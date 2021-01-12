Эпидемиологическая картина в Украине остается крайне сложной. В то время как, например, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на общем фоне мероприятий по борьбе с коронавирусом и вакцинацией в его стране утверждает, что «процесс выхода из пандемии начался», на Украине ситуация прямо противоположная. Страна не выходит из пандемии, а все глубже погружается в нее и в ее последствия. Члены украинского правительства и депутаты Рады говорят о борьбе против вируса и защите от него людей ничуть не меньше, чем их немецкие коллеги, но что касается перехода от слов к делам, то тут, как говорил классик, дистанция огромного размера.
В последние месяцы акцент в освещении коронавирусных проблем сместился в сторону темы вакцины от COVID-19 и вакцинации. Так произошло во всем мире, и Украина тут не стала исключением: эта тема прочно удерживает за собой место в коротком списке топ-тем общественного обсуждения. И даже не просто и не только общественного, но и общественно-политического: политики в ней и вокруг нее в данный момент куда больше, чем медицины и эпидемиологии. А тут к ее освещению в публичном пространстве подключилась еще и… Служба безопасности Украины. Впрочем, если судить по результату этого подключения, лучше бы она этого не делала: то, что «нарыли» по теме службисты, выглядит и простовато, и смешно, и заведомо неправдоподобно. К тому же уже на следующий день после объявления результатов они были опровергнуты журналистами.
СБУ взялась за тему вакцинации не по своей инициативе, а, говоря словами персонажа известного произведения, «токмо волею пославшей ее жены» в лице президента. «Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандной вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой», — заявил Владимир Зеленский после того, как ряд отечественных СМИ распространили новость о том, что в Киеве на базе одной из частных клиник уже идет вакцинация.
Служба безопасности исполнила поручение оперативно. Жаль, не столь же профессионально. Пресс-служба ведомства всего пару дней спустя обнародовала такой комментарий: «По состоянию на сегодня известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил приобрела, перевезла, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные препараты под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании «Pfizer». Правоохранители проверяют обстоятельства применения этих препаратов, вакцинации отдельных граждан в медицинских учреждениях и за их пределами. Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебного расследования 06 января 2021 года».
На первый взгляд ответ на поставленный вопрос вышел у офицеров Службы четким и конкретным. На деле оказалось совсем по-другому. Минула пара дней, и в СМИ появились материалы, в которых сообщение пресс-службы СБУ опровергалось с фактами в руках. Если верить им, то подпольной вакцинацией в Киеве действительно кто-то занимается уже несколько недель, эта деятельность набирает обороты, а этот самый «кто-то» принадлежит к пусть очень широкому, но кругу знакомых… президента.
Правительственные чиновники в ход розыскных мероприятий СБУ предпочли не вмешиваться и их не комментировать. Складывается впечатление, что для них тема вакцинации интересна прежде всего как информационная ширма, за которой можно спрятаться от крайне неприятных для всех них в целом и для каждого в отдельности вопросов. Таковых за минувшие с начала эпидемии месяцы накопилось более чем достаточно. Один из наиболее, пожалуй, показательных примеров — это вопрос о явном провале массового тестирования населения. А есть же еще вопросы о манипуляциях статистическими данными, о социально-экономических последствиях карантинов, об очевидной неготовности больничной инфраструктуры, о провале в обеспечении больничных коек кислородом, о малоэффективных и архаичных методах лечения больных коронавирусов и ряд других. Чем давать ответы на них, объясняя людям, почему так мало сделано и так много упущено, министрам и другим чинам, отвечающим за систему охраны здоровья, гораздо легче мечтать о вакцине. Именно мечтать, потому что, кроме пустых мечтаний, ничего больше нет.
История с подпольной вакцинацией, нежеланием СБУ с ней серьезно разбираться, молчанием по этому поводу кабминовских «ягнят» наводит на невеселые размышления относительно перспективы массовой вакцинации украинцев, пусть не в 2021, а даже в 2022 или хотя бы в 2023 году. Принимая во внимание, так сказать, особенности национального здравоохранения и государственного устройства, нетрудно догадаться, что формирование в Украине «черного» рынка вакцин и вакцинации от COVID практически неизбежно. Ставки можно принимать едва ли не 99 к 1. Очень плохо, что государственные ведомства не препятствуют такому развитию событий, а, наоборот, стимулируют его, надеясь нагреть руки на «левых» потоках.
Вакцины для украинцев нет и в обозримом будущем не будет. Украина на всех парусах идет к тому, чтобы оказаться последней страной Европы, чьи граждане смогут получить доступ к вакцинации в ближайшие год-два. Это если речь идет именно о гражданах, то есть о массовой вакцинации. Элита себя и в этом отношении, как и во многих других, не забудет и не обидит: для нее вакцина, конечно, найдется гораздо раньше.
Как ни стараются министры, включая профильного, отвечающего за охрану здоровья, уверять публику в том, что Киев вот-вот договорится о поставке в Украину самых-самых лучших образцов антиковидной вакцины, веры их словам давно уже нет. Не на словах, а на деле положение дел выглядит совсем по-иному. Переговоры по подписанию предварительных контрактов с производителями и дистрибьюторами провалены. Попытки пойти своим путем, изыскав какие-то нестандартные решения, результата не приносят, наталкиваясь на глухую стену хорошо отлаженных схем и методов работы глобального фармакологического рынка.
Пуст государственный «кошелек». Приобрести на заложенные на вакцинацию на 2021 год ничтожные в сравнении с реально требуемым объемом финансирования 2,6 млрд гривен количество вакцины, стоящей, по меньшей мере, в десять раз больше, реально разве что в сладком сне. Брать дополнительные средства неоткуда. Власть вроде решила все-таки повторить прошлогодний маневр, создав специальный фонд противодействия коронавирусу. Однако опыт использования средств из аналогичного фонда в минувшем году не вселяет по этому поводу чрезмерного оптимизма.
Серьезным осложняющим фактором в вопросе приобретения вакцины является позиция американцев. Внешний контролер в лице США буквально держит Киев за горло, принуждая его поступать вопреки собственным интересам и интересам населения. Американское посольство в Украине не скрывает того, что заставляет украинское правительство отказываться от российского «Спутника-V» ради места в waiting list на американский «Phizer». И это без каких-либо гарантий того, что такой шаг окажется успешным и украинцы получат возможность вакцинироваться хотя бы в относительно приемлемые для них сроки по хотя бы относительно доступной цене.
Отсутствие государственной стратегии и четкой программы ее реализации открывает для чиновников различного уровня, причастных к сфере здравоохранения, большой простор для коррупционного маневра и злоупотребления служебным положением с целью получения выгоды. Министры, депутаты, директора и их порученцы наперегонки спешат получить для себя личную выгоду, пустив вакцинацию по коммерческому маршруту. Министр здравоохранения Максим Степанов сознательно монополизирует тему поставок вакцины, договариваясь о покупке китайского препарата на доллар дороже, чем это могло бы быть, и к тому же отодвигая в сторону специально созданное для такого рода деятельности Госпредприятие «Медицинские закупки Украины». Председатель комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий после недолгих раздумий и поисков оттаптывает свою нишу, продавливая создание специальной структуры — Национального центра вакцинации — и поручая всю работу по доставке, хранению, распределению вакцины — внимание! — частным логистическим компаниям. Шкурный интерес налицо, и никто это обстоятельство даже не пытается скрывать.
Под прикрытием устроенной властью неразберихи нечистоплотные дельцы рангом пониже, вроде Романа Гольдмана, которому СМИ приписали уже начатую нелегальную вакцинацию в Украине американской вакциной, привезенной из Израиля, налаживают контрабандные поставки и вакцинацию втридорога для «своих». В связи с запуском вакцинного «подполья» стоит, видимо, упомянуть о еще одной проблеме, с которой могут столкнуться украинцы. Речь о подделках, причем не о дженериках, к которым бедная страна и нищее население рано или поздно неизбежно будут вынуждены прибегнуть, а о чистых фальшивках, содержащих в себе неизвестные вещества неизвестного происхождения. Они несут в себе без преувеличения смертельную опасность, от которой граждан необходимо защищать. Кто на Украине способен взять на себя эту миссию? Вопрос, увы, риторический.