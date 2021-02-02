Чиновники Гостелерадио хотят криминализовать всю изданную в России литературу и не только

Украинский чиновник Сергей Олийнык занимает должность начальника управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Украины. Однако за этим затейливым названием скрываются функции обыкновенного цензора, несмотря на то что 15-я статья конституции прямо запрещает любую форму идеологической и политической цензуры. Хотя все знают, что конституционные нормы нарушаются в постмайдановском государстве по сто раз на дню, и никто еще ни разу не понес за это ни малейшего наказания.

Говоря проще, именно Олийнык визирует списки напечатанной в России книгопродукции, которую не разрешается ввозить на территорию Украины. B этом качестве он дал обширное интервью агентству «Укринформ», похваставшись длинным списком запрещенной литературы с именами писателей, ученых и деятелей культуры, которые широко известны за пределами бывшего СССР.

Так, в частности, под запрет попало одно из изданий Михаила Булгакова, репрессированное по чисто формальному признаку. «В предисловии к книге «Мастер и Маргарита» упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — поясняет Сергей Олейнык, который, похоже, не понимает, насколько нелепо звучат подобные аргументы. Украинский Оруэлл: «Цензура стала неотъемлемой частью свободы слова» © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Кроме того, главцензор недоволен произведениями Бориса Акунина — российского либерального литератора Григория Чхартишвили, который широко известен непримиримой критикой современной российской власти. Это обстоятельство не было принято во внимание, потому что, по мнению украинских патриотов, приключенческие детективы про русского сыщика коварно подрывают национальную безопасность украинского государства.

«В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ… Эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами. И вообще в творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю «тюрьмы народов» через розовые очки», — рассказывает Сергей Олийнык.

Обвинения по адресу других запрещенных книг тоже похожи на содержание не самого забавного анекдота. Книгу о княгине Ольге забанили из-за эпиграфа «О России с любовью», который отсылает к известной книге про Джеймса Бонда и снятому на ее основе боевику. А книжку «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» внесли под запрет только потому, что легендарные фольклорные герои называются там русскими, а не украинскими богатырями.

«Комитет не признал российского происхождения украинских фольклорных героев включая Илью Муромца, которого имперская пропаганда лишь во второй половине 19 века прописала в «русском граде Муроме», — на полном серьезе говорит об этом Олейнык.

Жертвой цензуры становятся самые невинные книги — например, работа известного биржевого экономиста Росса Геддеса, где обнаружили цитату Владимира Путина, или биографическая книга американского астронавта Скотта Келли, в которой нашли «восхваление российской космонавтики и России». Хотя американец всего лишь рассказал в мемуарах о практическом сотрудничестве с российскими космонавтами.

Запретили даже книжку запрещенного в СССР антисоветчика Сергея Довлатова, обнаружив что-то неправильное в написанном к ней предисловии. А книга «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой» на полном серьезе попала под санкции за большевистскую агитацию. «В ней авторы называют Октябрьскую революцию «одним из величайших событий в истории России», иллюстрируя ее портретами Ленина и красными флагами», — сообщает украинский чиновник. Хотя утверждение об историческом значении Октября является очевидным фактом, который не пытаются оспаривать даже антисоветчики.

Под запретом оказалось кулинарное издание «Грузинская кухня: любовь на вкус», якобы «создающее угрозу национальной безопасности Украины», и антиукраинский справочник «Дедушкины советы пчеловода», посвященный правильному уходу за пасекой. Цензура также не пропустила очерк истории скандинавских викингов авторства Джона Хейвуда и произведения индийского религиозного философа Пхагван Шри Радниша, поскольку, по мнению украинских чиновников, они «восхваляют государство-агрессор».

Кроме того, в Украину запрещено ввозить рассказы «Про Белочку и Тамарочку» и детскую книжку «Копилка бесценных знаний: изобретения, факты, открытия». «В ней созданный под руководством украинца Сергея Королева первый искусственный спутник Земли «украшен» флагом РФ, что вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги», — говорит об этом цензор Олийнык.

Еще одна книга для маленьких — «От динозавра до компота. Ученые отвечают на сто вопросов обо всем» — тоже занесена патриотами в разряд подрывной антиукраинской литературы. «Отдельные ее разделы написаны в духе российской пропаганды, которая зомбирует детей, что Россия является сверхдержавой, формируя неуважение к другим суверенным государствам», — рассказывает украинский патриот, не стесняясь политизировать борьбу с компотом и динозаврами.

Все это безумие обобщается одной программной цитатой: «Абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии «русского мира». Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором», — рассказывает Олийнык, открыто призывая к полному запрету в Украине изданной в России книгопродукции.

Юрист Елена Лукаш дала этому чиновнику ироническое прозвище «швондеризатор», потому что борьба с неправильными книгами действительно напоминает известного булгаковского героя. Однако здесь куда больше параллелей с нацистским Рейхом, где полностью запретили литературу из бывшего СССР, а подрывные книги торжественно сжигали на площадях. Впрочем, нечто такое происходило в Украине сразу после Евромайдана — например, в Ровно, где местные ультраправые сожгли на костре литературу из разгромленного офиса Коммунистической партии Украины, запечатлев это преступление для потомков.

Больше того, украинские власти хотят сделать свою цензуру тотальной, окончательно выстраивая украинскую реальность по тексту антиутопии Джорджа Оруэлла. Запрещают не только книги, сайты и фильмы — одновременно усиливается цензурное давление на пока еще условно свободную территорию интернета. Причем к давно забаненным «Одноклассникам» и «ВКонтакте» могут добавится Telegram-каналы, которые осмеливаются критиковать политику Шмыгаля и Зеленского. Цензура в действии. Минэкономики Украины разделило журналистов на своих и чужих © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Как сообщили в понедельник, 1 февраля, украинские спецслужбы, популярные каналы «Резидент» и «Легитимный» якобы являются частью разветвленной пропагандистской сети, за которой стоят агенты Кремля. Между тем, по мнению самих телеграмщиков, эти преследования являются местью за разоблачение коррупции на «Большой стройке» и прочих эпохальных проектов с участием Офиса президента.

Они предупреждают — санкции против «Телеграма» являются очередными шагами на пути к подавлению свободы слова, которые должны превратить страну в закрытое информационное гетто. Хотя это наверняка закончится для швондеризаторов полным провалом, учитывая технологические возможности двадцать первого века, которые всегда предоставляют возможности обойти любые цензурные файрволлы.