Последняя неделя января для политического бомонда Украины выдалась напряженно-нервной. В первую очередь потому, что в США в должность вступил новый президент Джо Байден. Разглядывая свои старые фото с новым президентом США, кое-кто в Киеве подумал, что заслуживает большего. И опять стал названивать лоббистам

«Вот приедет Байден, Байден все разрулит»

Информационный фон недели создали две темы: звонок Джо Байдена Владимиру Путину и протесты в России. СМИ захлебывались, вещая, как Байден «не сдерживался» и «не скрывал озабоченности» по поводу и без. Этим перебивали вирусную беду, тарифный обвал и все дурное, чем полна жизнь украинцев.

То, что Байден в Москву позвонил, а в Киев — нет, хотя там был именинник, целый президент (25-го Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года) киевские мастера пудрения мозгов решили не замечать. Америка — это наше все! Именно из этого исходила бывшая замглавы МИД Лана Зеркаль в посте, где наиболее ярко проявились эти "запудренные настроения": «Хорошо почувствовали, что интерес к Украине и событий у нас очень однозначно вырос. Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намереваются существенно усилить «контроль пульса». Ушел от Коломойского к Ахметову: Зеленский рассказал, как победит олигархов © пресс-служба президента Украины

Удивляться тому, что обе темы слабо связаны с Украиной и далеки от украинских проблем, становящихся острее, не стоит. Мечты о победе над Россией и радостный писк по любому поводу, дающему основания думать, что с Запада опять косо глянули в сторону Москвы, стали ключевым элементом повестки дня, навязываемой властью украинцам. Их культивируют, когда в этом возникает необходимость или нечем обрадовать электорат. В конце января опять возникла в этом необходимость: хороших новостей у Киева не нашлось.

Богдан vs Баканов. Во всем виновата Москва



Последняя неделя января еще не началась, а гром уже грянул. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментирующий резонансные поводы вместо Владимира Зеленского, подтвердив, что скандал с заказным убийством в Службе безопасности Украины был, заявил о присутствии в нем следа бывшего шефа Офиса президента Андрея Богдана.

Ставки во внутриполитической возне пошли вверх. Особенно в свете характеристики Богдана как «серейшего и хамовитого «вчерашнего кардинала», преследовавшего в бытность в ОП свои «частно-корыстные интересы». Сам Богдан в ответ не издал ни звука, обвиненный же в заказе убийства бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный анонсировал выход к прессе 2 февраля в Брюсселе, который потом был анулирован. И тем не менее, ждем удар по главе СБУ Ивану Баканову? Зеленскому приготовиться?

В Службе решили отвлечь внимание, запустив «утку» об «угрозе российского вторжения». Ход старый, заезженный, но с пикантной деталью: «вторжение» привиделось СБУ… в ответ на запрос «Радио Свобода». Рука руку моет. Подобные сказки давно набили информационную оскомину, их не замечают, так что «вторжение» пришлось приправить сообщением о том, что массовые протесты против взлета тарифов ЖКХ по стране — это «рука Москвы». В Херсонской области СБУ задержала «агента ФСБ», который «осуществлял сбор тенденциозной информации о кризисных явлениях в социально-экономической сфере» для «формирования устойчивого протестного потенциала». Коллег поддержала Служба внешней разведки, обнародовав «Белую книгу», где все плохое списали на Москву. Байден хочет вмешаться в войну в Донбассе. Зеленский не против © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Око государево видит все. Но только сегодня



Зеленский обозначил личное присутствие в информационном поле комментарием по поводу ситуации с избиением в Париже юноши-украинца. «То, что не отпускает, — написал он в ФБ. — Найти и наказать нападавших. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства». Президент, видимо, решил, попав в унисон с общим мнением, остановить падение рейтинга. Получилось же, что сам себя высек. Его высокопарные рассуждения вызвали раздражение: почему Зеленский, красиво вещая о том, что творится где-то далеко, пальцем о палец не ударит для того, чтобы в Украине одни граждане не могли безнаказанно нападать на других не менее жестоко, чем во Франции напали на Юрия Симканыча?

Президентский жест стал еще более странным, когда выяснилось, что мать Юрия фигурирует в полицейском расследовании торговли людьми, а сам он может быть членом местной банды, к тому же имея гражданство не Украины, а Франции.

Утром своего дня рождения Зеленский выложил фото из спортзала с подписью: «Семь на часах. Сорок три по паспорту. Тридцать в душе», а затем и видео, в котором заявил, что двухнедельный локдаун, закончившийся как раз 25-го числа, дал хорошие результаты: «В отличие от европейских стран, у нас не случилось вспышки инфекции, это самое главное. Уже в феврале начнется вакцинация». Президентские технологи хотели как лучше. Получилось плохо. Комментарии к фото и видео кишели желчью и злобой в адрес гаранта. Народ не безмолвствовал, разразившись громом возгласов, вызванных и «пиром» спортивности гаранта во время общей «чумы», и его наигранным оптимизмом по поводу пандемии, в который крайне трудно поверить. Приветственными их не назовешь даже с большой натяжкой. Алексадр Дубинский: кто он © Дубинский

Еще одно «государево» явление народу, призванное убедить, что «царь тут!», было вызвано конфликтом во фракции «Слуга народа», связанным с исключением Александра Дубинского, попавшего под санкции со стороны США. На встрече с депутатами «СН» Зеленский высказался в пользу устранения Дубинского из рядов «СН», предложив тому самому покинуть фракцию. На риторический вопрос одного из защитников проштрафившегося коллеги «если завтра под американские санкции попадет еще тридцать наших депутатов, мы их тоже будем исключать?», президент вдруг вспылил: «Завтра будет завтра, а сегодня есть реальная ситуация».

Эта история служит лишним подтверждением полнейшего отсутствия у «СН» не то что какой-либо стратегии, а даже более или менее внятной и осмысленной линии поведения на краткосрочную перспективу. Возглас Зеленского «Завтра будет завтра» как раз отражает такое положение дел. Президент, не стесняясь, демонстрирует, что готов прогибаться под американцев.

Дубинский отмалчиваться не стал. Выходить из фракции он наотрез отказался, объявив себя жертвой провокации «аферистов, обслуживающих интересы транснациональных корпораций», и добавив, что их цель — не он один, а вся партия «СН» и президент Зеленский. Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

«Если кто-то хочет, чтобы я в такой ситуации добровольно выходил из фракции, из партии, то могу сказать им одно: не дождетесь, — сказал депутат. — Я готов уйти из политики только в одном случае: если за мой уход Украине вернут украденные у нее как минимум 25 млрд долларов».

Таким образом, главный конфликт недели развернулся между внешним управлением и остатками местных сил, готовых ему противостоять. Хотя, конечно остатки делают это, исходя из собственных интересов.

Заграница нам поможет!

Нишу болтунов от власти с блеском заполнил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Я абсолютно убежден, что, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык», — заявил он, замерев в ожидании звонка Байдена Зеленскому 25 января. И добавил: «Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает».

Собственная «химия» в голове у министра подтолкнула его к еще юолее звонкому пустозвонству. Рассуждая о России, он изрек нечто несусветное даже для наших широт: «Взятый у врага бутерброд надо возвращать, не надкусывая, свежим, в хорошем состоянии». В представлении киевского главного по дипломатии, видимо, эта чушь отражает основы государственной внешней политики. Санкции против депутатов Рады не ухудшили отношения с США — Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

Арию «Бога из машины» исполнили послы стран G-7 в Украине, озвучившие план перезагрузки судебной системы, сверстанный ими «по запросу президента» (еще один сигнал того, что Зеленский угождает Западу). «Так украинскую власть еще никто не унижал. Даже по запросу», — написала по этому поводу политолог Елена Дьяченко. С ней согласился Андрей Портнов: «Рекомендации послов G7 к судебной реформе, пожалуй, впервые выписаны в такой неуважительной форме — в повелительном наклонении, в виде письменных поручений, с конкретными заданиями и сроками реализации. Так унизительно раньше не писали».

Итак, Украина опять погрузилась в будни. К концу первого месяца нового года сложилось устойчивое ощущение того, что и там, и там зреют потрясения и перемены. Обострение борьбы за власть на всех уровнях провоцируют те, кто считает себя любимцем Америки и «байденов». Напряжение на нижних и средних «этажах» усиливается на фоне обвального ухудшения ситуации в социально-экономической сфере и в отсутствии вакцинации от COVID-19.