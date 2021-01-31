Черновицкая область страдает от социального кризиса и экологической катастрофы

Жители буковинского поселка Берегомет перекрыли дорогу в знак протеста против повышения коммунальных тарифов. Люди заблокировали проезд собственным автотранспортом, а сами вышли на переход, остановив движение на международной трассе. Причем, застрявшие водители не только не вступали с ними в конфликты, но даже поддерживали сигналами — потому что проблема неподъемных тарифов является сейчас общей для всех жителей Украины, объединяя север с югом, а восток — с западом.

Я знаю это большое старинное село, и не раз писал о нем после поездок. В Берегомете, который исторически включает в себя румынскую и украинскую общины, когда-то существовала ячейка коммунистов. Они годами прививали местным жителям навыки социальных протестов, что явно дает о себе знать сегодня. Но главная зрада в том, что над местечком нависает гора Стожок, украшенная огромной, издали заметной звездой.

Да, это не шутка. После войны, когда на карпатских склонах восстанавливали вырубленный во время румынской оккупации лес, местные жители высадили здесь рощу ясеня в форме огромной пятиконечной звезды. И каждую осень, практически под самую годовщину Октябрьской революции, эта звезда становится красной, отчетливо выделяясь на фоне хвойных деревьев. Никакой помощи от коммунистов? Зеленский решил не спасать Черновцы от коронавируса © REUTERS, AP

Естественно, эта особенность местного пейзажа очень не нравится украинским националистам — до такой степени, что вопрос о звезде специально обсуждался в патриотических организация областного центра Черновцы. Однако они успокаивают себя тем, что незаконная вырубка леса скоро решит эту проблему без помощи Института национальной памяти — декоммунизировав Стожок до состояния сороковых годов прошлого века.

Беда лишь в том, что уничтожение карпатских лесов приводят регион в состояние хронического экологического бедствия. Лысые склоны не держат воду после проливных горных дождей. Река Сирет, на которой расположен Берегомет, и протекающая в Черновцах река Прут превращаются в бешеные потоки, которые подмывают и затапливают берега, уничтожая дома, мосты и дороги. Так случилось и прошлым летом — наводнение в июне 2020 года полностью затопило в Черновцах крупнейший в регионе Калиновский рынок, уничтожив или испортив складированные товары. После чего вода оставила в утешение продавцам больших карпов, которых они вылавливали прямо возле своих прилавков.

Президент Зеленский приехал посмотреть на последствия очередной экологической катастрофы — и встретил здесь горячий прием. Возле Черновицкого государственного университета имени Федьковича его ожидали местные жители, буквально озверевшие от системного кризиса. Для начала они попытались рассказать «слуге народа» о том, что в области не хватает коек для коронавирусных пациентов, а у врачей нет достаточного количества средств санитарной защиты — хотя область считалась тогда всеукраинским эпицентром ковидного бедствия. А затем перешли к описанию последствий медицинской и административной реформы, вместе с жалобами на хищническую порубку карпатского леса.

«Когда глава государства подошел к толпе граждан, собравшиеся стали наперебой жаловаться на вырубку лесов, ликвидацию санаториев, в том числе туберкулезного, где лечились дети. Причем, что касается последнего, ему выделяют финансирование. Также главе государства рассказали, что в трех селах протестуют против плана децентрализации и безосновательного присоединения к другому району, где нет инфраструктуры. Протесты масштабные, однако местные власти их скрывают от центра, а участников давят машинами. Собравшиеся начали перечислять регионы, где идет масштабная вырубка, а также нет дорог. Президент откровенно разозлился. «Ну давай… Дорог нет, хлеб черствый. Давайте по порядку. Вы о вырубке лесов?» — рассказывал об этом в своем видеорепортаже местный журналист Петр Сологуб.

В конце-концов, Зеленский попросту бежал от буковинцев, переадресовав их вопросы другим чиновникам. Однако проблемы остались, а народное раздражение вылилось уже осенью, в виде стихийных бунтов против введения очередных карантинных ограничений — которые, впрочем, все равно выплескивали недовольство социальным положением большинства буковинцев. Но власти по-прежнему игнорируют эту ситуацию, привычно списывая возникающие протесты на влияние пропаганды страны-агрессора.

По иронии судьбы, на Буковине действительно больше смотрят российские медиа — но исключительно по вине украинской власти, которая отключила украинцам аналоговое телевидение. Как результат, многие жители области поставили себе спутниковые тарелки, на которых ловится запрещенное в Украине российское ТВ. Причем, его можно смотреть бесплатно — в отличие от многих украинских телеканалов. И этот материальный фактор невольно определяет выбор многих жителей буковинской глубинки.

«Когда закодировали украинские телеканалы, в свободном доступе остались только российские каналы. Те же новости люди могли посмотреть на российских каналах. С интернетом в нас тоже не все хорошо, потому что, скажем, у нас в Путильском районе только один интернет-оператор, который не очень заботится о качестве связи — скорость медленная и вообще не грузит в онлайне. Во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, по РТР, например, крутят интересные сериалы про оперативников, а также боевики по НТВ. Пересматриваю «Каменских», «Тайны следствия», «Следствие вели с Каневским». Жена смотрит шоу Малахова и развлекаловку о шоу-бизе — «Ты не поверишь», «Новые русские сенсации». Сыну 14 лет, он телек не смотрит, но в интернете, кстати, слушает российскую музыку, модных рэперов» — рассказал изданию «Страна» житель одного из сел Путильского района Черновицкой области Николай Кравцив — признавшись, что сам часто смотрит российские телеканалы.

Впрочем, ни Каневский, ни Малахов, ни Моргенштерн не подталкивают жителей Буковины к социальному бунту. Жители Черновицкой области не помышляют ни о каком сепаратизме — они просто не знают, как им обеспечить свои семьи в условиях безработицы и постоянно растущей дороговизны. Эти люди не сильно преувеличивали, когда говорили Зеленскому про нехватку хлеба — многие буковинцы давно экономят на продуктах питания, а чаще всего живут за счет натурального хозяйства и даров пока еще не вырубленного до основания леса. Карантин серьезно ударил по мелкому бизнесу, попутно затруднив выезд на заработки за границу. И теперь селяне нередко возвращаются к приграничному криминальному бизнесу, существовавшему в этом регионе еще со времен легендарного Олексы Довбуша — который, кстати, имел свою резиденцию именно на краснозвездной горе Стожок. В Черновцах от коронавируса лечат при свечах © Myriams-Fotos / Pixabay

В основном это касается контрабанды и переправки нелегальных мигрантов. Так, буквально позавчера Служба безопасности Украины задержала на Буковине членов группировки, которая содействовала незаконному проникновению на территорию Евросоюза — получая за это по три с половины тысячи долларов за каждого человека. А помимо этого из Украины везут в Румынию дешевые сигареты, или все тот незаконно срубленный лес.

Но места в бандитском мире тоже поделены — и большинство людей стараются выживать за счет честного труда, что становится для них все более сложным делом. Очередное повышение тарифов стало здесь настоящей катастрофой, посерьезнее наводнения. И неудивительно, что буковинцы выходят сейчас на улицу — под знаком пока еще недекоммунизированной звезды, которая напоминает об исторических альтернативах зигующему капитализму.