Итак, с 16 января 2021 года в продолжение политики этноцида русскоязычного населения Украины вслед за официальной, образовательной, информационной сферами на принудительный украинский перешла и сфера услуг

Весь процесс заранее сдобрен угрозами непокорным, системой особых штрафов, специальными памятками для стукачей. За первое «нарушение» работодатель (владелец магазина, супермаркета и т.д.) получит предупреждение. За повторное — штраф, сумма которого составляет 300-400 необлагаемых минимумов доходов граждан, порядка 5-7 тысяч гривен. А с 16 июля следующего года начнут действовать новые нормы, по которым штрафы повышаются почти до 12 тысяч гривен.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Вячеслава Пиховшека — о необходимости защиты русскоязычного населения страны.

В Национальном совете заявили, что высказывания популярного журналиста имеют «признаки призывов к ненависти и нетерпимости». То есть в царящей на Украине оголтелой антирусской истерии этих признаков нет, а в попытке известного аналитика призвать к элементарному разуму — есть. И самое отвратительное, когда к дискриминации русского языка на русском же языке призывают русскоязычных комментаторы. «В языковой закон нужно срочно внести норму, обязующую всех защитников украинизации писать свои посты в ФБ только на украинском языке. Чтобы патриоты, требующие запретить их родной язык, не выглядели как пациенты с шизофренией», — иронизируют в социальных сетях.

А где же умники, которые на Евромайдане рассказывали, что никто на Украине по языковому признаку подвергаться дискриминации не будет, где та растоптанная украинская конституция, которая гарантирует особый статус русского языка, где эти «венецианские комиссии» и «хартии европейских языков»? У Ницой да Фарион под хвостом.

Меня иногда упрекают, что в своих обзорах возвращаюсь к госперевороту 2014 года, а то, мол, дела давно минувших дней. Однако именно там находится точка отсчета нынешних бед, дискриминации и тотального вранья. Вспомните, например, сколько честных русскоязычных граждан Украины искренне поверили россказням про полные денежной наличности КамАЗы, якобы вывезенные Януковичем из Межигорья, и воспылали праведным гневом!

«Сейчас же всё тайное рано или поздно становится явным. И вот Черновол призналась, что "КамАЗы" это она придумала, которые якобы вывозили деньги Януковича из Межигорья», — констатирует экс-премьер Украины Николай Азаров (речь о признании самой Черновол в прямом эфире телеканала «Наш»). Но ведь дело уже сделано и, по горделивому выражению Петра Порошенко, «именно такие, как Татьяна [Чорновол], составляют символ украинского политика». Профессиональная лгунья, психически нездоровая с соответствующей справкой, соучастница убийства безоружного человека в офисе «Партии регионов» — «символ украинского политика и патриота»!

До чего Киев язык довёл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Я защищаю свою страну, а вы выступаете на стороне Кремля! — обвинял оппозиционного политика Елену Бондаренко промайданный политолог Владимир Фесенко.

— Я оттуда [из Донбасса] родом, я знаю, чем дышат эти люди, а вы не имеете ни малейшего представления… Эти люди кровью заплатили за свою самостоятельность и за право выбирать тех, кого они хотят, — парировала Бондаренко.

— Ага! Кровью заплатили за самостоятельность? А скажите, чью кровь они пролили?— к тому времени изрядно разъярился Фесенко.

— По вашей вине и вине тех людей, которые обманом повели людей на майдан, и майдан стал причиной гражданской войны на востоке, вы это знаете, и вы цинично лжёте.

— Это не гражданская война! Это война с Россией!!!

— Это гражданская война — у нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других; вы лжёте, — спокойно припечатала оппонента Елена Бондаренко…

И невелика разница между якобы респектабельным политологом Владимиром Фесенко и лидером неонацистов Андреем Билецким — бывшими русскоязычными людьми, легко предавшими свой язык и своих земляков. И есть прямая связь между их майданом и нынешним положением дел на Украине, пожаром ксенофобии, изнурительной войной и ростом тарифов на 821%. (К слову сказать, целью разорения людей является массовое лишение украинцев собственного жилья в счет коммунальных долгов и передача его за бесценок перекупщикам. Именно так действовали власти, например, после поглощения бывшей ГДР.)

Чтобы удержаться у власти и грабить своих соотечественников дальше, эта свора специально разжигает межнациональную вражду — отвлекая таким образом внимание от собственного гомерического воровства. И любой антимайдан (будь то тарифный, фоповский, языковый или налоговый), который заставит их ответить по закону, будет справедлив. А преступления против человечности вообще не имеют срока давности.

Украинский телеканал накажут за защиту русскоязычных © скриншот с видео NewsOne

«Майдан победил… благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность», — откровенничал в интервью Дмитрию Гордону один из организаторов бойни на Институтской, Владимир Парасюк, и поведал, как лично ему удалось избежать уголовной ответственности: «Луценко набирал [своих подчиненных] и говорил: «Я вам там всем не знаю, что сделаю. Быстро спрятали эти папки — и пусть лежат!» Юрий Луценко уже давно не генпрокурор, Парасюк не нардеп, но подлая практика продолжается и при Зеленском.

Пока не наказаны профессиональные разжигатели — все эти Парасюки, Луценки, Черноволы, Порошенки и прочие — они будут сознательно провоцировать взаимную ненависть среди простых людей, по принципу «разделяй и властвуй». Борьба против дискриминации русского языка — это не битва против языка украинского (как пытается преподать ситуацию националистическая пропаганда), но сражение за истинное человеческое достоинство — против преступников, ксенофобов и человеконенавистников.