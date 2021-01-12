События в США стали лакмусовой бумажкой истинного отношения правящей элиты к воле народа. Одни и те же люди называли терроризировавших целые города «активистов» BLM «мирными протестующими», а взявших на пару часов Конгресс - «внутренними террористам», по сути аналогом сталинских «врагов народа»

Как и положено при охоте на ведьм, в обществе царит истерия стукачества. Например, 18-летняя американка Хелена Дюк заложила своих родителей, поскольку те участвовали в манифестации трампистов возле Конгресса в Вашингтоне: мстила маме, которая не одобряла демонстраций BLM. А в британской Палате лордов заканчивается обсуждение закона, разрешающего задействовать детей в качестве шпионов (в том числе против своих родителей). При этом пандемию доносительства морально поддерживают те же самые «демократические СМИ», которые в обычное время ужасаются Советскому Союзу или правлению Владимира Путина.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Убийство женщины-ветерана Эшли Бэббит в Конгрессе, широкомасштабные аресты протестующих, увольнение с работы и закрытие аккаунтов недовольных сомнительными результатами выборов, снос целых интернет-платформ, где кучковались инакомыслящие, ссаживание с авиарейсов трампистов и нападения на их пикеты — всё это новости последних дней, приходящие из Америки.

Разумеется, не обходится без громкого голоса голливудских «мастеров культуры», скажем, знаменитой Вупи Голдберг. «Наш Капитолий был в осаде у внутренних террористов, да, именно так я их называю, которые имели смелость назвать себя патриотами», — заявила темнокожая актриса в одном из американских шоу. А восторгающийся госпереворотом в Киеве (который происходил при непосредственном участии украинских неонацистов) французский философ Бернар-Анри Леви даже обозвал протестующих «гротескными фашистами». То есть в Киеве они были «не гротескными»?

«Прогрессивная общественность» всегда отличались крайней нетерпимостью к инакомыслию, поскольку самолично присвоила себе право решать, что для народа «хорошо», а что «плохо». Разумеется, всё расходящееся с ее представлениями о счастье — плохо. Но вольнолюбие их обманчиво: вспомним печально известное «Письмо 42» представителей «прогрессивной» российской интеллигенции после событий 1993 года в Москве, когда они требовали максимальных репрессий против своих политических противников: «Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?»

И пусть вас не обманывает их сегодняшний напускной либерализм и борьба якобы за свободу слова. Украина максимально ярко продемонстрировала, что безраздельная власть в их руках оборачивается жесточайшей цензурой и тотальными запретами. Как утверждает промайданный украинский политик Тимофей Милованов, «сегодня цензура — это неотъемлемая часть свободы слова». По-видимому, если это «правильная цензура», то есть цензура прозападных «либералов» и майданных «активистов». Молчащие о преступлениях Евромайдана свободолюбиво голосили за Белоруссию, громко подвывающие от каждого прикосновения правоохранителей в Москве приветствуют репрессии в Вашингтоне.

Капитолийский погром. Штрихи к портрету нового мира © кадр из видео телеканала Fox News Михаил Ходорковский вполне уверенно рассуждает о вооруженном захвате власти в Москве.

«Если нет возможности изменить власть законным способом (а мы понимаем, что в России такой возможности нет), надо понимать, что, в конце концов, придется выходить на улицы. Но при этом надо понимать, что власть будет использовать силовые рычаги, и надо быть готовым отвечать на силовые рычаги силовым же способом. Это нормально, по-другому свою свободу не отстоять, — без лишних сантиментов говорил Ходорковский своему собеседнику Алексею Венедиктову. — Три процента, которые захватят эту власть с оружием в руках, это могут быть любые три процента, у которых просто будет оружие. Если мы говорим о хоть и насильственной, но более или менее демократической смене власти… Эта смена может быть на более социал-демократическую, когда общественное богатство выравнивается».

Ещё раз: «насильственная, демократическая смена власти» с оружием в руках, в результате которой «общественное богатство выравнивается». Например, как на «демократизированной» таким образом Украине, где ограбленные майданными «революционерами» люди толпами выходят протестовать и почти ежедневно перекрывают дороги, но жуткие тарифы лишь продолжают расти, а граждане страны чудовищно нищают и вымирают, кроме захватившей власть в результате госпереворота камарильи. Условно говоря, тех самых трёх процентов граждан, которых Ходорковский публично призывает взяться за оружие ради повторения украинского сценария в России.

В интервью украинскому изданию «Апостроф» соратник Ходорковского Леонид Гозман также предвкушает государственный переворот в Российской Федерации. «У Владимира Владимировича [Путина] рейтинг постоянно падает, это видно, — слегка косоглазит Гозман. — Это означает повышение вероятности одного очень важного события — дворцового переворота. Раньше мне казалось, что дворцовый переворот невозможен — слишком он их хорошо всех держит в руках, всю свою компанию. А теперь я думаю, что дворцовый переворот возможен на самом деле. И в этом смысле это будет политическим последствием пандемии».

Напомню, что предрекающий госпереворот Гозман уже озвучивал планы возможного расчленения России. «При пертурбациях, которые нас ждут, весьма вероятен отход некоторых территорий от РФ, это общеизвестно. Понятно, что отход Северного Кавказа выглядит очень вероятно, а формирование Уральской республики менее вероятно, но всё это возможно, — разглагольствовал Леонид Гозман на так называемом "Форуме свободной России". — …Но мы должны при этом стремиться к формальному членству в ЕС, НАТО? Мне кажется, что да».

Стремящаяся в ЕС и НАТО Россия должна отдать «прогрессивному человечеству» не только Северный Кавказ и Урал, но и Калининград, Курилы, Крым и т.д. «Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращении Крыма под контроль Украины должно быть принято незамедлительно. Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза», — на очередном сборище «российских демократов» заявил известный Гарри Каспаров, отвергая даже саму мысль о воле народа.

«Это полная победа технологий над массовым сознанием»: соцсети о ситуации в США © РИА Новости Петр Порошенко говорит, что беспорядки (которые планирует устроить российская радикальная оппозиция) надо использовать для «окончательного решения» на востоке Украины. «В сентябре будут проходить выборы в Государственную Думу России… Результат этот будет такой же, как результат выборов Лукашенко в Беларуси. Вы рисуйте себе любые цифры, но народ в эти цифры не верит и никогда не поддержит эту позицию, — утверждает Порошенко и вангует, что после выборов в России могут начаться волнения, а эта ситуация «даст нам [Украине] возможность вернуть Донбасс в 2021 году; очень важно, чтобы мы эффективно действовали по Крыму — это наш шанс».

Совершенно очевидно, под видом движения за «демократические перемены» недоброжелателями России готовится расчленение российского государства и его тотальное ограбление по украинскому сценарию. А обещанная плебсу «демократия», в их понимании, может существовать исключительно для них, как это уже приключилось в Киеве.

Почему в российском обществе процветают люди типа Гозмана, не мне судить — видимо, в их действиях нет состава преступления. Но знаю, что попустительство и подстрекательство к госперевороту уже привело Украину (как и многие другие страны) к непоправимым последствиям.

Американские выборы в полной мере продемонстрировали всему миру истинную цену западной модели «демократии» и ее «уважения» к выбору народа — кто наглее, тот и прав. И эта модель отнюдь не исчерпала своего разрушительного потенциала: необходимых господину Ходорковскому для очередной «цветной революции» три процента «активистов» уже сейчас активно натаскивают на специальных «семинарах» и в различных «сообществах».

Благодушие русского народа общеизвестно, но события по всему периметру российских границ (особенно на Украине), как и ход событий глобальных (в частности, в США), должны бы благодушества поубавить. На Украине многие тоже не верили, что патентованные «демократы» несут в страну не «демократию», но смерть и разорение…