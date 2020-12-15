Украина требует внести в Список Всемирного наследия Зону отчуждения вместе с борщом

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует внести в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО объекты на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Министр Александр Ткаченко лично написал об этом на своей странице в Facebook — по случаю Дня участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который отмечался в этом году с участием высших представителей украинской власти, несмотря на то что они активно урезают права чернобыльских ликвидаторов.

«Мы с Министерством планируем подать до 31 марта предварительный список в ЮНЕСКО. Чернобыльский комплекс — многие из этих памятников можно будет законсервировать, чтобы иметь возможность консервации и реставрации отдельных объектов места памяти», — рассказывает Ткаченко.

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Мотивация украинской власти достаточно очевидна. Привлекая внимание к теме Чернобыля, чиновники представляют Украину жертвой преступной и разрушительной политики советского руководства, а кроме того, привлекают в страну иностранцев, желающих сделать селфи среди живописных руин города Припяти.

«Это станет частью плана развития территории Чернобыля для привлечения туристов», — рассказывает Ткаченко, по словам которого в Зоне отчуждения должна быть создана туристическая инфраструктура с разнообразными маршрутами для приезжих.

И в Киеве уже признались, что разрабатывают для Чернобыля специальный туристический бренд.

На первый взгляд эти планы имеют под собой вполне серьезные основания. Успех американо-британского сериала «Чернобыль» способствовал популяризации места, где произошла давняя катастрофа. В течение прошлого года Зону отчуждения посетили десятки тысяч туристов из разных стран, что и породило в Киеве планы создания новой туристической Мекки.

Коронавирусная пандемия поставила на них жирный крест, снизив туристический поток до рекордно низкого показателя. Однако болезнь должна когда-нибудь отступить, так что усилия украинского Минкульта как будто бы должны принести свои плоды в будущем.

Однако этому могут помешать сразу несколько серьезных проблем, которые вряд ли позволят превратить тридцатикилометровую Зону в глобальный аттракцион для любителей диковатой постсоветской экзотики.

Начиная с прошлого года в Зоне отчуждения ЧАЭС действует хранилище ядерных отходов — причем его строительство было профинансировано усилиями международных финансовых организаций. Формально это было сделано ради того, чтобы не платить РФ за переработку отходов украинских атомных станций. А в перспективе сюда могут направить ядерные отходы со всей Европы — если этого пожелает пул западных кредиторов, который может выдвинуть украинской власти практически любые условия. Лично о «Чернобыле»: угрозы и смыслы популярного сериала © kinopoisk.ru

Между тем строительство этого объекта лишило Украину шансов на полную рекультивацию Чернобыльской зоны — хотя, по мнению специалистов, ее можно было бы полноценно заселить уже в ближайшие годы. Хранилище законсервировало Зону в ее нынешнем виде — в его окрестностях не будут строить крупные поселки и города, возле него небезопасно заниматься сельским хозяйством, рискованно использовать водные и лесные ресурсы, а радиационная обстановка может помешать запланированному созданию кластера для туристов.

Это хорошо показал недавний инцидент на территории Чернобыльской зоны — когда на ней в сотни раз подскочили показатели радиационного загрязнения.

«Показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124 000 НЗП/час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности является 210 НЗП/час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции «Отводной канал» — 62 400 НЗП/час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения», — сообщили об этом в патриотической общественной организации Save Dnipro.

Судя по ее данным, скачок радиации также фиксировался в других местах Зоны отчуждения и за ее пределами — в частности, пост мониторинга в бывшем селе Стечанка зафиксировал показатель в 117 000 НЗП/час, а в селе Горностайполь, расположенном в Вышгородском районе Киевской области, радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87 620 НЗП/час, создавая реальную опасность для местных жителей.

Характерно, что в Агентстве по управлению Зоной отчуждения не стали отрицать информацию экологических активистов. По словам заместителя главы агентства Максима Шевчука, «кратковременное значительное повышение показателей радиационной обстановки в Чернобыльской зоне отчуждения» произошло из-за проверки датчиков, а следовательно, не несет за собой угрозы.

Однако эти пояснения были встречены в природозащитной среде с большой долей скепсиса, а информация о подозрительном инциденте успела оказаться в новостях международных изданий.

Впрочем, там сообщают и о других проблемах Чернобыльской зоны — например, о катастрофических пожарах, которые достигли своего пика в апреле, когда Киев накрыла едкая гарь выгоревших полесских лесов. Согласно одной из версий, эти возгорания должны были покрыть результаты незаконной вырубки радиоактивного леса — поскольку на территории Зоны регулярно фиксируются эпизоды незаконной хозяйственной деятельности.

В течение прошлого месяца здесь задерживали «черных» рыбаков и грибников, а также подозрительную группу вооруженных огнестрельным оружием «сталкеров». По мнению экоактивистов, торговля радиоактивным металлом и древесиной по-прежнему является одной из важных статей местного криминального бизнеса — что тоже не добавляет здешним местам туристической привлекательности.

Конечно, все это вряд ли интересует украинский Минкульт, который все равно рассчитывает включить Зону отчуждения в престижный Список ЮНЕСКО. Характерно, что украинский министр одновременно продвигает в него рецепт борща, требуя внести его в список нематериального наследия — чтобы зарезервировать за этим блюдом эксклюзивные исторические права украинцев.

Неудивительно — ведь за тридцать лет независимости в Украине не создано ничего, что могло бы по-настоящему изумить и заинтересовать большой мир. И потому ее руководителям приходится привычно паразитировать на советском наследии — вместе с попытками приватизировать древнюю овощную похлебку, известную в Европе едва ли не с праиндоевропейских времен. Город, которого нет. 50 лет атомограду Припять © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, несмотря на все это, я готов искренне поприветствовать инициативу Александра Ткаченко — потому что не раз бывал в Зоне отчуждения, возил туда своих европейских друзей и могу посмотреть на эти места глазами иностранных туристов. Как правило, они видят в Припяти не ужасы «совка», а уцелевший город советских атомщиков, очень современный и развитый для реалий своего времени. Видят жилые дома, универсамы, школы, кинотеатры, Дворец культуры, спорткомплексы, бассейны, рестораны, гостиницу, Дворец пионеров и пионерские лагеря.

Все это рушит стереотипы, разрушает пропагандистские мифы — и можно не сомневаться, что западная молодежь приедет сюда именно для того, чтобы прикоснуться к жизни развитого социализма.

А это совсем не то, на что рассчитывают профессиональные украинские декоммунизаторы.