При всей его внешней несистемности президент Украины Владимир Зеленский превратился в символ нынешнего состояния страны

С самого начала 2021 года жару, а если называть вещи своими именами, то масла в огонь растущего недовольства властью спешили поддать многие обитатели руководящих кабинетов и коридоров Украины. Однако мало кому из них удалось достичь в этом занятии высот, покорившихся Владимиру Зеленскому.

Прикрыв свой тыл богато наряженной елкой, погрузившись в сладостную атмосферу горячо любимого им яркого праздника, Зеленский в своём новогоднем обращении вещал практически о том же, о чем поведал родителям своих далеких от совершеннолетия новогодних слушателей несколькими днями ранее.

Состав аудитории при этом удивительным образом совпадал с ключевым понятием его предновогоднего интервью журналу «Фокус», в котором прозвучало грозное слово «мобилизация» в сочетании с уточнением — «всех». Зеленский и заложники. Особенности новогоднего поздравления - 2021 © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Вышло так, что послушать президента под елкой пригласили именно тех, кто под эту самую мобилизацию «всех — и мужчин, и женщин» не подпадал. Чудеса!

Слова Зеленского о мобилизации вызвали большой резонанс. В ряде случаях они искажались, вследствие чего обрастали новыми смыслами и контекстами. Во избежание чего-либо подобного напомню их:

«Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять (это о возможном, по мнению президента, наступлении России со стороны Крыма). Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война.

Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает».

В эту тираду отлично бы легли легендарные слова Арсения Яценюка, сказанные им под конец майдана: «пуля в лоб, так пуля в лоб!». Однако, бывший премьер нынче не в чести, и цитировать его не стали.

Неуклюжее высказывание Зеленского о «всеобщей мобилизации» в случае «большой войны» с Россией, безусловно, не следует ни искажать, ни наделять слишком значительным смыслом. Оно — типичный пример полнейшего сумбура, царящего в сознании президента, и его слабой ориентации в сфере национальной безопасности и обороны, одной из главных сфер президентской компетенции.

Не так давно примерно столь же очевидную недостаточную компетентность глава государства проявил как гарант Конституции, набросившись едва ли не с кулаками, но уж точно с угрозами, на судей Конституционного суда.

Тем не менее, вовсе не обращать внимания на «мобилизационные» рассуждения главного «слуги» тоже, думаю, было бы неправильно. Хотя бы потому, что в них, как море в капле воды, отражается вся несуразность системы государственного управления и предельно низкий уровень ее экспертно-аналитического сопровождения.

Поражает дремучее непонимание природы и характера отношения и действий России на украинском направлении, полностью искаженное представление о том, что следует считать возможным, а что — заведомо нет. Урок пропагандистского лицемерия. О новогоднем выступлении Зеленского © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Верховному главнокомандующему, кроме того, со всей очевидностью не хватает представления о реальном уровне боеспособности армии, которую он возглавляет, и ее конкурентоспособности с армией той же РФ.

Еще одним маркером того, что эта боеспособность оставляет желать намного лучшего, стало сделанное «под ёлочку» сообщение СМИ с подачи Министерства обороны под характерным заголовком «Восстановили боеспособность». Речь в нем шла о том, что на верфи в Херсоне к Новому году закончили ремонт буксира «Яни Капу», одного из суден, взятых в плен Россией в ходе морского инцидента в ноябре 2018 года.

Расшифровка «восстановления», судя даже по тщательно отфильтрованным официальным данным, выглядит ужасающе: «После докового ремонта удалось восстановить боеспособность буксира… путем замены и покраски поврежденных участков корпуса и палубы».

С такой «боеспособностью» воевать с Россией, понятное дело, нечем. Да, и, по большому счету, незачем. Киевские стратеги признавать этот факт категорически не желают. А, вот, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит о нем вполне определенно.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения», - сказал он в интервью французскому журналу «Le Point».

Продолжив мысль уточнением, согласно которому он видит «Россию, которая утверждается и использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины».

Как ни глуповато, на первый взгляд, прозвучали слова Зеленского о «мобилизации всех», в них на поверку может оказаться гораздо меньше глупости и некомпетентности, чем многие из нас подумали.

В киевских военно-политических кругах определенного толка, включая Министерство обороны и разведывательные структуры разных ведомств, продолжают всерьез обсуждать варианты, связанные с возможным вторжением России, например, в Херсонскую область («за водой для Крыма»), а также носиться с идеей о создании системы территориальной обороны.

Не исключено, что «мобилизация всех» от президента есть искаженное его неподготовленным сознанием восприятие докладов военных людей и их обсуждения.

Тема мобилизации, громыхнув, как гром среди ясного неба, быстро перекочевала в архив. Тема же вакцинации, наоборот, возникнув в информационном пространстве, задержалась надолго. Президент Зеленский: астрологические аспекты и эротические зоны

К ее освещению и интерпретации подключилось гораздо больше спикеров, чем к комментированию мобилизации. Свое веское слово по данному поводу молвил и Зеленский. Хотя мог бы и воздержаться, и, наверное, было бы лучше, если бы воздержался.

Дело в том, что в представлении президента проблема вакцинации украинцев, как, впрочем, и любая другая, видится исключительно в розовом свете, без каких бы то ни было сложностей, кроме, разве что, выражаясь его языком, «хайпа оппонентов». На этот «хайп», как и вообще на «оппонентов», кстати говоря, Зеленский в последнее время стал кивать с завидной регулярностью, по поводу и без повода.

Видно, допекли.

Такой взгляд выглядит, мягко говоря, странно и легкомысленно, если принять во внимание тот факт, что система охраны здоровья в стране разрушена до основания, и сам президент не стесняется, когда ему выгодно, признавать это публично.

С другой стороны, тема вакцинации, как и следовало ожидать, превратилась в повод для политических спекуляций и в то же время в объект сладких бизнес-ожиданий ряда коммерческих структур, рассчитывающих срубить на ней жирный куш и бюджетного финансирования, и денег граждан. А, возможно, и международной помощи.

Приведу типичный пример успокоительно-оптимистической «терапии» от власти, которой обрабатывается общественное сознание:

«Вакцинация от коронавируса в Украине, в частности, китайским препаратом «Коронавак», который должны поставить в страну уже в феврале, будет массовым процессом, в который должны включиться местные власти.

Об этом в четверг, 31 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это — опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это — факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт, — отметил Зеленский».

К большому сожалению, в приводимых президентом фактах маловато «простоты» и «надежности», а президентская картинка далека от реальности. Как и в случае с мобилизацией в ответ на нападение России, она основана на неправдивых докладах недобросовестных чиновников. Профильный министр Максим Степанов заверил на днях, что его ведомство и вся Украина готовы к вакцинации, однако в справедливость очередных бравурных рапортов верится с трудом.

Из элементов «готовности» есть только план на бумаге. Нет ни вакцины, ни инфраструктуры, достаточной для массовой вакцинации хотя бы основных групп риска. В Берлине для этих целей, например, городские власти готовят сразу шесть огромных по площади помещений. В Киеве о чем-либо подобном никто даже не вспоминает.

Судя по ряду признаков, по вакцинации взялись работать по плану то ли «Б», то ли «В», то ли сразу «Г». Поначалу полностью полагались на COVAX, потом — на Pfizer, потом — на личные просьбы Зеленского, обращенные к Эммануэлю Макрону, канадцам и кому-то еще. Зеленский и китайская вакцина. Очередное шоу с участием президента Украины

Наконец, сообразив, что не подведут в этом плане только китайцы, бросились к ним. Разумеется, на коммерческой основе. Разумеется, в заведомо проигрышном в сравнении с предложением от Виктора Медведчука, предполагавшем производство «Спутник-V» в Харькове на мощностях компании «Биолек».

Противоречивость и предельная неопределенность меседжей и комментариев чиновников по поводу вакцины и вакцинации (эти особенности давно стали визитной карточкой власти) не оставляет сомнений в том, что и в этом случае события будут развиваться по ставшему привычным негативному сценарию.

Балом будет править голый коммерческий интерес групп влияния без учета интересов основной массы населения и государства как такового. Людей же бросят на произвол судьбы.

Тем временем, в Украине в ряде коммерческих клиник не первую неделю рекламируется услуга по вакцинации китайской вакциной стоимостью в несколько сотен долларов. И не только рекламируется, но активно продается.

Не в этом ли следует искать объяснение того, что власть, с легкостью забыв о своих обещаниях сделать вакцинацию массовой и доступной для всех, предпочла пойти по «китайскому пути», круто замешанному на коммерции?

Коммерческим духом явно повеяло и от сообщения главы профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого о том, что в Украине решено создать специальный Центр по хранению вакцины от коронавируса, а все операции по ее — вакцины — хранению и распространению поручить… частным логистическим компаниям.

Для кого — смерть, для кого — бизнес.

Все, что связано с вакциной российского происхождения, в этот самый бизнес на смерти киевской власти не вписывается. К ней, поэтому, отношение более чем прохладное.

К счастью, в этом случае истинную причину такого отношения можно прикрыть политикой: мол, какая же может быть вакцина от «агрессора». Спикером позиции власти выступил все тот же Радуцкий. Видимо, его бизнес-интересы в этой истории в приоритете.

Что же касается политического прикрытия, то тут особо отличился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на голубом глазу заявивший в предновогоднем интервью киевской газете «День»:

«Мы же понимаем, что, когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины».

Прорыв от Зеленского. Власти Украины сшивают страну хорошими дорогами © Facebook, Укравтодор

Несмотря на определенные локальные успехи в строительстве отдельных участков дорог и мостов, которыми Зеленский не преминул похвастаться даже перед детками в новогоднюю ночь, прорыва в этой сфере не наблюдается.

Победные пляски по поводу прорыва на этом направлении это — фикция или, как назвал его политолог Михаил Погребинский, «100% липа».

Только одна цифра: в сравнении с 2019 годом, по данным Укравтодора, объем финансирования дорожного строительства вырос в 2,5 раза — с 33,5 млрд. грн. до более 81 млрд., а объемы выполненных работ — на 11,6%.

Где деньги, куда делись недостающие проценты? На подобные вопросы легко мог бы, думаю, ответить почти любой из малышей, приглашенных для участия в президентской новогодней массовке. Причем, не тратя лишних слов: деньги в карманах и на счетах у героических дядей, которым Родина и лично гарант ее успешного существования доверили важное дело.

«После кого-то остаются посты, а после кого-то — мосты», — напыщенно резонировал Зеленский, пристально глядя поверх детских головок и целясь в своих политических оппонентов.

Да, мосты остаются, если не обрушиваются или не приходят в негодность из-за низкого качества работ вследствие безбожного разворовывания средств, выделенных на их возведение и оборудование. Однако если в бедной стране эти мосты обходятся примерно столько же, сколько государство выделяет на медицину на год, и если две трети «мостового» финансирования разворовывается, то стоит ли овчинка выделки?

Президент об этом молчит. Предпочитают хранить молчание и сам Зеленский, и его люди, курирующие «Большое строительство» и «дорогизацию», и о том, что в развитых странах мира дороги и дорожная инфраструктура строится уже по новейшим технологиям — так называемые «умные дороги», у нас же об этом никто даже не вспоминает.

«Слуга народа» рассказала, когда КС Украины рассмотрит указ Зеленского об отстранении Тупицкого © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Слуги народа» и главный «слуга» — президент Зеленский, вопреки предвыборным обещаниям, занялись делом, которое от них, думаю, мало, кто ожидал: довели до логического завершения то, что делали предшественники.

От государственного подхода и политики, основанной на украинских государственных интересах, не осталось последнего следа. Все без исключения решения и действия власти определяются двумя факторами: с одной стороны, указаниями из-за пределов страны, с другой — желаниями внутренних групп влияния из числа олигархических ФПГ и криминала.