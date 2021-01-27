Народная пословица говорит, что если голова глупа, страдают конечности. События последних лет показывают, что не только конечности, но и желудок, причём в первую очередь

Несмотря на то что психические заболевания не передаются ни воздушно-капельным, ни половым путём, психиатры утверждают, что длительное общение с сумасшедшим выводит человека из состояния психического равновесия и может привести к болезни. Аналогичным образом общество, в котором психически больные люди задают информационную повестку дня, быстро теряет психическую стабильность.

Отличие общества заключается в том, что оно может состоять из вполне адекватных в быту индивидов, но политически (коллективно) вести себя как шизофреник.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Недавно украинское правительство в очередной раз заявило, что не будет покупать напрямую российский газ. То есть он так и будет поступать на Украину из России, но считаться будет «венгерским», «словацким» или «польским».

За удовольствие считать российский газ импортным Украина и до переворота 2014 года (эту мазохистскую схему придумали ещё регионалы) платила на 20-30% дороже, чем он стоит. А сейчас переплачивает в полтора-два раза. Разница уходит в карманы украинских и иностранных «посредников», нищает население, недобирает налоги бюджет. А цена энергоносителей становится неподъёмной для остатков промышленности настолько, что Коломойский уже год ведёт с сидящим на схемах Ахметовым холодную (информационную) гражданскую войну и активно готовится к горячей фазе, пытаясь любой ценой (даже, если по-другому не выйдет, с заменой президента) убрать ахметовское правительство Шмыгаля.

В конечном итоге беднеют все, включая государство, население и даже большинство олигархов. Только маленькая группка «сидящих на схемах» людей богатеет, но и та до поры, до времени. Как только они добьют Украину до конца и труп разложится настолько, что даже гальванизация не сможет заставить его имитировать движение, их тоже ограбят более мощные транснациональные олигархи.

Креминь придумал еще одно применение украинскому языку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этом была бы некая логика — нанести экзистенциальному врагу хоть бы и минимальный вред, даже ценой своей гибели. Но ведь они всё равно покупают российское. И «Газпром» на этом деле не только ничего не теряет, но зарабатывает даже больше, чем если бы газ поставлялся напрямую. На «серых» схемах зарабатывают все участники, бремя оплаты ложится на конечного потребителя — на промышленность и народ Украины.

Впрочем, в России давно пришли к выводу, что на бывших русских землях Новороссии, Малороссии, Галиции и Волыни поселился опасный вирус, выедающий мозг, превративший местное население в зомби. Однако похоже, что ветром или течениями этот вирус разнесло по Европе и даже занесло за океан. Вот только последние примеры.

Поляки, как и украинцы, отказались не только закупать российскую вакцину от коронавируса, но и налаживать производство на собственных мощностях. Однако на прошлой неделе появилась информация, что Польша начала зондировать почву в Венгрии на предмет приобретения российской вакцины через эту страну (Венгрия российскую вакцину у себя сертифицировала, закупает и планирует наладить производство).

Напомню, что Украину постоянно сотрясают скандалы по поводу контрабандных поставок российской вакцины (на порядок дороже и для избранных).

Итак, не только «гордые» украинцы отказались получить вакцину дёшево, наладить производство у себя да ещё и попытаться на ней заработать. Не менее гордые поляки предпочитают переплачивать венграм, но ни в коем случае не взаимодействовать с Россией напрямую. Это притом что уже даже Германия лоббирует ускорение сертификации российской вакцины в ЕС, чтобы организовать прямые поставки. У немцев есть опыт. Они поняли, что войну вакцин Россия выиграла всухую и теперь помочь им может только полная и безоговорочная капитуляция.

Остальные европейцы, кроме венгров, явно заразившись вирусом украинства, предпочитают заплатить дороже, а получить вакцину позже. Между тем нешуточные выступления во многих европейских городах и странах против карантинных мер, уничтожающих не только экономику, но и общество, свидетельствуют о том, что ситуация выходит из-под контроля, начинается политическая дестабилизация. Последствия могут быть самые печальные. Но вирус выел мозги, и зомби тупо бредут в заданном направлении, не обращая внимания на реальность.

За океаном не лучше. Там старичок Байден проявил выдающуюся прыть и, не приходя в сознание, подписал 15 указов, отменяющих ранее принятые Трампом решения. Не будем обсуждать остановку строительства стены на границе с Мексикой. В конце концов, через Рио-Гранде в Техас бегут потенциальные избиратели демократов, так что это решение логично, хоть и наносит ущерб большинству американцев.

Болгары об украинизации: Русские долго терпят, но больно бьют © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поставщиками соответствующих марок нефти кроме Канады являются Россия и Венесуэла. Но борясь с Мадуро, США обложили венесуэльскую нефтянку санкциями, на которые весь мир плевал, зато сам Вашингтон от венесуэльской нефти отрезан. Остаётся только российская. В прошлом и позапрошлом годах её закупки Америкой выросли в разы.

Сейчас Байден, правда, заговорил о налаживании отношений с Венесуэлой. Но, во-первых, это процесс небыстрый. Во-вторых, в любом случае получается, что Вашингтон отказался от более дешёвой (трубопроводной) нефти своего ближайшего союзника (Канады) для того, чтобы заместить её более дорогой (танкерной) нефтью из России, а в перспективе (возможно) из Венесуэлы.

С точки зрения нормального американца или канадца, Байден ограбил народы и государства США и Канады, чтобы заплатить врагам и чтобы на этой сделке нажилась небольшая группа друзей 46-го президента США, контролирующих предприятия, производящие «зелёную» энергию, акции которых на фоне этого решения подорожали.

Обращаю внимание, даже нажившиеся получили лишь виртуальную прибыль, за счёт роста капитализации. Но акции как подорожали, так могут и подешеветь, рост же реальных продаж «зелёной» энергии не состоялся. Таким образом, реальное принесено в жертву виртуальному, а прагматичное ритуальному.

Все приведенные случаи объединяет очевидная бессмысленность принятых решений. Даже те, кто на первом этапе оказываются в выигрыше, в конечном итоге проигрывают. Выигрывает же Россия, назначенная экзистенциальным врагом и американцами, и поляками, и украинцами, и канадцами.

Можем констатировать, что выедающий мозг вирус украинства в качестве побочных последствий вызывает особую форму политического мазохизма, когда все действия инфицированного направлены на то, чтобы улучшить положение своего врага за счёт собственного. Причём сам инфицированный считает это высшим проявлением патриотизма и эффективнейшей внешней политикой.

Голливуд отдыхает.