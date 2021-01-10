В Черногории сложилась ситуация двоевластия: большинство в Скупщине и правительство противостоят президенту. Мирного сосуществования между ними ждать не приходится: слишком различны интересы и цели, слишком сильно взаимное неприятие, слишком много «скелетов» скопилось в шкафу у президента за тридцать лет правления

После победы оппозиционной коалиции на парламентских выборах в Черногории в августе прошлого года в стране сложилась типичная ситуация фактического двоевластия. Друг другу едва ли не открыто противостоят ветви власти: с одной стороны, парламент, в котором правящую коалицию теперь создали бывшие оппозиционеры, и правительство, сформированное этой коалицией, с другой, — президент Мило Джуканович.

Избежать противостояния, как и предполагалось, не удалось, да, к этому, положа руку на сердце, никто особо не стремился. Главными темами, вокруг которого оно закрутилось, стали церковные дела и кадры. Пока что остается на втором плане, но с очевидной тенденцией к выходу на авансцену политического процесса и борьбы внутри государственно-политической элиты тема коррупции в высших эшелонах власти, в том числе, если даже не в первую очередь, в действиях лично Джукановича.

Взаимоотношения государства и церкви в Черногории предельно накалились и обострились в результате принятия в конце 2019 г. нового закона о вероисповедании, в котором представители Сербской православной церкви, чья каноническая территория включает в себя черногорские земли, увидели для себя признаки дискриминации и посягательство власти на храмы и другие церковные святыни. У этого законодательного акта был еще ряд особенностей, которые не могли не вызывать беспокойство у значительной части местного политического класса и общества. Во-первых, он вписывался в общую линию черногорской власти на разрыв с Сербией и всем сербским. Во-вторых, власть не скрывала того, что рассматривает его как инструмент для создания в обозримом будущем собственной национальной церкви по схеме, апробированной на Православной церкви Украины.

Государственная политика черногорской власти в годы ее единства до парламентских выборов-2020 очень походила на политику власти украинской и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском. Такой себе балканский вариант американской стратегии сдерживания России. Главная цель, которую она преследовала, сводилась, по сути, к острой конфронтации с некогда братской, соседней Сербией во имя какого-то особого «черногорства» и ради безоглядной дружбы с США и НАТО. «Церковный» закон тоже принимался в русле этой политики для ослабления влияния в Черногории Сербской православной церкви и разрыва духовных связей православных черногорцев и сербов. Кроме всего прочего, этот шаг Подгорицы органично вписывался в общую канву активизации Госдепа США по расколу мирового Православия. Именно за коррекцию этого акта взялись в первую очередь новые черногорские законодатели, декларирующие изменение курса и дискурса.

Запрягали парламентарии из большинства в этом вопросе довольно долго, взвешивая каждый свой шаг. В конце концов, решили спорный закон не отменять полностью, а внести в него изменения, с помощью которых имелось в виду нейтрализовать нововведения, вызывавшие наиболее острую протестную реакцию в обществе. Когда же запрягли, подготовив изменения, то рванули с места в карьер. В самый канун Нового года, 29 декабря в половине третьего ночи Скупщина минимально достаточным количеством голосов — сорок один — одобрила коррекцию закона. Новая оппозиция в лице Демократической партии социалистов Джукановича в знак протеста на заседании не присутствовала, на следующее же утро группа депутатов от нее подала протест, оспорив наличие кворума в момент голосования.

Решение Скупщины по церковной теме вызвало широкий резонанс в черногорском обществе, получив поддержку большинства населения. Тем не менее, президент страны вместо того, чтобы одобрить документ, завершив, таким образом, процедуру по приданию ему законной силы, вернул его вместе с еще несколькими законами обратно в парламент. Как бы специально для того чтобы никто не заблуждался в истинных мотивах этого шага, Джуканович сопроводил его язвительно-поучительными комментариями в адрес парламентского большинства и премьера Здравко Кривокапича. После этого никаких сомнений в том, что речь идет не о ситуативном инциденте, а о системном противостоянии в формате двоевластия, не осталось.

Спустя всего несколько дней президент подал еще один более чем ясный сигнал своей линии на конфронтацию, отказавшись санкционировать предложение правительства об отзыве послов Черногории из семи стран мира. В повестке черногорского двоевластия, таким образом, к политике государства в отношении религиозных организаций добавилась кадровая политика, сфера, как все понимают, не менее важная и принципиальная.

Оппоненты «вечного» черногорского лидера, в разных иппостасях пребывающего у власти в стране уже более тридцати лет, решили ответить на его удары асиметрично. Пока, как говорится, суть да дело, и юристы изыщут пути преодоления президентских вето, в политическую повестку дня были оперативно вброшены две новые темы, способные не просто бросить тень на репутацию Джукановича, а разукрасить всю ее черной краской. Речь идет о связях президента с организованным криминалом, а также о его уклонении от уплаты налогов. В самой Черногории и связи, и уклонение давно входят в круг секретов местного Полишинеля, однако, для, скажем, кураторов Балканского региона из Госдепа США они при изменившихся раскладах в системе власти в стране и фактическом двоевластии могут при определенных условиях вызвать резкую реакцию. Вашингтон сохраняет контроль над Подгорицей, и такое развитие событий способно создать для президента серьезные проблемы, вопреки его ярому американофильству.

Актуализацию связей Джукановича с организованным криминалом его оппоненты произвели весьма технологично, сразу максимально повысив ставки. Накануне Рождества в Будве был задержан Брано Мичунович, человек, слывущий «хозяином» всего черногорского криминального мира и считающийся очень близким к семье Джукановича. Повод для задержания — незаконное хранение оружия — в условиях Черногории выглядит совершенно по-детски: за подобное нарушение законодательства вполне можно хватать прямо на улице едва ли не каждого второго, если не всех подряд. Тем не менее, взяли не каждого, а именно Мичуновича вместе с несколькими его охранниками. Ждем развития событий. Удар по президенту нанесен сильный, ответная реакция с его стороны должна, по идее, последовать быстро.

Параллельно с задержанием криминального приятеля Джукановича в информационное пространство было вброшено сообщение о том, что он, якобы, задолжал государству в виде налогов 12,4 млн. евро. Причем, сделано это было не кем-то безымянным, а лично вице-премьером Черногории Дританом Абазовичем. «Неприкасаемых больше нет! Мы только начали!», — заявил он в комментарии по этому поводу. Звучит очень похоже на предвыборные лозунги Владимира Зеленского: «Весна придет, посадки будут!», — закончившиеся ничем.

Однако, Черногория — не Украина. В ситуации предельного обострения борьбы за власть в условиях двоевластия за неприкасаемых и за президента, действительно, могут взяться всерьез. Сам Джуканович, судя по всему, опасность вполне осознает. Неслучайно он стал сразу публично отвергать обвинения, стремясь не допустить слишком широкого резонанса. Продолжение, как и в случае с криминальной темой, следует. Силы противников примерно равны. Борьба может пойти не до первой крови, а до полного уничтожения одного из них. Победителя же все равно будут определять американцы.