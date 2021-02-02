Когда украинские СМИ начали публиковать фрагменты интервью Владимира Зеленского, данного 23 января программе Axios, которая выходит на американской платформе HBO, я удивился. Удивление очень быстро достигло степени болезненной. Я даже спросил у коллег, не является ли это интервью плодом коллектива студии «95-й квартал»? Но нет, это не шутка

Владимир Александрович в этом интервью необычайно, фантастически грозен и ставит свои условия уже не России, а США. Сразу чувствуется, что за ним могучая сила.

Вопрос Байдену

«У меня очень простой вопрос: почему Украина до сих пор не в НАТО? Если без этих фраз — мы все будем думать, мы будем общаться, для меня первый вопрос звучал бы так: "Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"»

Действительно — почему? Не побоюсь сказать, что от правильного ответа на этот вопрос зависит будущее Байдена. Даже страшно представить, что будет, если Байден не даст правильный ответ. Объявление войны? Импичмент? Бан в «ТикТоке»? Ужас берёт от решительности украинского лидера…

Честно говоря, не припомню, чтобы украинские президенты, пусть даже за глаза, столь нагло обращались к лидерам мировых держав. Это только Зеленский на такое способен.

Впрочем, один из его предшественников, Виктор Ющенко, в таком же духе общался с донецкой элитой в 2005 году. Помнится, через девять лет после этого из Донбасса попёрли и последователей Ющенко, и саму эту элиту, которая молча выслушивала от него оскорбления.

Так что, даже если Верховная Рада не объявит импичмент Байдену, ему стоило был насторожиться. Мало ли что…

Не долго думая, Зеленский подсказал и правильный ответ: Байден-де должен сразу пообещать, что Украина будет в НАТО в ближайшие годы.

Нам, правда, кажется, что у Байдена уже заготовлен правильный ответ.

В эпосе перуанских индейцев кечуа «Апу Ольянтай» есть такой примечательный диалог:

Ольянтай (не по чину влюбившийся главный герой).

Вырви сердце!

Инка Пачакутек (9-й Сапа Инка в 1438-1471 годах).

Ты диктуешь

Мне готовое решенье?

Я один — источник права,

Я один — добро и слава…

Прочь, безумное творенье!!!

Впрочем, у Зеленского, помнится, была уже такая домашняя заготовка. В 2019 году он обещал: «Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то вы вернули наши территории. Сколько ещё готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации Крыма и Донбасса, на всем их страшном, отвратительном пути?"»

Интересно — задал? И что ему ответили?

Правда, в этом же интервью он рассказал: «Когда я приехал на первую встречу "нормандского формата", я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является повесткой». Врёт, наверное… В смысле — врёт, что спрашивал.

Или вот ещё: «Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили». Без комментариев.

Ядрёна бимба

Отвечая на вопрос о вероятности возвращения ядерного статуса Украине, Зеленский сказал: «Всё-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Всё-таки цивилизация победит. Как бы мы ни относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч людей, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны идти за мировым законом, должны оставаться людьми».

Блистательно ироничная политолог Елена Дьяченко прокомментировала это высказывание так:

«В связи со сказанным у меня два вопроса:

1. Знает ли президент Украины, что США — ядерное государство и в этой логике — звери, в которых мы не хотим превращаться, и нелюди?

2. При чём Черчилль с демократией к ядерному или безъядерному статусу государств? Великобритания, чьим премьером он был, например, тоже ядерное, и еще есть несколько таких в мире, не последних далеко».

Отмечу заодно, что 14 тысяч — общие потери Украины в ходе внутреннего конфликта. «Российские оккупанты» застрелили при задержании пару террористов в Крыму, если не ошибаюсь. И ещё одного офицера случайно в 2014 году (там вообще мутная история).

Кстати, сам Зеленский вовсе не настаивает на том, что хочет «остаться человеком»: «Если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения. (…) Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром».

Ну, тут всё понятно: ядерное разоружение Украины не было ошибкой. Потому что, если бы турчиновы, парубии и пародирующие их зеленские имели бы доступ к ядерному оружию, то они обязательно говорили бы на равных со всем миром. И страшно представить о чём. Самый оптимистический сценарий — заставили бы, под угрозой применения ядерного оружия, принять Украину в НАТО.

О Майдане

Отвечая на вопрос о захвате Капитолия, Зеленский сказал, в частности, так: «У нас было две революции. Мы видели такое. Мы видели и понимали, что такое может произойти в мире, но что это будет в США, никто не ожидал. Это говорит о том, что не все идеально. Думаю, что была серьезная атака не только внутри США, но и атака извне. Я очень рад, что независимость США выдержала этот вызов».

Это прекрасно прежде всего тем, что Зеленский, скорее всего, не врёт. Он не выступил сразу в поддержку Майдана. И в поддержку гражданской войны он выступил только тогда, когда его попросил об этом Коломойский. Не уверен, что эта позиция была сознательна. Скорее, он просто не хотел делать выбор, тем более что сам вдоволь поиздевался над властью, которая пришла в результате первого Майдана.

Так или иначе, он прямо сказал, что Майдан — вызов независимости. США этот вызов выдержали. Украина — не выдержала. Два раза. После этого рассуждения Зеленского о «российской агрессии» и о том, что он якобы глава независимого государства, выглядят неубедительно.

О независимости

Впрочем, по поводу независимости он и сам наговорил достаточно, рассчитывая, очевидно, что зрители предысторию не знают.

Например, говоря об инциденте с «Мотор Сич», он сказал, что «вопрос не в Китае. (…) Вопрос в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет управления стратегическими оборонными предприятиями Украины любой стране».

Да ну? А то, что продажу предприятий ему запретили США, он запамятовал? Думаю — напомнят. Припомнят и то, что в этом же интервью он усомнился в том, что от Китая исходит угроза миру.

Или вот относительно вакцинации «Спутником»: «Я не могу рисковать здоровьем наших граждан. (…) Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины».

Ну мы же помним, как оно было: и.о. посла США Кристина Квин на встрече с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым поставила его в известность о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину. Так ведь было, Владимир Александрович?

А потом «президент независимого государства» жалуется, что «Украина не является равноправным членом Европейского союза, — на это четко указали сроки вакцинации» и вынужден рассказывать о преимуществах вакцин Sinоvac, которая не зарегистрирована даже в Китае (там ей выдано временное разрешение по случаю чрезвычайной ситуации); AstraZeneca, которая показала неубедительные результаты на испытаниях и дорабатывалась с участием российских специалистов; Moderna, которая очень дорогая и вызывает аллергические реакции.

О Pfizer не упомянул — то ли забыл, то ли решил, что после того, как оказалось, что она смертоносней «новичка», лучше промолчать.

Читая про сроки вакцинации, я, кстати, изрядно удивился. А что, Зеленскому правда потребовалось увидеть сроки вакцинации (2023 год), чтобы понять, что Украина не является равноправным членом ЕС? То есть за два года президентства он так и не установил, что Украина не является не только равноправным, а вообще каким-либо членом ЕС? Даже удивительно как-то…

Или вот — о записях бесед Порошенко и Байдена: «Для меня самое главное в этом случае понять, как в принципе может что-то записываться в кабинете президента Украины».

Фраза «Я ваш приговор» приобретает новое звучание… Хотя — нет. Уже сказали — приговор этот был оправдательный. Зеленского не интересуют преступления. Его интересует, как в принципе общественности могло стать известно об этих преступлениях. Правда, это объясняет, почему он обижен на Трампа, который опубликовал запись своей беседы с ним. Только чего на зеркало-то пенять?

Резюме

Я самонадеянно полагал, что морально готов читать такое. До этого я систематически изучал зубодробительные речи президента Порошенко. Тяжелое занятие, надо сказать. Но Порошенко все же умнейший человек и прирожденный политик.

А вот Зеленский действительно грозен. За ним и правда стоит могучая сила — слабоумие и отвага! К счастью, она за ним стоит, только когда он разговаривает, а не когда принимает решения. Могло ведь быть еще хуже.