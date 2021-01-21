Поведенческую модель «большой обиды» на Россию Киев перенес на других зарубежных партнеров, воплотив ее в политику «мелких обид». Так ведут себя избалованные дети, веря в свою безнаказанность. Но в международных делах от ответственности не уйти. Поэтому ни одна страна не пришла на помощь Украине в грозные ковидные времена

Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении упомянул, среди прочего, о зарубежных «друзьях Украины». Многих из них он самонадеянно зачислил в круг наших «стратегических партнеров» и посетовал на то, что кто-то якобы хотел «нас» с ними поссорить. Они, однако, остались «нам» так же верны и преданны, как прежде.

Прозвучало не очень внятно и убедительно. С одной стороны, так же голословно, как неустанные заклинания Петра Порошенко о «международной проукраинской коалиции», якобы им созданной. С другой — как-то чересчур наивно, слишком явно на уровне, соответствующем уровню аудитории, к которой президент непосредственно обращался и которую составили детишки от 6 до 10 лет.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

У Украины как при Петре Порошенко, так и при Зеленском наоборот: интересов нет, есть только друзья и враги этих друзей, автоматически ставшие нашими. Оттого у нас и сложилась парадоксальная ситуация: внешняя политика украинского государства не только не отвечает интересам этого государства, но и в целом ряде случаев противоречит им.

Крайняя слабость украинской внешней политики и неэффективность юридических и физических лиц, которые ею должны заниматься, со всей очевидностью проявилась в истории с закупкой вакцины от коронавируса.

Официальный Киев оказался в международном вакууме, затянув туда великое множество украинцев, которым в поисках защиты от страшной болезни не на кого больше рассчитывать, кроме государства. Никто вокруг нас на униженные обращения полномочных представителей украинской власти, включая президента, за помощью в получении вакцины от COVID-19 не обратил никакого внимания.

Обижаться не на кого, только на себя самих.

Среди наиболее рьяных на словах, пусть и весьма сдержанных на деле в вопросах помощи зарубежных партнеров Украины по сложившейся по вполне понятным причинам традиции всегда были Польша и Литва. Из Вильнюса в последнее время совсем в нашу сторону перестали поглядывать да громкими заявлениями подбадривать, науськивая на Москву. Понятно, что ждать хорошие новости по вакцине с этой стороны не приходилось.

С Польшей ситуация другая. Перед Новым годом польское посольство в Черногории по собственной инициативе предложило Подгорице передать некоторое количество получаемой Варшавой по квоте ЕС вакцины для нужд черногорского правительства. Посольство Польши в Киеве ничем подобным не отметилось, хотя Украина вроде имела основания на это рассчитывать, не так ли?

Судя по риторике, могла, судя по практическим действиям — нет. С Варшавой у Киева продолжается «холодная дружба», которую никак не удается растопить хотя бы до состояния легкого потепления. И не удастся до тех пор, пока между поляками и украинцами стоит непроходимая стена в виде политики исторической памяти. В интерпретации сторон ряд событий общего прошлого трактуется по-разному.

Украина намерена сохранить свой собственный взгляд на историю, пусть и слегка скорректировав его в угоду польским требованиям. Польша в этом вопросе предельно категорична и неуступчива: историческая память должна быть одна для обеих стран — польская. Утром — память, вечером — вакцина.

Особенности национальной вакцинации. Скандал в Польше, очередь в России и хаос в Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Ключевая проблема двусторонних отношений — права венгерского меньшинства в Украине, в том числе — гарантированное Конституцией Украины и международными обязательствами, принятыми на себя Киевом, и грубо попранное право на получение образования на родном языке. Паля из всех стволов по русскому языку в Украине как олицетворению Русского мира, Киев зацепил язык венгерский, когда же Будапешт по этому поводу сильно возмутился, почему-то решил стоять на своем.

Получилось как получилось: Венгрия блокирует формальную сторону контактов Киева с НАТО, а также время от времени технично провоцирует украинскую сторону демонстративными действиями в поддержку венгерской общины в Закарпатье. Им от этого вряд ли лучше, ну а нам — совсем плохо.

Тупили наши дипломаты, тупили, и вот после Нового года заговорили, наконец, о «джентльменском соглашении», которое бы открыло путь к нормализации украинско-венгерских отношений. О том, что начата работа над ним, сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. По его словам, по поручению Зеленского проект такого документа уже подготовлен, передан венгерской стороне, работа над ним продолжается, 27 января его должны обсудить на встрече в Киеве министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто.

Если в контактах с Венгрией, при условии что по «джентльменскому соглашению» Киев пойдет на уступки, можно в обозримом будущем рассчитывать на определенное улучшение, то в отношениях с другой соседней страной — Белоруссией — «ледниковый период» еще только набирает обороты. И, как ни парадоксально, в Киеве такому развитию событий только рады.

«Никаких политических контактов у Киева с Минском в настоящий момент нет», — с гордостью и непоколебимой уверенностью в верности избранного пути заявляет журналистам Жовква.

Уточняя, что имеет в виду контакты на любом (!) уровне, от президента и министра до самых нижних ступенек бюрократической иерархии.

«А как же политика добрососедства?» — спросит, возможно, кто-нибудь из читателей.

Президентский чиновник дает ответ: «Если речь идет о событиях, которые происходят в Беларуси, Украина четко придерживается позиции ЕС».

Наши интересы подчинены чужим.

Александра Лукашенко, который четко и последовательно двигался по пути выстраивания и поддержания истинно добрососедских отношений с Украиной безотносительно к России, в Киеве, похоже, надумали заменить Майей Санду.

Новый президент Молдавии, совершив свой первый зарубежный визит в Киев, на встрече с Зеленским выстроила планов громадье, аж дух захватывает. В совместной декларации двух президентов по итогам визита нашлось место и проблемам европейской интеграции (вроде Украина и Молдавия обладают в этом вопросе какой-то субъектностью, да?), и усилению инициативы «Восточное партнерство», в частности развитию формата «ЕС + 3 партнера», и присоединению к инициативе «Междуморья».

Как видим, никакой конкретики, никаких реальных общих дел. Все, что записали, относится к разряду «что бы ни делать, лишь бы ничего не делать». Во всех трех проектах и Киеву, и Кишиневу отведена роль в лучшем случае «невест», дело которых — ждать и надеяться, в худшем — «служанок», которые должны прислуживать панам и подпанкам.

Вы, читатель, будете смеяться, но следом за Литвой вести Украину в международную жизнь решила Молдавия. Литовцы делали это вместе с поляками, молдаване задумали привлечь румын. Санду предложила, а Зеленский с радостью согласился на то, чтобы склепать новый проект под названием «Круг друзей» в составе Молдавии, Украины и Румынии.

Что нам там искать, исходя из собственных национальных интересов, сказать трудно. Вариантов, по правде говоря, немного, если они вообще есть. Летом 2020-го поляки и литовцы затянули нас в свой проект — «Люблинский треугольник». Вот теперь румыны и молдаване придумали свой. Нашим же дипломатам от безделья забава с «треугольниками» с соседями пришлась по душе.

Если не принимать в расчет идеи со строительством автотрассы Киев — Кишинев и нового моста на ней, средства на который Зеленский пообещал обеспечить за украинский счет, из практического наполнения украинско-молдавского «альянса» стоит вспомнить обещание Киева поддержать новые инициативы Кишинева по ситуации вокруг Приднестровья. Наша сторона уже объявила, что Украина не будет противником преобразования военной миротворческой миссии, действующей там, в гражданскую под эгидой ООН.

Понятно, что идея направлена против интересов России в регионе, понятно, что, если ее продвигать, последуют встречные шаги Москвы. Нам это надо?

В поисках новых врагов украинский МИД проявил изобретательность, включив в круг потенциальных кандидатов не только ближних, но и дальних соседей. Под руку попала Республика Сербская, входящая, как известно, в качестве автономного субъекта в состав Боснии и Герцеговины. Глава РС Милорад Додик подарил Сергею Лаврову старинную икону, на которой обнаружился штамп одесского учреждения культуры.

Наша дипломатическая свора тут же подняла гвалт, бросившись обвинять «боснийских» сербов во всех тяжких и возвращать «имущество». История, положа руку на сердце, темная. Тем не менее путь, избранный МИД, не производит впечатления такого, который может обеспечить достижение заявленной цели. Если она, конечно, совпадает с действительной — той, что не афишируется.

Додик в ответ щелкнул МИД, Министерство культуры и персонально министра Кулебу, зачем-то взявшегося солировать в криках в адрес РС, изображая из себя влиятельную персону международного масштаба, по носу. Он заявил о готовности вернуть Украине икону, если Киев представит доказательства того, что занимался ее поисками ранее. Выстрел в «десятку»!

Ясно же, что никто у нас никогда эту икону не искал и даже, как можно предположить с большой долей вероятности, не подозревал о ее существовании. Чиновники, опозорив себя, выставили в неприглядном свете страну. Увы, за свою нерадивость и глупость никто из них не ответит.

Слегка пострадала не только Республика Сербская, но и Сербия. Правда, уже не от МИД, а от Национального союза писателей Украины. Правление этой организации вдруг взялось помогать дипломатам. Решили запретить публиковать в печатных изданиях НСПУ переводы произведений писателей из тех стран, кто не поддержал проект резолюции Украины по Крыму в ООН. Всех одним махом записали в число тех, кто занимает, выражаясь писательским языком, «антиукраинскую позицию».

В Посольстве Сербии в Киеве и в сербском МИД недоумевают: откуда «антиукраинская», если Белград до сих пор не признает Крым российским?

Увлекшись наполнением содержания политики «мелких обид», МИД и другие структуры, отвечающие за внешнюю политику, явно утратили остатки связи с реальностью. А утратив, упустили из виду куда более серьезные для государства угрозы и вызовы. Вот, например, ту, что вытекает из все более частого и последовательного упоминания Украины в ведущих западных СМИ в контексте праворадикального неонацизма. И не только упоминания, а озабоченности по поводу того, что украинские «правые» все более явно выходят на лидирующие позиции в Европе и мире.

Материалы на эти темы разместили почти синхронно The Time и The Economist. Есть повод задуматься, не так ли? Жаль, что у нас сегодня думать об этом некому.

Зеленский пригласил Байдена в Киев © пресс-служба президента Украины Джозефа Байдена и отправить в Вашингтон Зеленского. Киев планирует пригласить нового президента США на 30-ю годовщину независимости Украины. Об этом сообщил Жовква в одном из свежих интервью.

Вопрос визита Зеленского в Штаты, по его словам, также остается на повестке дня. Некоторые эксперты сегодня более всего озабочены вопросом: удастся ли Киеву, Офису президента и лично Зеленскому наладить диалог и работу с новой американской администрацией? Я бы поставил его по-другому: какова будет цена для Киева сотрудничества с Байденом в его новой ипостаси? Меньше, чем тогда, когда он был вице-президентом, новый хозяин Белого дома, понятное дело, не возьмет. Ни деньгами, ни услугами.

Тогда — сколько?

Что касается повседневной дипломатической работы, то тут для Киева все предельно ясно: главная задача — тявкать на Россию по поводу и без повода. В это сомнительное занятие с головой погружены и центральный аппарат МИД, и посольства Украины за рубежом.

За один только минувший понедельник представители первого успели отметиться дважды. Сначала кинули камень в огород Москвы из-за Алексея Навального, затем — из-за выхода РФ из Договора об открытом небе. С трактовкой любых событий с участием России для Киева все просто и понятно.

Украинские депутаты в Парламентской ассамблее Совета Европы тоже чувствуют себя причастными к отражению российской «агрессии». Персональный состав делегации меняется, а линия поведения остается неизменной. Ну, разве что откровенной клоунады, которой украинцы грешили в ПАСЕ в прошлые годы, стало меньше. Жажда же борьбы никуда не делась.

Вот, ощутив прилив сил, вознамерились подпортить жизнь своим российским коллегам. Желание понятно, представители Украины в этой организации уверены, что в 2019 году решение вернуть российской делегации полномочия было ошибкой. Теперь, как они считают, у них появилась отличная возможность это решение оспорить.

Во вторник, 19 января, по инициативе комитета по юридическим вопросам состоялось заседание, посвященное задержанию Навального. На нем украинцы выступили с демаршем, призвав Ассамблею вновь лишить Россию всех прав. Об этом новая глава делегации Украины Мария Мезенцева сообщила публике, разместив соответствующую запись на своей странице в ФБ. Ей надо, потому что, как только ее избрали на руководящий пост вместо Елизаветы Ясько, у ее мужа обнаружился бизнес в России. Надо что-то предпринимать для нейтрализации негатива.

А что? Не бизнес же сворачивать, правда?

Из позитива на каждый день — мечтания о мифическом членстве Украины в ЕС и НАТО. Тут дипломаты из Киева преуспели настолько, что европейские и евроатлантические мечты превратились в неотъемлемую составную часть украинской государственной реальности. Впрочем, на действительное движение к цели это никоим образом не влияет.

Никто видеть Украину в Европе не хочет, и время от времени то один, то другой чиновник из европейских структур не отказывает себе в удовольствии щелкнуть по задранному кверху киевскому носу. Последний такой щелчок последовал от посетившей Украину с визитом председателя ОБСЕ, главы шведского МИД Анн Линде 20 января.

«Любая европейская страна вправе претендовать на членство в ЕС, и это касается также Украины, — сказала она. — Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете соответствовать критериям членства. Именно поэтому сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы на реформах — ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет».

Реформы, реформы… Сколько их уже было? Когда Порошенко хвалил себя за получение «безвиза» с ЕС, он любил повторять, что провел для этого 144 (!) реформы. И что? И вот опять те же реформы. Как поют украинцы, «наша пісня гарна й нова, починаймо знову».