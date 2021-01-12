Правительство Украины с треском провалило выполнение задачи по оперативному обеспечению населения вакциной от COVID-19. Причины лежат на поверхности: непрофессионализм чиновников, политическая ангажированность, жажда личной наживы, безответственность власти

Эпидемиологическая картина в Украине остается крайне сложной. В то время как, например, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на общем фоне мероприятий по борьбе с коронавирусом и вакцинацией в его стране утверждает, что «процесс выхода из пандемии начался», на Украине ситуация прямо противоположная. Страна не выходит из пандемии, а все глубже погружается в нее и в ее последствия. Члены украинского правительства и депутаты Рады говорят о борьбе против вируса и защите от него людей ничуть не меньше, чем их немецкие коллеги, но что касается перехода от слов к делам, то тут, как говорил классик, дистанция огромного размера.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

СБУ взялась за тему вакцинации не по своей инициативе, а, говоря словами персонажа известного произведения, «токмо волею пославшей ее жены» в лице президента. «Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандной вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», — заявил Владимир Зеленский после того, как ряд отечественных СМИ распространили новость о том, что в Киеве на базе одной из частных клиник уже идет вакцинация.

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

На первый взгляд ответ на поставленный вопрос вышел у офицеров Службы четким и конкретным. На деле оказалось совсем по-другому. Минула пара дней, и в СМИ появились материалы, в которых сообщение пресс-службы СБУ опровергалось с фактами в руках. Если верить им, то подпольной вакцинацией в Киеве действительно кто-то занимается уже несколько недель, эта деятельность набирает обороты, а этот самый «кто-то» принадлежит к пусть очень широкому, но кругу знакомых… президента.

Правительственные чиновники в ход розыскных мероприятий СБУ предпочли не вмешиваться и их не комментировать. Складывается впечатление, что для них тема вакцинации интересна прежде всего как информационная ширма, за которой можно спрятаться от крайне неприятных для всех них в целом и для каждого в отдельности вопросов. Таковых за минувшие с начала эпидемии месяцы накопилось более чем достаточно. Один из наиболее, пожалуй, показательных примеров — это вопрос о явном провале массового тестирования населения. А есть же еще вопросы о манипуляциях статистическими данными, о социально-экономических последствиях карантинов, об очевидной неготовности больничной инфраструктуры, о провале в обеспечении больничных коек кислородом, о малоэффективных и архаичных методах лечения больных коронавирусов и ряд других. Чем давать ответы на них, объясняя людям, почему так мало сделано и так много упущено, министрам и другим чинам, отвечающим за систему охраны здоровья, гораздо легче мечтать о вакцине. Именно мечтать, потому что, кроме пустых мечтаний, ничего больше нет.

Вакцина, которой нет: киевский медик рассказала о «тайных прививках» украинских политиков © CC0, Pixabay

Вакцины для украинцев нет и в обозримом будущем не будет. Украина на всех парусах идет к тому, чтобы оказаться последней страной Европы, чьи граждане смогут получить доступ к вакцинации в ближайшие год-два. Это если речь идет именно о гражданах, то есть о массовой вакцинации. Элита себя и в этом отношении, как и во многих других, не забудет и не обидит: для нее вакцина, конечно, найдется гораздо раньше.

Как ни стараются министры, включая профильного, отвечающего за охрану здоровья, уверять публику в том, что Киев вот-вот договорится о поставке в Украину самых-самых лучших образцов антиковидной вакцины, веры их словам давно уже нет. Не на словах, а на деле положение дел выглядит совсем по-иному. Переговоры по подписанию предварительных контрактов с производителями и дистрибьюторами провалены. Попытки пойти своим путем, изыскав какие-то нестандартные решения, результата не приносят, наталкиваясь на глухую стену хорошо отлаженных схем и методов работы глобального фармакологического рынка.

Пуст государственный «кошелек». Приобрести на заложенные на вакцинацию на 2021 год ничтожные в сравнении с реально требуемым объемом финансирования 2,6 млрд гривен количество вакцины, стоящей, по меньшей мере, в десять раз больше, реально разве что в сладком сне. Брать дополнительные средства неоткуда. Власть вроде решила все-таки повторить прошлогодний маневр, создав специальный фонд противодействия коронавирусу. Однако опыт использования средств из аналогичного фонда в минувшем году не вселяет по этому поводу чрезмерного оптимизма.

Серьезным осложняющим фактором в вопросе приобретения вакцины является позиция американцев. Внешний контролер в лице США буквально держит Киев за горло, принуждая его поступать вопреки собственным интересам и интересам населения. Американское посольство в Украине не скрывает того, что заставляет украинское правительство отказываться от российского «Спутника-V» ради места в waiting list на американский «Phizer». И это без каких-либо гарантий того, что такой шаг окажется успешным и украинцы получат возможность вакцинироваться хотя бы в относительно приемлемые для них сроки по хотя бы относительно доступной цене.

«Спутник-V» и другие. Кто побеждает в мировой войне вакцин © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк Максим Степанов сознательно монополизирует тему поставок вакцины, договариваясь о покупке китайского препарата на доллар дороже, чем это могло бы быть, и к тому же отодвигая в сторону специально созданное для такого рода деятельности Госпредприятие «Медицинские закупки Украины». Председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий после недолгих раздумий и поисков оттаптывает свою нишу, продавливая создание специальной структуры — Национального центра вакцинации — и поручая всю работу по доставке, хранению, распределению вакцины — внимание! — частным логистическим компаниям. Шкурный интерес налицо, и никто это обстоятельство даже не пытается скрывать.

Под прикрытием устроенной властью неразберихи нечистоплотные дельцы рангом пониже, вроде Романа Гольдмана, которому СМИ приписали уже начатую нелегальную вакцинацию в Украине американской вакциной, привезенной из Израиля, налаживают контрабандные поставки и вакцинацию втридорога для «своих». В связи с запуском вакцинного «подполья» стоит, видимо, упомянуть о еще одной проблеме, с которой могут столкнуться украинцы. Речь о подделках, причем не о дженериках, к которым бедная страна и нищее население рано или поздно неизбежно будут вынуждены прибегнуть, а о чистых фальшивках, содержащих в себе неизвестные вещества неизвестного происхождения. Они несут в себе без преувеличения смертельную опасность, от которой граждан необходимо защищать. Кто на Украине способен взять на себя эту миссию? Вопрос, увы, риторический.