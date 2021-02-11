Все смешалось в доме Зеленских. Как бы «демократ» спустил с поводка цензуру; будучи русскоязычным извиняется, что говорит по-русски; его - внука ветерана Великой Отечественной войны - защищают от оппозиционеров неонацисты. Совпадение? Не думаю...

Зеленский потерял реальное влияние на экономические процессы, растранжирил популярность среди своих избирателей. Следующий и последний этап — окончательная утрата силовых рычагов управления государством. Он разыгрывает из себя националиста, диктатора и «отца нации», потому что очень хочет понравиться условному «человеку с ружьём», даже не отдавая себе отчёт, насколько этот тип с ружьём, шевронами добробатов и бандеровскими татуировками его презирает.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодня с безумством официального Киева комфортно уживаются только те, кто имеет возможность обогащаться на бюджете, войне и контрабанде, распиле иностранных грантов и кредитов. Ну, и ещё немножечко шьёт национальным орнаментом. Остальные оплачивают этот пир духа за счёт демонтажа социальной сферы, распродажи национального богатства, чудовищных коммунальных тарифов (в частности, цена газа у «Нафтогаз Украины» на 22% выше европейской) при самой низкой в Европе средней зарплате (для сравнения: в четыре раза меньше, чем в России, — €135 против €543).

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А посреди этой кутерьмы сидит мальчик-президент и пишет жене стихи на мове, хотя всем известно, что с дражайшей половиной он общается на чистом русском языке. «Для чего тогда это лицемерие?— задается вопросом известный историк Александр Каревин. — Неужели он не может не кривляться хотя бы в собственной семье?»

Не может. Сейчас только в фиглярстве его спасение — чтобы никто не воспринимал его фигуру всерьёз. В кресле президента пустота: никому не мешает и ничего не решает. Столичные небожители идут в звездно-полосатое посольство, региональные элиты тянутся на поклон к феодалам, дебилы — к неонацистам.

Зеленский прозаседался. Власти Украины хотят «заболтать» опаснейший кризис © president.gov.ua Дубинский и другие), с судьями (ситуация с КСУ), с мелкими предпринимателями (ФОП-майдан), с русскоязычными (мовный закон) и так далее, и тому подобное. А в качестве вишенки на торте запретил вакцину «Спутник V», которой в мире спасаются сотни тысяч людей. Но за пределами Украины, потому что правительству в Киеве на людей давно наплевать.

Согласно опросу КМИС, рейтинг президента обрушился ниже 20%, а у его партии 11%; политические решения Зеленского бурно приветствуют неонацисты, а население вчерашнего любимца презирает (антирейтинг президента почти достиг 60%). Царствует пустота, но пустота не может быть вечной.