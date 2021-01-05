Российский кумир украинских националистов внезапно оказался врагом нации и агентом Кремля

Современный украинский национализм находится в постоянном поиске врагов — потому что это способ существования реакционной идеологии, основанной на ненависти и вражде ко всему, что не вписывается в ее каноны. Патриотическое сообщество постоянно занято травлей инакомыслящих — писателей и художников, актеров и музыкантов, журналистов и блогеров, общественных деятелей и политиков, а также обыкновенных рядовых граждан, которые позволили себе критически высказаться об украинских реалиях. Или, наоборот, сказали доброе слово по адресу советского прошлого, России и россиян. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Такие пятиминутки ненависти выполняют важную организационную функцию — потому что они помогают мобилизации и сплочению украинских правых, а также отвлекают их от социальных проблем, которыми наполнено существование патриотов, обманутых и ограбленных своей же собственной властью. Националисты организовано набрасываются на свою жертву в сети, используя для этого самые абсурдные обвинения. Они подвергают ее психологическому давлению, пишут доносы во все существующие инстанции — от администрации Фейсбука до СБУ — угрожают физической расправой, а зачастую продолжают эту травлю в реальной жизни.

Нападают даже на мертвых — как мы могли наблюдать после кончины Михаила Жванецкого, Романа Виктюка и Валентина Гафта — которым сразу стали припоминать их вымышленные грехи против Украины или сотрудничество с Кремлем, не жалея для покойников ни насмешек, ни оскорблений. Это считается приемлемым и нормальным — поскольку человечность, эмпатия и элементарные этические нормы давно не пользуются популярностью в погромной среде украинского националистического сообщества — считаясь чем-то вроде проявления слабости по отношению к предателям и врагам. Гафт: Лучше отправьте меня в «черный список» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Ни дня без травли — таким является символический девиз современной украинской жизни. Это подтвердили первые дни наступившего нового года. Уже 1 января сетевые националисты набросились на львовскую звезду инстаграма Сашу Чистову — только за то, что она поздравила с праздником россиян, да еще осмелилась сделать это на своем родном русском языке.

Нападки против аполитичной девушки инициировал зарезавший человека Сергей Стерненко, а большинство комментариев в ее адрес нельзя привести в статье, потому что они носят нецензурный характер. Больше того — Чистовой многозначительно напомнили о судьбе киевского подростка, которого схватили на днях во Львове за сувенирную шапку-ушанку, украшенную запрещенной красной звездой — и теперь ему официально грозит пять лет тюрьмы по обвинению в нарушении репрессивных декоммунизационных законов.

Однако следующая мишень украинских националистов не может не вызывать у наблюдателей удивления. Очередным врагом Украины внезапно стал Марк Солонин — российский псевдоисторик, который творчески развивал теорию Владимира Резуна и других авторов антисоветского ревизионистского направления.

Эта сложившаяся в перестроечные времена школа пытается доказать, что Советский Союз коварно готовил нападение на нацистскую Германию, и Адольф Гитлер всего лишь упредил большевистскую агрессию против свободной Европы. Кроме того, ревизионисты приписывали Красной Армии массовые преступления против мирных жителей, и занимались системными историческими фальсификациями — стараясь дискредитировать и обесценить ее исторический вклад в Победу. А сам Советский Союз выставляется у них в образе хтонического абсолютного зла, которое ничем не уступало немецкому Рейху — или даже превосходило его по своей кошмарной жестокости.



Антисоветские разоблачения Солонина давно превратили его в кумира украинских патриотов. Первая солонинская книга вышла именно в Украине. Ее напечатало издательство из Дрогобыча, потому что российские книгоиздатели не заинтересовались откровенно маргинальными концепциями, изложенными в рукописи бывшего авиационного инженера, зацикленного на почве перестроечной борьбы против коммунизма.

Украинские медиа постоянно брали у Солонина интервью, пропагандируя его взгляд на события Второй мировой войны. А любая критика этих фантастических пропагандистских концепций, которая звучала со стороны профессиональных историков, сходу отбрасывалась в Украине, как просоветская кремлевская пропаганда.

Пылкий роман между российским либералом и поклонниками Степана Бандеры продолжался не один год подряд. Переехавший в Эстонию Марк Солонин рассказывал украинской аудитории про агрессивную сущность Кремля, неизменно вызывая восхищение и симпатии.

Однако затем что-то пошло не так. Во время дискуссии на фейсбуке он позволил себе высказывания, которые сразу превратили его во врага украинских патриотов. Так, в частности, Солонин раскритиковал антисемитизм бандеровской ОУН, назвал Украину несостоявшимся государством — раннефеодальным образованием, откуда массово убегают мигранты, и даже осмелился оспорить священный миф о советской оккупации, который является краеугольным камнем современной националистической мифологии.

«С 1991 по 2014 Россия от…лась от вас {украинцев}. Результаты этого периода настолько очевидны, что даже не имеет смысл их снова перечислять… как выяснилось в результате 25-летнего эксперимента — украинцам, лучше было жить в Великой Державе, нежели провалиться в ранне-феодальную местечковую ж**у. Моё мнение разделяют также те миллионы украинцев, которые проголосовали ногами и из ж**ы уехали. Моё мнение разделяет многомиллионная украинская диаспора, которая ни деньгами, ни людьми помогать строительству независимой Украины не стала (исключения единичны, в пределах стат-погрешности, и только подтверждают общее правило). Вместо того, чтобы задуматься над значением этих ужасных фактов, вы занимаетесь поиском внешних врагов. И это тоже известная характерная черта failed-state.



Украина никогда не была «колонией», «оккупированной Россией». С тем же успехом можно сказать, что «Германия оккупировала Пруссию». Последние 200 лет Украина была неотъемлемой составной частью Империи, украинцы совершали все преступления этой Империи и разделяли плоды всех достижений Империи. Ничего не изменилось и после того, как Империя переименовалась в СССР — украинцы повсеместно занимали руководящие посты во всех структурах Совка, катали тачку во всех лагерях ГУЛАГа, получали образование в университетах всего Союза, а в Киев вбухивались общесоюзные деньги, в размере, о котором Куйбышев и Челябинск не смели и мечтать. Распад Совка имел свои причины (о которых сейчас не место говорить), но Бандера с Мельником не имели к этому распаду даже микроскопического отношения. Их и тогда-то (в 30-40) никто за пределами Галичины не знал, а уж в 1991 о них помнили три с половиной историка в Киеве… Прихильниками бандеровщины могут быть только паталогические деб**ы» — написал Солонин. Очевидно, не подозревая, как на это отреагируют в стране победившего достоинства и свободы.

Впрочем, поначалу никакой реакции не последовало. Переписка со скандальными словами Марка Солонина на какое-то время выпала из поля зрения патриотов — и произвела сенсацию только сейчас, когда о ней рассказали националистические лидеры мнений, вроде Кипиани и Бабченко. Это вызвало настоящий взрыв ненависти к бывшему идейному побратиму — сонмы украинских патриотов накинулись на Солонина с оскорблениями, органично смешивая в них русфобию и антисемитизм.

В Украине заговорили о том, что псевдоисторические построения русского либерала не имеют никакого отношения к науке, а сам он никогда не являлся серьезным историком. Наконец, Солонина уличили в имперском шовинизме и расизме — напоминая, что недавно ему пришлось покинуть ряды Вольного исторического общества, которое объединяет оппозиционных российской власти учёных. Потому что пламенный борец с коммунизмом позволил себе расистские высказывания по адресу чернокожих участников антиполицейских протестов в США.

Все это является правдой — и солонинская критика террористической антисемитской организации Степана Бандеры, вкупе с высказываниями о безрадостном состоянии современного украинского государства — и звучащие в ответ разоблачения фейкового «историка», который не имеет никакого отношения к науке, привычно подменяя ее вульгарной антисоветской пропагандой. Классическая любовная хватка жабы и гадюки, в которой каждый получил ровно то, что полагается ему по заслугам. «Ад какой-то»: Собчак объяснила визит в Киев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Кроме того, эта история стала очередным предупреждением для российской либеральной общественности — о том, что никакие исторические заслуги на почве разоблачения «Совка» и Кремля все равно не сделают ее своей для украинских ксенофобов.

Стоит напомнить, что ровно год назад, в эти же январские дни, в Киеве со скандалом отменили выступление Ирины Хакамады — потому что украинские патриоты затравили Ирину Муцуовну, обвиняя ее в поддержке Путина, а также припомнили ей происхождение из семьи японского коммуниста. Солонин и Хакамада пополнили собой список российских борцов с режимом, которые стали объектом травли со стороны своих украинских собратьев. Ее жертвами становились и Ксения Собчак, и Милов, и целый ряд общественных деятелей из Петербурга или Москвы, которые активно поддерживали Майдан и сформированное по его итогам националистическое правительство — не обращая внимания на чудовищный правый крен украинской интеллигенции.

А теперь она при каждом удобном случае благодарит их за эту беззаветную и бездумную политическую поддержку.