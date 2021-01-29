В Одесской области уничтожили последний памятник Ильичу. Но перемоги снова не получилось

В селе Старые Трояны, которое расположено в Килийском районе Одесской области, в рамках декоммунизации снесли еще одни памятник Владимиру Ленину — который вновь торжественно объявили последним на всей территории Украины.

Его снесли тайно, ночью — потому что местные жители защищали свой монумент до конца. Скорее всего, не из-за романтической ностальгии, а в силу того, что Ленин ассоциировался у них с более человечными временами, когда у людей еще сохранялось достоинство и утраченные сегодня жизненные перспективы. Для его уничтожения пришлось завозить десант из Одессы — потому что среди сельчан так и не отыскались фанатичные борцы против социалистических идеалов.

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области» — написал об этом профессиональный декоммунизатор Вадим Поздняков. Он ежегодно сообщает об окончательной перемоге над монументами Ильичу, но памятники Ленину не заканчиваются, хотя ультраправые «активисты» постоянно рыскают в их поисках по украинским селам. Луковица Ленина. Как украинские власти пропагандируют коммунизм © Facebook, Кирило Галушко | Facebook, Кирило Галушко | Перейти в фотобанк

Впрочем, это касается и других монументов деятелям советской эпохи. Так, в прошлом году Белгород-Днестровском районе снесли памятники легендарному бессарабскому герою- «степному Робин Гуду» Григорию Котовскому. Это тоже удалось сделать после длительного и упорного сопротивления — жители села Крутояровка шесть лет защищали монумент от ультраправых вандалов.

«Информацию о памятнике нам прислал местный житель-доносчик» — прямым текстом рассказывает все тот же Вадим Поздняков, по словам которого, в Одесской области сохраняется множество подобных объектов. «Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, и несколько Марксов. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. Районная государственная администрация тоже ничего с этим не делает», — пожаловался он на несознательность простых украинцев.

Снести памятники Марксу пока так и не удалось. Власти города Арциз бесхитростно переименовали один из них в монумент болгарскому поэту-революционеру Христо Ботеву, и пока что успешно защищают его от нападений со стороны праворадикалов. Однако декоммунизаторы все равно намерены добиваться демонтажа монумента — скорее всего, путем такого же ночного погрома.

Однако у них есть мишени и покрупнее. Директор Института национальной памяти Антон Дробович, который отличается от своего предшественника Вятровича только первыми буквами фамилии, не так давно раскрыл планы новой кампании декоммунизации в украинской столице. Украинские чиновники намерены демонтировать советские гербы, которые до сих пор украшают первый в мире цельносварной мост имени Патона, и знаменитый монумент «Родина-мать». Они давно пробуют подступиться к монументальной скульптурой Евгения Вучетича, но она сделана из титана, с трудом поддающегося подобным хирургическим операциям.

Хотя, впрочем, это вопрос времени — и вопрос увеличения бюджетов на вандализм, которые можно будет выгодно «распилить».

Вся эта возня вызывает у народа равнодушие или нарастающую враждебность. По данным всеукраинского опроса Киевского международного института социологии и Фонда Демократические инициативы, 44% украинцев негативно относятся к переименованию сел, улиц и городов, названных в честь коммунистических деятелей советской эпохи — что является рекордным показанием с начала кампании Вятровича.

Переименование в рамках декоммунизации поддерживают всего 29,9% респондентов — причем, позитивное отношение к этой практике преобладает только в западном регионе, где декоммунизацию топонимов поддержали 43,6% участников соцопроса. А в южном и восточном регионах против переименования топонимов высказались более половины опрошенных украинцев — что лишний раз засвидетельствовало географические контуры глубокого общественного раскола.

Кроме того, народ недоволен запретом коммунистической символики, против которого выступают 34% опрошенных — в том числе, 24,5% респондентов из западного региона, 31,6% жителей центральных областей, 41,5% опрошенных на юге и 44,2% граждан на страдающем от бесконечной войны востоке. Из этого вполне очевидно, что многие украинцы связывают свое бедственное положение с уничтожением левых партий, массово зачищенных по итогам Евромайдана. И до сих пор помнят о социально-экономических достижениях советских времен, которые не сводятся для них к ГУЛАГУ и голодомору.

Еще важнее другое — массовое недовольство декоммунизацией уже принимает формы практического протеста. На Полтавщине, в центре города Карловка, демонстративно восстановили декоммунизированный памятник местному уроженцу Николаю Подгорному. Этот подзабытый сейчас политик занимал в 1965-1977 высшую государственную должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР, выполняя представительские функции «советского президента». И немало сделал для родного местечка — для и для всей остальной Украины, которая вышла при нем в мировые лидеры по производству свекольного сахара.

Возвращение памятника прошло без большого шума, но сразу же натолкнулось на ожесточенное сопротивление со стороны националистов. Все тот же Вадим Поздняков назвал это опасным прецедентом и заявил, что заставит карловчан демонтировать монумент Подгорному — который, кстати, официально является почетным гражданином этого города. А радикальные ультраправые пообещали снести памятник силой — попутно разобравшись с местными полтавскими «ватниками». Однако угрозы пока что остаются пустыми, потому что население Карловки вполне готово дать отпор заезжим вандалам.

Все это говорит о том, что в декоммунизации заинтересованы исключительно представители политических элит, которые сформировались в Украине по итогам Евромайдана. А их интересы в корне противоречат интересам большинства граждан — причем, это касается всех насущных проблем, начиная от войны на Донбассе, повышения тарифов, продажи земли и антисоциальных реформ, и заканчивая политикой памяти.

Все это говорит о том, что процесс массового уничтожения памятников будет иметь обратную реакцию, которая последует сразу же после отмены декоммунизационных законов, напрямую противоречащих основным положениям конституции Украины. Многие демонтированные монументы сохраняются местными жителями, которые однажды рассчитывают вернуть их на место — как уже пообещали вчера в тех же Старых Троянах. «Ленин на удаленке». 150 лет со дня рождения Ильича © РИА Новости, С. Коган | Перейти в фотобанк

Впрочем, снесенный в этом селе памятник Ленину все равно был далеко не последним. В Украине стоят и другие Ленины — однако мы не будем подсказывать их местонахождение ультраправым декоммунизаторам.

Пусть ищут сами — пока им платят за это ваши народные деньги.