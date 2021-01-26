Минувшая неделя была первой в стартовавшем году, когда будних дней было больше, чем праздничных. И в Украине она прошла напряженно. Страна будто замерла в ожидании чего-то дурного. Любая новость воспринималась как угроза, любые заявления и оценки одних вызывали нервную реакцию у других

Политический оркестр на Украине был следующим.

Солисты

На минувшей неделе среди спикеров, способных претендовать на роль солистов, преобладали представители Кабмина, начиная с премьер-министра Дениса Шмыгаля, и это, надо признать, вполне естественно. Наиболее острые и животрепещущие темы актуальной общественно-политической повестки дня относятся нынче преимущественно к компетенции правительства. С другой стороны, именно оно выглядит сегодня наиболее слабым и уязвимым звеном в системе украинской власти.

Назвать сложившуюся на данный момент ситуацию правительственным кризисом вряд ли корректно, однако признаки нестабильности присутствуют. Ряд из них накапливался и вызревал в течение, по крайней мере, последних трех-пяти месяцев минувшего года. На главное же место с началом нового года выдвинулась тема тарифов ЖКХ. Кабинет министров (а вместе с ним — и вся власть) оказался крепко зажат между прямо противоположными интересами части олигархата, МВФ и гражданами страны. Каким волшебным способом развязывать возникший гордиев узел, никому из министров неведомо, обойтись же без волшебства, похоже, уже не удастся. Денис Шмыгаль: кто он © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Вот и приходится премьеру лично пытаться что-то объяснить, рассказывая о правительственных мерах по снижению тарифов или о намерении разработать блестящий план действий на будущее.

Дело приобрело настолько серьезный оборот, что кулуарные разговоры об отставке то ли одного только премьера, то ли всего правительства, вяло текущие едва ли не с самого первого дня их работы, заметно оживились. В Офис президента гурьбой потянулись кандидаты на участие в премьериаде. Министры же, со своей стороны, решили не сидеть сложа руки и 18 января на своем внеочередном (хорошо, что пока еще не чрезвычайном) заседании установили предельную цену газа для населения. Как говорится в подобных случаях, мертвому припарка.

Людей этой полумерой не обмануть, а вот западные кредиторы во главе с МВФ, под давлением которых взлетели тарифы, могут в очередной раз начать крутить носом, придерживая транши.

Шмыгалю его солирование в ансамбле власти ничего хорошего не принесло. Его аргументация выглядела бледно и неубедительно. Стремление же скрыть истинные причины и мотивы происходящего вызывали у людей раздражение и протест. Диктуемая Западом Киеву социально-экономическая политика направлена на усиление финансового бремени для широких слоев населения. В представлении наших западных мнимых друзей нынешняя украинская массовая бедность не является пределом. Для Украины и ее жителей, по их мнению, в большей степени подходит не бедность, а нищета, к которой они нас и толкают. Руками нашего же собственного правительства и нашей же собственной власти в целом. Ни соло премьера, ни даже хор правительственных мальчиков в этой связи не нужны, это — пустозвонство.

Парламентский хор

Из Верховной Рады голоса звучали редко, нестройно, ни повышенного интереса, ни особого резонанса сказанное оттуда не вызвало. Не может при этом остаться без внимания то, что в роли парламентских ньюсмейкеров выступали персонажи среднего звена. Спикер Дмитрий Разумков хранил молчание с упорством, заставляющим задуматься, нет ли в таком поведении и позиционировании какого-то скрытого смысла или подвоха, связанных со все более настойчиво приписываемыми ему околополитической молвой амбициями в обозримом будущем попробовать себя в роли альтернативного центра притяжения внутри «Слуги народа», когда эта политическая сила окончательно войдет в стадию разложения? Дмитрий Разумков: кто он © Facebook Дмитрия Разумкова

Пока суть да дело, вести партию от имени ВР пытались разные спикеры. Получалось откровенно слабо и по форме, и по содержанию, и по оценке этого содержания населением. На общем сером фоне попробовали хоть как-то выделиться глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко и депутат от «СН», глава Комитета социальной политики Галина Третьякова.

Первый подключился к группе депутатов, предложивших внести изменения в законодательство в виде введения в него понятия «сексизм» и наказания за его проявления в виде штрафов или ареста на пятнадцать суток. Вторая взялась по-новому регулировать вопрос о рабочих и выходных днях и ситуативных переносах первых во вторые, перевернув в нем все вверх дном, запутав ситуацию настолько, что даже предложенные шаги по искоренению празднования в Украине советских праздников не помогли.

Всю неделю стремился пробиться в солисты или хотя бы в группу бэк-вокала один из едва ли не самых заметных депутатов Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский, которому «прилетело» от США за соучастие в истории под кодовым названием «пленки Деркача». Но в украинском информационном пространстве его сигналы упорно не замечали. Включать на полную громкость микрофон спикеру, оказавшемуся под санкциями "made in USA", без риска для себя кажется нашим влиятельным медийщикам мероприятием сомнительным, рисковать же никому не хочется. Дело для этого персонажа приобрело настолько серьезный оборот, что встал даже вопрос о его исключении из хора, то бишь из фракции. Когда упоминание об этом прозвучало в первый раз, оно не вызвало ничего, кроме улыбки. Алексадр Дубинский: кто он © Дубинский

Когда же в четверг на встречу с фракцией «СН» по этому поводу прибыла «сама» временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, стало не до смеха.

Главная партия

Офис президента всю неделю общался с публикой и за себя, и «за того парня», то есть за президента. Сам Владимир Зеленский предпочитал людей своим появлением лишний раз не дразнить. Тем более что поводы для его возможного соло на неделе выпадали один хуже другого. Началось, ясное дело, с темы тарифов. Из Офиса президента сообщили, что президент дал поручение провести их аудит. При Зеленском президентские поручения никто из чиновников даже не думает исполнять. Нетрудно догадаться, что именно поэтому доводить до сведения разъяренных жертв новых тарифов информацию об очередной пустышке ее автор не стал.

Да и текст поручения получился настолько витиеватым, что даже школьники поймут, что это — одни только слова. «Глава государства поручает заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко… провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставив ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенным тарифам и по тарифной политике в целом». А? Каково?

В конце недели Банковой пришлось высказываться по поводу другого тяжелейшего информационного повода — трагедии в доме для престарелых в Харькове, унесшей жизни пятнадцати человек. Получилось еще хуже, чем с тарифами. Пустыми комментариями и распоряжениями президент и его люди опять показали украинцам, что они не знают, что происходит в стране, не контролируют положение дел, не ведают, что делать для наведения порядка.

Видимо, чтобы как-то сгладить общее негативно-мрачное впечатление от всех соло президентского офиса, на Банковой в конце недели решили еще раз включить микрофон. Надев маску коллективного спикера, чиновники ОП сообщили украинцам, что Брюссель объявил о намерении начать пересмотр Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Украиной. По их мнению, судя по всему, новость должна была бы быть воспринята как хорошая, радостная, но в то же время не слишком приметная и конкретная.

Цель состояла в том, чтобы отвлечь общественное внимание от катастрофы в сфере тарифов ЖКХ и от праведного гнева в связи с харьковской бедой. Раскрывать детали новой «брюссельской радости» у Зеленского не спешат и, уверяю вас, спешить не будут. Украина от большинства решений ЕС и от соглашений с ним только теряет и страдает. Пересмотр документа, о котором идет речь, вряд ли приведет к другим результатам. Логика подобных действий европейцев идет в духе известного монолога Михаила Жванецкого: «В то, что Европа сделает нам лучше, не верю, в то, что хуже, — верю!» Арсений Яценюк: кто он © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Солисты второго плана и суфлеры

Из политических тяжеловесов, отошедших в тень, но оставшихся после всех «прополок» и замен на «новые лица», на минувшей неделе подал голос Арсений Яценюк, обратив на себя пусть эпизодическое, но внимание. Как и подобает истинному тяжеловесу, он не стал являть «басок» публике сам, поручив это сделать своему пресс-секретарю Ольге Лаппо. Она сделала, сообщив, что шеф, вопреки слухам о его скором участии в довыборах в Раду по одному из округов в Черниговской области, этого делать не намерен.

Эпизод, сам по себе, вроде бы, совсем малозначительный, показал, как бдительно, с какой настороженностью в последнее время следят за Яценюком и свои, и чужие, пытаясь угадать, возвращается ли он в украинскую политику. Интерес к персоне бывшей звезды под таким углом зрения возобновился на фоне все более упорных слухов о выборе его Ринатом Ахметовым на роль одного их своих кандидатов на премьерский пост. Теперь, после того как покровительница Арсения Петровича Виктория Нуланд вернулась в американский правительственный «штаб», поводов посматривать в сторону любимого ею «Яца» стало на порядок больше.

Отказ участвовать на довыборах в Раду способен дать немало пищи для размышлений. Одно из его объяснений — это предположение о том, что для Яценюка мандат рядового депутата, еще вчера желанный, теперь не представляет интереса. Он может рассчитывать на большее и осознает это. Ныне главный ресурс главы партии «Народный фронт», некогда входившей в парламентскую коалицию, но сегодня существующей только формально, не партия, а связи с высокопоставленными чинами новой администрации США. Именно эти связи и вытекающие из них потенциальные возможности «Яц» «продает» и Ахметову, и, если верить слухам, Владимиру Гройсману, с которым у Яценюка уже не просто наметился, а сформировался прочный тандем, и, опять же, это верно, если верить ближайшему окружению Зеленского.

О Яценюке стали все более часто и предметно вспоминать в связи с тем, что в Киеве сильно оживились разговоры об отставке правительства или, по крайней мере, о каких-то перестановках в его составе. Ситуация же может развиваться таким образом, что большие перемены затронут не Кабмин, а… Офис президента. Не следует исключать, что Запад дожмет Зеленского, заставив его уволить с должности главы ОП Андрея Ермака, к которому у кураторов Украины накопилось много вопросов и претензий и против которого не первый день ведется кампания сдерживания и компрометации. Андрей Ермак: кто он © politeka.net

На минувшей неделе от Ермака ожидали соло по итогам второй за две недели встречи политических советников глав государств и правительств в рамках «нормандского формата». Она планировалась на 22 января, но была по просьбе Киева перенесена предварительно на 27-е, так как Ермак срочно вылетел с президентом на место трагедии при пожаре в Харьков. Тем не менее глава ОП все же попал в круг ньюсмейкеров недели второго плана, прокомментировав «Стране.ua» информацию о возможном исключении из фракции «СН» Дубинского. Именно Андрей Борисович сообщил о встрече «президентских» депутатов с Квин. «Мелочь? Случайность? Не думаю».

Городской голова Киева Виталий Кличко, еще один потенциальный возмутитель-тяжеловес относительного политического спокойствия в новом году, не лишенный даже амбиций самого высокого уровня — президентских, пока вынужден то ли отмалчиваться, то ли объясняться по поводу не высоких политических, а приземленных бытовых проблем столицы. А их с каждой неделей проявляется все больше и больше, причем таких, о которых в советское время никто даже подумать не мог.

Киевская городская управа во главе со славным боксером-чемпионом работает из рук вон плохо, и ситуация в столице ухудшается. Вот и приходится Кличко время от времени выходить на публику с объяснениями по поводу того, почему так происходит. Виталий Кличко: кто он © kiev.klichko.org

Брифинг мэра, состоявшийся на минувшей неделе, был посвящен двум главным темам: взлету тарифов и вакцинации от COVID-19. По ходу дела возникла еще и третья: высокий уровень загрязненности воздуха. Некогда утопавший в зелени и буквально купавшийся в кислороде город нынче окончательно потонул в зловонной, вредной для здоровья дымке.

Мэрия этой острейшей проблемой, как и остальными, не занимается и заниматься не планирует. Вот Кличко и приходится юлить, делая хорошую мину и переводя разговор в другую плоскость. «Мы уже установили в Киеве первые стационарные посты мониторинга воздуха, что позволяет изучать и реагировать на ситуацию с вредными выбросами», — с умным видом вещал он. Пока же мэр «изучает и реагирует», его подчиненные быстренько все киевлянам объяснили: грязный воздух, мол, от погоды и оттого — только не смейтесь! — что в сильный мороз «жители частных домовладений» стали активно использовать свои твердотопливные котлы.

В качестве позитива Кличко сообщил, что город планирует за счет своего бюджета закупить миллион доз вакцин от коронавируса для нужд киевлян и что переговоры о такой закупке уже начались. «Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной», — надувал щеки городской голова, по всей видимости ощущая себя в этот момент уже кандидатом в президенты. Не знаю, как в истории с вакциной, а в этой ипостаси его «иностранные связи» ему очень помогут.

Впрочем, если в новом году случится еще пара-тройка историй, вроде падения фонарных столбов на отремонтированном Шулявском мосту или совсем свежей — с обвалом потолка в подземном переходе на майдане Незалежности, в самом-самом центре Киева, то даже эти «связи» окажутся для Кличко бесполезными. Тем более что в каждой из них коррупция, казнокрадство, безответственность чиновников настолько очевидны, что внятно объяснить их сложно. Никто особо и не пытается. После совершенно дурацкого объяснения по «воздушной» теме чиновники мэрии отличились и в комментарии по переходу: «Потолок делали… в 2012 году к чемпионату Европы по футболу, поэтому потолок давний…» Ну, а раз «давний», то упасть ему, с точки зрения сотрудников аппарата КГГА, сам Бог велел.

Певцы-ветераны

С лавки политических пенсионеров, оказавшихся востребованными при Зеленском, голос на неделе подал Леонид Кравчук. Первый президент Украины после 1991 года давно не являлся на люди таким расстроенным и обиженным. Сначала он, не очень заботясь об аргументах, взялся возводить напраслину на Виктора Медведчука, обвинив того в желании вести обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР—ЛНР в обход Леонида Макаровича. Ближе к выходным ветерана перемкнуло по теме России. Она ему тоже мешает. Правда, не так сильно, как Медведчук, но — мешает.

«Они (Россия. — П.Р.) делают все, чтобы заблокировать процесс, — заявил он, имея в виду процесс урегулирования конфликта в Донбассе в целом и обмена пленными в частности. — Они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней». Речь шла о формализации участия в ТКГ представителей ДНР—ЛНР, которые, как известно, в ее работе и так участвуют. Всего пару месяцев тому назад Кравчук был готов вместе с Витольдом Фокиным, как раз тогда включенным в состав украинской группы в ТКГ, ехать на Донбасс для запуска прямого диалога с ДНР—ЛНР. Теперь, сдав с потрохами Фокина «патриотам», бывший коммунист уже не готов не только ехать, но даже сидеть с ними за одним столом! Ветеран политических баталий проявляет редкую принципиальность.

А судьи каковы?

Неожиданно для многих на минувшей неделе внятно и отчетливо, причем, идя вразрез с государственной политикой, прозвучал голос судебной власти. Административный суд Киева, рассмотрев иск Андрея Портнова к Министерству образования и науки, вынес решение в пользу истца. В соответствии с этим решением министерство обязано пересмотреть учебники по истории для 5–11 классов. Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Портнов обнаружил там массовые примеры, изъясняясь его языком, «героизации и мифологизации ряда государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013–2014 годов», иначе говоря — «майдана». А также «манипулирование фактами и оценками событий этого периода, сообщение заведомо ложных сведений о событиях и явлениях того времени, а также умолчание важных обстоятельств, которые имели место».

Для нынешней Украины такой вердикт — настоящая сенсация!

«Боги из машины»

Ну и, само собой, на минувшей неделе не обошлось без «бога из машины» или, по крайней мере, без голоса этого самого «бога», в которого для Украины превратились внешние кураторы. Послы стран G7 в Киеве сочли нужным напомнить о своем существовании и радении за украинские дела.

В ходе дистанционного общения с Офисом генерального прокурора посол Великобритании как председательствующий в этой неформальной группе заявил, что они с коллегами ожидают прозрачный отбор кандидатов на должность нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (20 января отбор стартовал) «на основе профессиональных качеств», особо подчеркнув важность «независимости антикоррупционных ведомств».

Борьба за контроль над системой украинских государственных ведомств, специализирующихся на борьбе против коррупции, под видом обеспечения их «независимости» между государством Украина и Западом набирает обороты. Уступать никто не хочет. Продолжение следует.

Общий вывод, к которому можно прийти, прослушав голоса солистов от власти за минувшую неделю и оценив их содержание, вряд ли способен вселить оптимизм. Пять самых главных, острых и злободневных тем для Украины и украинцев сегодня — это конфликт в Донбассе и с Россией, бедность и нищета, коррупция и ее последствия, пандемия и ее последствия, разгул криминала и праворадикального активизма. Ни по одной из них власть не высказалась сколько-нибудь внятно и предметно. Ни по одной не показала, что осознает проблему и знает, что делать, чтобы начать движение к созданию условий для ее решения.

Ни по одной!