Новогодние обращения политиков давно стали общепринятой нормой — что-то вроде обязательного подведения годовых итогов жизни каждой страны, вместе с анонсами будущих планов государственного развития

В этом году от нее отошел разве что председатель Ким Чен Ын, который разослал своим соотечественникам копии написанного от руки поздравительного письма — что, кстати, рассматривается в западной прессе как пример удачного применения простых и надежных политических технологий.

Как правило, такие видеозаписи выдерживаются в формально-казенном стиле, но президент Украины подготовил в этом году целое постановочное шоу — очевидно, памятуя о своем профессиональном опыте участия в предновогодних корпоративах.

Телезрителям показали настоящий спектакль, с максимальным количеством блеска и мишуры, с драматических паузами на фоне визуальных эффектов. Причем, все это можно было посмотреть еще до наступление полуночи — потому что неизвестные доброжелатели слили обращение в сеть, и оно досрочно появилось на канале медиаблогера Анатолия Шария.

Впрочем, режиссерские ухищрения и работа съемочной группы не смогли повлиять на умонастроения украинцев, которые ехидно высмеивают в соцсетях президентский видеоролик. И неудивительно.

Новогоднее обращение Владимира Зеленского — это концентрированный сгусток лицемерия, которое составляет собой содержание украинской государственной пропаганды. Власть откровенно обманывает своих сограждан, заведомо зная о том, что они все равно ей не верят. А раз так, можно говорить все, что угодно — обращаясь при этом к детям, которых беззастенчиво привлекли для съемок в этом политическом видео.

Очевидно, с намеком на то, что развести взрослых больше не получится. «Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский»: Елена Бондаренко рассказала, что стало последней каплей для украинцев © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Зеленский витиевато рассказывал о достижениях уходящего года — хотя каждому известно, что это был год постоянно растущей бедности и проваленной борьбы против коронавируса, а с первого января людям в очередной раз подняли космические тарифы за коммуналку.

Он расписывался в готовности «вернуть в страну каждого украинца», и с показным оптимизмом рассуждал на тему рождаемости в стране. Однако все знают, что мигранты активно покидают Украину даже во времена закрытых карантином границ. А специалисты в области демографии отчитались в декабре о рекордных темпах депопуляции населения. Причем, она дополнительно усилится в новом году — потому что Госдеп запретил Зеленскому брать дешевую и доступную вакцину, которую предлагали украинцам «из-за поребрика».

Президент Украины еще говорит о мире — хотя гораздо меньше, чем год назад, потому что травля Витольда Фокина и Сергея Сивохо говорят о подлинных намерениях власти гораздо больше, чем любые слова. Но тут же включает привычную воинственную риторику времен Петра Порошенко, похваляясь перед обедневшими соотечественниками «максимальным военным бюджетом». При том, что правительство продолжает урезать социальные статьи бюджетных расходов, и умудряется экономить на здравоохранении даже во время пандемии, закрывая диспансеры и урезая зарплаты медикам в рамках продолжения разрушительной «медицинской реформы».

Владимир Александрович упомянул в обращении жителей Донецка. Он проникновенно сказал, что мечтает оказаться вместе с ними, на улице Артема — и даже подчеркнуто произнес эту фразу на русском. Но все знают, что имя рабочего организатора Артема-Сергеева официально запрещено в Украине, а все связанные с ним топонимы переименованы — включая расположенный на Донбассе город Артемовск. И все помнят, что в этом месяце заработает дискриминационный закон, направленный на полное искоренение русского языка в общественном пространстве страны — включая русскоязычные регионы Юго-Востока, для которых не делается никаких скидок.

«Говоря по-русски об Артёма в Донецке, президент стыдливо умолчал о том, что она подлежит декоммунизации. Да и кафе на бульваре Пушкина должны с 16 января перейти на украинский», — напомнил об этом блогер Станислав Косаренко.

Зеленский говорил про сто пятьдесят мостов, которые-де были построены в течение минувшего года. Но киевляне сразу представили себе так и не достроенный Подольский мостовой переход, вместе с «реконструированным» путепроводом на Шулявке, который стал сыпаться сразу после своего торжественного открытия — несмотря на то, что его ремонт обошелся казне в два миллиарда гривен.

Президент пообещал украинцам очередные прожекты, вроде строительства военных корветов. Однако на стапелях еще не заложили ни одного корабля подобного типа — которые, к тому же, должны будут строиться при участии Турции, чтобы щедро поддержать экономическое развитие соседней страны. В то время как Украина переживала в 2020 году глубокий спад промышленного производства, без малейшего намека на существенные достижения и прорывы.

Владимир Зеленский не может похвастаться перед украинцами самолетами, ракетами или кораблями — а потому он предлагает им гордиться старшими партнерами Украины, показав в ролике президентов Турции, Франции, Канады и США. Что еще раз продемонстрировало, кто на самом деле определяет политику украинского государства.

Даже пафосная фраза про песок на ялтинском пляже, на котором мечтает писать патриотические фразы Зеленский, указывает на то, что власть ничего не знает о крымских реалиях — потому что на пляжах Ялты на самом деле лежит не песок, а галька. А это очень характерный конфуз, который демонстрирует вопиющий непрофессионализм президентских спичрайтеров, помноженный на пренебрежение к жителям полуострова. Зеленский объяснил, почему не звонит Путину © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Весь этот стыд и позор, сдобренный постоянными обещаниями успешных реформ, объясняется просто — Зеленский обращается в своем видео не к народу, на мнение которого Банковой глубоко наплевать. Оно записано для кураторов из иностранных посольств и для кредиторов из МВФ, у которых сейчас будут выпрашивать новый транш под новые антисоциальные меры.

А еще — для агрессивного меньшинства националистов, ради которых в видеоролик впихнули недавно освобожденного из итальянской тюрьмы Виталия Маркива. Прекрасно понимая, какую реакцию это вызовет на том же Донбассе.

Просматривая театрализованный клип Зеленского, вы не найдете в нем ничего нового, однако сможете убедиться в давно очевидном факте, который осознает сейчас множество украинцев. Эта власть полностью отчуждена от интересов собственного народа — который, в свою очередь, полностью отчужден от возможности влиять на государственную политику.

Со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущего страны, которая вступает в очередной год бесконечного и беспросветного кризиса.