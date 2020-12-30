Почему бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза»

Почему украинские националисты объявили войну персонажу из детских сказок

Кампания борьбы против «советского» Деда Мороза развернулась в Украине практически сразу после победы Евромайдана — в конце 2014 года. Накачанное национализмом общество искало врагов везде, в том числе среди сказочных персонажей, которым вменяли не слишком чистое украинское происхождение с тоталитарным советским душком.

И уже вскоре после парламентских выборов, на которых одержали победу безальтернативно представленные национал-патриоты, украинские медиа и лидеры мнений повели кампанию против использования образа Деда Мороза во время рождественско-новогодних праздников в детских садах и школах, представляя его «украинской» альтернативой — фигурой святого Николая.

Гендерный конфликт Снегурочки и Деда Мороза © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Павла Постышева и Иосифа Сталина, пожелавших отвлечь общественное внимание от массовых расстрелов сознательных украинцев. А значит, Дед Мороз получался ни много ни мало настоящим соучастником сталинского террора, которого не грех бы и по статье привлечь.

«В самый разгар репрессий специальная методичка с детально прописанным сценарием ввела веселого дедугана с белой бородой в красной шубе и с подарками на новогодние праздники в советских детсадах и школах, трудовых и профессиональных коллективах. Давно нет Советского Союза, забыты или отброшены тогдашние реальные и пропагандистские герои, а Дед Мороз и дальше работает в Украине», — тревожно рассказывала журналистка Богдана Костюк, представляя старого деда кем-то вроде представителя «спящей» агентуры Кремля.

«Дед Мороз — это на самом деле Святой Николай, который во времена советского атеизма был замаскирован под правильного просоветского персонажа, который был поставлен на службу коммунистической идеологии», — заявлял пропагандист Александр Палий, пририсовывая сказочному герою погоны офицера НКВД, выполняющего ответственное задание по одурманиванию общественного сознания украинцев.

Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Сталин использовал технологию влияния на массовое сознание», — делился откровениями публицист Сергей Грабовский.

«Дед Мороз был примером успешной советской пропаганды для прикрытия репрессий», — авторитетно разъяснял сотрудник Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

А все та же Богдана Костюк на полном серьезе рассказывала читателем, что персонаж, похожий на Деда Мороза, на самом деле являлся у древних славян символом сакрального зла — настоящим демоном холода и зимы, очень похожим на Белого Ходока из телесериала «Игра престолов»:

«Народы, которые страдали от зимних холодов, считали его лиходеем… У древних славян есть человеческое воплощение мороза — зимней стихии: пожилой, тепло одетый человек с длинной белой бородой. А характер у этого дедугана был тяжелым, если что-то не нравилось, он насылал на людей холода, ледяные ветра и метели. Наши пращуры представляли властелина мороза великаном с ледяным сердцем: он забирал непослушных детей в лес и отдавал голодным волкам — рассказывают исследователи».

Наконец, публицистка Тамара Злобина написала в «Украинской правде» о «кровавом имперском Деде Морозе, которому должны противостоять прогрессивные украинские «морозенки». А представители националистической организации «Братство» перешли от слов к делу, выставив в Киеве чучела повешенных Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодняя шпаргалка впадающим в детство © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

А бдительные образовательные чиновники на местах тут же кинулись менять дедов морозов на святых николаев, не особо понимая, как различать их между собой.

Так, киевские власти официально отказались от использования образа Деда Мороза, который, видимо, когда-то обделил мэра Кличко подарком. А заместитель городского головы Винницы Галина Якубович опубликовала специальное заявление о том, что местных детишек должны развлекать только Санта-Клаус вместе со святым Николаем, не переживая о том, что речь в общем-то идет об одном персонаже, представленном в парадигме двух различных культурных традиций.

Да что там — в наиболее патриотических регионах представители родительской общественности сами требовали от властей «декоммунизировать» Деда Мороза, употребляя именно этот, чисто политический термин.

«К нам обратились с электронным письмом представители родительской общественности города с целью помощи и поддержки в декоммунизации системы образования, а именно относительно уместности приглашения на новогодние праздники в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения Деда Мороза и Снегурочки, потому что это пережитки «старой» системы, а у украинского народа есть святой Николай и Рождество Христово», — рассказывалось в официальном сообщении пресс-службы Управления образования и науки в городе Ивано-Франковске.

И это вовсе не было анекдотом — таковы были трагикомические реалии тоталитарного общества, которое в буквальном смысле помешалось на лозунгах борьбы против чужих подрывных влияний.

А эта борьба отнюдь не ограничивается попытками люстрации Деда Мороза. Достаточно вспомнить, что в Украине ежегодно проходит патриотическая кампания за украинизацию Масленицы.

Новый год в партизанском архипелаге - как отмечали белорусские народные мстители © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Этнограф Галина Олейник считает, что наше современное представление о Масленице — следствие советизации Украины, большевистского режима. Власть искусственно пыталась создать один народ и заменить все привычные традиции массовыми праздниками и пьянкой. В Украине над блинами преобладали вареники, а праздновали запуск поста совсем по-другому, чем в Московском царстве», — конкретизировали проблему авторитетные специалисты на сайте все той же «Украинской правды».

Так что патриотическому гражданину остается теряться в догадках: запрещено ли праздновать Масленую неделю или достаточно заменить вражеские блины на гречаники и вареники?

Конечно, новое поколение украинских бандеровцев обречено проиграть в исторической битве с «советским» Дедом Морозом. Это показала уже недавняя тенденция, когда все больше садиков или школ игнорируют идеологический запрет на антиукраинского сказочного героя. Он никуда не делся из нашей жизни и по-прежнему будет радовать наших детей, несмотря на все усилия наглухо отмороженных персонажей.