Что Байден грядущий нам готовит? Этот вопрос, пожалуй, является одним из самых популярных для политологов из России и стран постсоветского пространства. Однако ответ на него, к сожалению, не обрадует тех, кто любит свои страны: ничего хорошего

Администрация Байдена не принесет странам бывшего Советского Союза ни моральных ориентиров, ни прогресса, ни мира.

Если кому-то может показаться, что после фальсификации президентских выборов в Соединенных Штатах, а также после внесудебного преследования демократами своих политических противников и вообще всех, кто сомневается в честном завершении сфальсифицированных выборов США потеряли всякое моральное право говорить о законе и свободе, то эти кто-то являются оторванными от жизни идеалистами.

Демократы не то что не собираются отказываться от насаждения демократии — чиновники администрации Байдена уверяют, что демократизация станет одной из главных целей внешней политики новой администрации. Что в отношении ряда стран теперь (в отличие от проклинаемой всеми приличными либералами команды Трампа) будет применяться высокоморальный подход, их будут учить демократии. «Сделает свое дело и уйдет»: Вавилов раскрыл планы Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Будут учить Россию свободе слова, а также требовать предоставить эту свободу российской оппозиции.

«Атаки Кремля на Навального — это не просто нарушения прав человека, это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали», — заявил будущий советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Казалось бы, когда ему ответят, что «Атаки американских либералов на Трампа — это не просто нарушения прав человека, это оскорбление народа Америки, который хочет, чтобы его голоса услышали», господин Салливан должен потупить глаза и больше никогда никому ничего не рассказывать о свободе слова, но нет, в администрации скажут, что «это другое».

И не просто усилят накал советов, но еще и натравят твиттер-фюреров и фейсбук-фюреров на тех, кто смеет думать по-другому.

Так что если при том же Трампе еще было какое-то место для свободомыслия, то сейчас всех американцев, а также тех, кто позволяет им себя учить (привет соседям!), придется подстраиваться под жесточайшую цензуру, на грани откровенного цинизма.

А как еще можно объяснить санкции, которые вводятся против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за «вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов», то есть за донесение правды о том, что Джозеф Байден приказал уволить генпрокурора Шокина для спасения сыночка-коррупционера, а также за слив переговоров «Сонного Джо» с Петром Порошенко, на которых украинский президент говорил в тоне официанта из дешевого кабака?

Если кто-то надеется на то, что администрация Байдена принесет постсоветскому пространству прогресс и мир, то эти кто-то являются либо оптимистами, либо профессиональными майдановцами. Стало известно, чего Киев хочет от Байдена © REUTERS, Tom Brenner

Да, украинские власти, изголодавшиеся по американскому вниманию при правлении Трампа, уверены, что на их-то улицу приходит праздник. Джозеф Байден позиционируется в Киеве как большой друг Украины.

Ну хорошо, не друг — хозяин, однако хозяин добрый, правильных взглядов. Ну выпорет (например, заставит уволить генпрокурора) — так по понятным причинам, ведь сына защитить есть дело святое. Ну сядет в кресло президента Украины — так по делу, он же хозяин. Зато денег даст и в русофобской политике поддержит.

Однако озвученный администрацией Джозефа Байдена курс на максимальное сдерживание России по всем внешнеполитическим направлениям — столь желанный для жаждущего денег, внимания, печенек и фотосессий Киева — не имеет ничего общего с национальными интересами Украины.

Скорее наоборот — он гибелен для украинского государства и людей, в нем пока еще проживающих.

Так, весьма логичным для администрации Байдена было бы размораживание гражданской войны на Донбассе — для создания Кремлю новой головной боли, усиления конфликтности в российско-европейских отношениях, повышения роли русофобских восточноевропейских государств в Евросоюзе и (поскольку с точки зрения внешнеполитических возможностей ЕС является форменным импотентом) усиления влияния Америки на европейские дела.

Именно поэтому при определенных обстоятельствах Киев мягко попросят устроить новые провокации — локальные наступления или атаки позиций ЛНР и ДНР с использованием полученных у Турции беспилотников.

Если Москва промолчит, то накал провокаций усилится — вплоть до слома текущего статус-кво и, возможно, возобновления полномасштабных боевых действий.

При этом любой итог этих действий выгоден Байдену и его людям. Если Киев сможет повторить карабахскую кампанию Азербайджана и на фоне пассивности России оккупировать ЛНР и ДНР — прекрасно, слава Байдену, территорию Украины освободить помогающему. Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Если украинские войска попадут в очередной котел и будут северным ветром сдуты с Донецкой и Луганской областей — что ж, Запад получит новый повод говорить о «российских войсках на Донбассе» и вводить санкции. Ведь старые-то поводы поистрепались, и из актуальных осталось только псевдоотравление Алексея Навального «Новичком».

Если же Москва не выдержит и ответит на возобновление боевых действий по варианту «Южная Осетия» или «Южная Осетия плюс» (то есть признает независимость ДНР и ЛНР или вообще включит их в состав РФ), то администрация Байдена получает в руки многолетнюю внешнеполитическую страшилку, доказывающую версию Запада о том, что путинские танки стремятся на Берлин или на крайняк Варшаву, а значит, всем нужно укреплять НАТО и расширять его дальше, на Восток. Алкснис рассказала, что ждет Украину и Белоруссию с приходом Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Украине из всех этих вариантов выгоден лишь первый — самый фантастический (ибо представить, что Москва будет молчать, когда убивают ее граждан, крайне сложно). Остальные же два будут сродни катастрофе — особенно в случае, если итогом нападения на ДНР и ЛНР станет расширение территорий этих республик за счет остатков Донецкой и Луганской областей Украины.

Ну или вообще возвращение к плану создания Новороссии из регионов юго-востока страны с получением Россией территориального выхода к Приднестровью (которое администрация Байдена тоже обязательно будет качать).

Поэтому не мир и не развитие несет демократический Вашингтон странам постсоветского пространства, а войну и горе. Вопрос только в том, способны ли они это понять?