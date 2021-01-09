Америку ждет жесткая корпоративная диктатура или социальная революция

«Все только начинается» — обещали мы в статье по итогам коронавирусного 2020 года. Этот вывод был вполне очевиден. Глобальная пандемия подстегнула кризисные процессы, подрывающие основы современного общественного мироустройства. И это предвещает неизбежные перемены, несмотря на попытки стабилизировать и законсервировать ситуацию.

Возврата к доковидной эпохе не будет — вопрос только в том, куда качнется в итоге маятник. Контуры дивного нового мира уже проступают сейчас морозными узорами, разбросанными на стеклянной глади нашего будущего. Однако эта зыбкая картина может разлететься на куски — как выбитые окна вашингтонского Капитолия. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Причины событий 6 января 2021 года уже породили множество конспирологических версий, привязанных к аллюзиям на знаковые эпизоды истории. Нападение на здание Конгресса сравнивают с поджогом Рейхстага, способствовавшим утверждению режима нацистов — или с расстрелянным шествием петербургских рабочих, которое послужило прелюдией к первой русской революции.

Сторонники демократов — а также заметная часть украинских патриотов — уверенно видят в атаке трампистов руку Москвы, а их консервативные противники, напротив, считают происходящее провокацией тайно управляющей Америкой закулисы. Причем обе стороны уже готовят для подтверждения своей правоты расследования, книги и фильмы.

Рассматривать эти теории по-своему увлекательно — если вы соскучились по сериалу «Карточный домик» — но совершенно лишено смысла. Очевидно, что руководство Демократической партии постарается использовать беспорядки в своих собственных целях.

Однако причины происходящего гораздо глубже хитрого плана профессиональных политтехнологов. Они указывают на подспудное напряжение внутри американского общества — причем это отнюдь не сводится к межпартийной войне между либералами и консерваторами, которые сближаются в своей политике до полной неузнаваемости. В основе кризиса лежит экспоненциальный рост неравенства между рядовыми гражданами и сверхбогатой корпоративной элитой — между богатеющим на глазах Маском и стремительно беднеющим поколением американских миллениалов. 2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

Эти противоречия, многократно усиленные коронавирусным кризисом, потрясли Америку летом прошлого года. Уличные протесты были направлены не только против полицейского насилия и расизма. Они обнажили чудовищные социальные диспропорции в самом богатом капиталистическом государстве планеты, где миллионы людей лишены права на медицинскую помощь и социальную защиту в условиях пандемии.

Распространение болезни и карантин не привнесли в американскую внутреннюю политику никаких существенных изменений. Государство оказывало поддержку крупным корпорациям, но игнорировало проблемы наиболее нуждающихся людей, умирающих на расстеленных посреди улицы одеялах. А миллиардеры многократно преумножили свой доход, используя труд подневольных работников, которые, как правило, не могут рассчитывать даже на помощь от профсоюзов. Все это создало почву для развития левого движения — и оно оживает после многих лет стагнации и репрессий.

Протесты у здания Капитолия организовали другие силы — в первую очередь, представители маргинальных групп ультраправого толка. Они обвиняют будущее правительство Байдена в мифической левизне, требуя вернуться к либертарианским идеалам, избавившись от всякого вмешательства со стороны государства. Однако за республиканским лагерем стоит огромная масса людей — более семидесяти миллионов избирателей Трампа. И среди них немало безработных, рабочих и фермеров, пресловутого «белого мусора» и «реднеков», которые также стали жертвами кризиса — в не меньшей степени, чем участники кампании Black Lives Matter. Они тоже выражают свое недовольство происходящим в американском обществе — но их возмущение находит выход в консервативной повестке, с лозунгами борьбы против прививок, китайских вышек 5G и пробравшихся в правительство рептилоидов. Борьбы за «исконно американские ценности», которые включают в себя антикоммунизм и неизжитые родимые пятна расизма.

Участники протестов разделены идеологическими барьерами, но им противостоит общий враг в лице правящего класса США, который обеспечивал свое господство посредством режима двухпартийной системы, перекладывая власть из руки в руку.

Эта отточенная за годы система отличалась значительной эффективностью, имитировала демократические процессы в условиях реального отсутствия демократии, создавала видимость изменений, которых на самом деле почти не происходило. Но сейчас она дала первый серьезный сбой — американцы теряют доверие к «большим старым партиям», и множество людей, которые выходили с разными лозунгами на улицы Миннеаполиса, Сиэтла и Вашингтона, очевидно, не испытывают симпатий ни к Трампу, ни к Байдену, вкладывая в свой протест совершенно другие смыслы.

«То, что сейчас происходит в Вашингтоне, как и то, что происходило летом — это не внезапно разорвавшаяся бомба, которую подложили пару лет назад с приходом Трампа. Это бомба, которая тикала десятилетиями. И все события в Америке последних лет, на мой взгляд, прямое следствие долгой американской истории раскола… Материальные проблемы американцев становятся все хуже. И ни Трампу, ни даже его предшественнику Обаме исправить этого не удалось.

Более того, с каждым годом все лишь обостряется. Никуда не исчезает внешний долг, люди живут в страшных кредитах. Стоимость медицинского обслуживания дорожает, страховка становится все менее доступной, возможность обучения в колледже (не в университете, нет, просто в колледже), и раньше неподъемного для большинства людей, — еще менее реальной. Об университетах не стоит даже думать, если вы не из богатой семьи. Очень богатой.

Фактически ни одна партия уже много лет не может предложить адекватного решения острых проблем ни в сфере здравоохранения, ни в сфере образования, ни в случае эмиграции… Мое поколение — миллениалы — вообще в массе своей не может вырваться из бедности: вроде бы все отучились в колледжах, но после кризиса 2008 года образование больше не дает тебе никаких гарантий трудоустройства. И уж подавно высоких зарплат.

Конечно, вся молодая бедная Америка — это не демократы и не республиканцы. Это люди, которые, как минимум, поддерживают людей вроде Берни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес, а, как максимум, не поддерживают никого и думают, что анархия и анархо-коммунизм — лучший выбор, никакой власти не нужно, а капитализм должен умереть. И с этой, на самом деле, очень большой частью американского общества ни одна из правящих партий тоже никак не может справиться. И эта сила куда сильнее тех, кто вчера штурмовал Капитолий» — рассказывает в своем репортаже американская журналистка Дарья Борисенко-Орловски.

Чем ответит на это правящая элита США? Сегодня очевидно, что она стремится к максимальной консолидации, чтобы попытаться защитить и обеспечить свое поставленное под угрозу господство. События в Вашингтоне будут использованы для этого самым непосредственным образом, потому что они приведут к деморализации и политическому разгрому республиканцев. Лидеры слоновьей партии капитулируют перед демократами, потеряв при этом поддержку наиболее активной части электората. А на смену формально сохранившейся двухпартийной системе придет что-то вроде единой олигархической партии богачей под контролем верхушки Демократической партии — которая будет представлять собой совершенно несмешную пародию на позднебрежневское Политбюро.

«Думаю, вчера сделан еще один шаг к тому, чтобы партия истеблишмента консолидировалась в единую группу; у нее будет два конфликтующих между собой уличных оппонента — правые, которых мы видели вчера, и левые, которые протестовали летом под флагами BLM» — написал об этом на фейсбуке бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который живет в США, встречался в свое время с Обамой и осведомлен о внутрипартийной кухне Демократической партии.

Этот новый режим сосредоточит в своих руках огромные властные механизмы — репрессивный аппарат полиции и спецслужб, топовые медиа и социальные сети, которые уже приступили к политике тотальной цензуры, зачищая своих идеологических оппонентов. Современный технический прогресс предоставит американской власти самые совершенные средства для контроля над обществом, позволяя формировать его настроения и своевременно нейтрализовать недовольных — а новых диссидентов ждет травля и тюрьмы, как это хорошо видно на примере Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг, и множества не столь известных борцов с системой.

Новые правители США вполне могут использовать в своих целях военную машину Пентагона, вернувшись к агрессивной милитаристской политике девяностых и нулевых — чтобы снять внутренний кризис посредством внешней агрессии. И однозначно задействуют наработанный арсенал подрывных технологий, стараясь свергнуть недружественных «диктаторов» — заменив их на послушные колониальные администрации по украинскому образцу. Ведь это предоставит в их распоряжение новые ресурсы и рынки, вливая топливо в буксующую машину глобальной капиталистической экономики.

Американцев будут натравливать на многоликий образ внутреннего врага, одновременно запугивая их жупелом внешней угрозы со стороны «автократий». Несмотря на то, что правительство США на полную мощность использует весь наличный инструментарий авторитарной политики, стыдливо прикрытой фиговым листком представительской демократии, представляющей на деле интересы самых богатых.

Стремительное обогащение супермиллиардеров из когорты Маска и Безоса, невиданное могущество владельцев корпоративных медиа и уничтожение внутрипартийных социальных лифтов, которое сосредоточит власть в руках правящего клана Демпартии, приведет к формированию настоящей олигархической касты. В ней постепенно замкнутся все ведущие представители глобальной элиты, а принадлежность к числу небожителей окажется наследственной привилегией — причем новые феодалы будут иметь в своем распоряжении все, чтобы реализовать наяву сценарии старых антиутопий. Добавив к ним то, что не снилось самым смелым фантастам.

«Наиболее значительное изменение в системе социального неравенства — это не увеличивающееся накопление доходов и богатств в высших 1-0,1% населения, а снижающаяся относительная мобильность для верхних 10-20%, т. е. возможность попасть в этот слой или покинуть его. На вершине социальной иерархии формируется новая тенденция, этот слой становится «новой аристократией», высшим рангом или состоянием, в котором люди рождены. Мы указываем три механизма воспроизводства этого класса: элитарное образование, наследование состояний, избирательные браки. Как мы полагаем, в этом высшем среднем классе растущая доля доходов «не заработана», критическая часть состояний унаследована, часть высоких доходов — это признание статуса, престижные степени элитарных университетов, а не отдача от реального вклада человеческого капитала» — говорится в новой книге венгерского социолога Ивана Селеньи и экономиста Петера Михайи.

Фраза про новый феодализм больше не является сегодня фигурой речи. У американцев постепенно отбирают остатки базовых демократических прав, включая право на восстание против тирании, которое формально гарантирует им конституция.

Но торжество истеблишмента будет иметь свою цену — потому что американское правительство на глазах теряет право на «моральное превосходство», заложенное в основу его имперской экспансии. Наблюдая за происходящим в США, мир видит лицемерие и цинизм, расчётливую политику, направленную на защиту классовых привилегий, которая никак не сочетается с пропагандистской риторикой о демократических ценностях. А критическая масса недовольства продолжит расти и дальше — как в урбанизированных штатах с электоратом Демпартии, так и в аграрной глубинке, где будут мечтать о реванше республиканцы. Сбросить Маска, чтобы шагнуть во Вселенную © AP, John Raoux

Перед нами много дорог и развилок, но выбор, в сущности, прост. Америку ждет жесткая корпоративная диктатура или социальная революция: эти два сценария будущего причудливо переплетаются между собой в наши дни, оставляя пространство для разных вероятностей и исходов — которым открывает путь капитолийский погром.

Каким будет новый мир? Пока что это зависит и от нас с вами.