Можно понять, когда речь идёт о политических разногласиях. Можно разъяснить (хотя и не оправдать) националистическое варварство. Можно исследовать истоки и практики социал-дарвинизма. Нельзя лишь логически объяснить феноменальную глупость украинских политиков

Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что Киев в любом случае не будет закупать спасительную для миллионов российскую вакцину «Спутник V» — «даже если ее эффективность будет доказана». «Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путём поставки вакцины, — говорит Кулеба и подчёркивает, что все разговоры об антикоронавирусной вакцине являются «признаком навязанной гибридной дискуссии».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Любая повышенная смертность — стратегической цели подмога, тем более когда умирают люди старшего поколения, имеющие опыт жизни в наднациональной стране, умеющие сравнивать реалии СССР и Украины через личный опыт, сохранившие остатки критического разума. Их «чрезмерное» присутствие подвергает опасности саму идеологическую конструкцию современной Украины, построенную на абсолютном невежестве касательно давнего прошлого и шельмовании прошлого недавнего.

Но вернёмся к вакцине. Ещё один высокопоставленный чиновник — главный санитарный врач Украины Олег Ляшко — заявил, что российскую вакцину невозможно зарегистрировать на Украине из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. А некий доктор физико-математических наук Семен Есилевский, который в настоящее время работает в общественной организации при Институте физики НАНУ, на радость своим подписчикам (более 10 тыс.) вообще разразился потоком высокопатриотической брани: «Учитывайте, что для россиян выдать ветеринарное говно за непроверенный "Спутник" — как два пальца об асфальт. Нельзя списывать со счетов и то, что для ФСБ будет совсем не сложно отправить в Украину подпольную партию условного "Новичка" под видом "Спутника"».

Глава МИД Украины сделал громкое заявление по вакцине «Спутник V» © Facebook, Dmytro Kuleba Михаил Погребинский. — И беда даже не в том, что есть какой-то "учёный", который несёт чушь. Таких сейчас очень много. Беда в том, что его посты (он ещё и блогер!) прочтут сотни обеспокоенных ситуацией с вакциной от Ковид-19 на Украине и, если даже каким-то чудом (не верю, но всё же) мы получим или станем сами производить русскую вакцину, откажутся из-за этого мерзавца и… умрут. И их смерть будет на его совести».

Да, это не укладывается в логику порядочного человека, но как элемент аккуратной зачистки территории вполне подходит. И это не конспирология, а вполне конкретные цифры уничтожения экономического, политического и людского потенциала Украины за последние тридцать лет — от одной из самых развитых стран мира к самой нищей на континенте. И может, даже счастье украинцев в том, что многие из них не совсем понимают, насколько лучше обстоят дела в соседних странах (кроме, пожалуй, Молдавии). В такой ситуации «украинским патриотам» только и остаётся врать о российской вакцине, которую ФСБ собирается начинить смертоносным «Новичком».

При этом на Западе (где жизнь гражданина стоит явно дороже покорённых ими туземцев) отношение к российскому препарату резко изменилось: антироссийская пропаганда проиграла реальным потребностям общества. В частности, с посвящёнными «Спутнику V» хвалебными материалами выступили агентство Bloomberg, газета New York Times, журнал Spectator и другие. Налажено сотрудничество с британскими учеными для взаимодействия вакцин AstraZeneca и «Спутник V», с предложениями о сотрудничестве Владимиру Путину звонит канцлер Германии Ангела Меркель, десятки стран уже закупили российскую вакцину, а в некоторых развёрнуто ее производство.

В числе последних могла бы быть и Украина, в фармацевтической столице государства — Харькове — готовы начать производство спасительной вакцины. Но «доктора» из концлагеря против, ссылаясь на необходимость якобы «завершения третьей стадии испытаний». Эта ложь была детальнейшим образом опровергнута председателем Национальной медицинской палаты Украины, директором украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергеем Кравченко:

Люди или заложники: как власти Украины на самом деле относятся к народу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Степанова [глава Минздрава Украины], Радуцкого [друг Зеленского и основатель медицинской клиники "Борис"], Ляшко по поводу невозможности регистрации вакцины «Спутник V» в Украине, которые рассказывают о незавершенной III фазе клинических испытаний и посылаются на сайт Национальной библиотеки США (clinicaltrials.gov).

В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет, включая IV фазу — 10-12 лет.

На данный момент в мире зарегистрировано 8 вакцин по экстренной процедуре регистрации. Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме, в соответствии с опубликованным дизайном исследований согласно данным clinicaltrials.gov:

1. Pfizer-BioNTech-Fosun — завершение III фазы запланировано на январь 2023 года.

2. Moderna-NIAID — завершение III фазы запланировано на октябрь 2022 года.

3. AstraZeneca-Oxford — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года.

4. Sinovac Biotech — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года.

5. Sinopharm-WIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на июль 2021 года, сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года.

6. Sinopharm-BIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

7. CanSino-BIB — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на июль 2021 года, январь 2022 года.

8. «Спутник V» — проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, "Украинская правда", прекратите врать украинскому народу!

Официальная украинская пропаганда альтернативой «Спутнику V» представляет китайскую вакцину, и правительство уже договорилось о покупке 1,9 млн доз от коронавируса. Причём, что характерно, китайская вакцина (как и все прочие) ещё не завершила полный цикл испытаний, а ее эффективность пока ниже российской — 78% против 92%. Но политиканство куда важнее здоровья украинцев, особенно, если к этому ещё подмешивается и личная материальная заинтересованность…

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay Супрун, — излагает свои подозрения популярный украинский блогер Михаил Чаплыга. — А министр Степанов под шумок решил протянуть китайскую вакцину, хотя Sinovac точно так же не прошла третью стадию, как и "Спутник V". Поэтому никакого морального права отказать в регистрации "Спутника" МОЗ [Министерство охраны здоровья] не имеет».

Увы, речь идёт не о морали и даже не о материальной выгоде — на производстве «Спутник V» в Харькове можно было бы заработать для Украины большие деньги. Сознательный политический выбор вектора украинской политики подразумевает уничтожение эффективной системы здравоохранения, включая ликвидацию лечебных учреждений, запрограммированное обнищание врачей (их зарплата на Украине давно не отвечает нормальным потребностям) и даже третирование по языковому признаку, как это произошло недавно в Краматорске, где местные «активисты» затравили заведующую педиатрическим отделением О.В. Ткаченко, которая посмела отвечать на вопросы журналиста по-русски.

В понимании майданного режима украинских граждан лечить незачем, а скоро будет и некому — эти специалисты куда нужнее в Польше или России. Во всяком случае пока Украиной управляет коллективный «Доктор Смерть».