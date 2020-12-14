В канун дня Андрея Первозванного Министерство культуры объявило о завершении ремонтно-реставрационных работ в Андреевской церкви. Расходы покрыли из бюджета, доход получит... Вселенский патриарх. Объект специальным законом отдали ему в качестве ставропигии

Андреевская церковь сегодня имеет статус ставропигии Вселенского патриархата. Ставропигия — церковный объект, объявленный независимым от епархиальной власти, на территории которой он расположен, и напрямую подчиненный патриарху или синоду.

В распоряжение Фанара объект был передан Верховной Радой Украины, принявшей для этого специальный закон. Необходимость таких действий возникла в результате подписания бывшим президентом Петром Порошенко 3 ноября 2018 года в Стамбуле со Вселенским патриархом киром Варфоломеем Соглашения о сотрудничестве между государством Украина и Вселенским патриархатом. В Приложении к нему содержался официально и не опубликованный до сих пор, тщательно скрываемый киевской властью список культовых сооружений в Украине, которые Киев обязывался объявить ставропигиями Фанара.

Щедрость Петра Алексеевича объяснялась не богоугодными мотивами, а меркантильностью. Варфоломей давал ему томос об автокефалии для украинских раскольников, Порошенко же, со своей стороны, оплачивал эту услугу из чужого кармана.

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

О том, что Андреевская церковь построена в 1747-1754 годах, то есть ни о каком «восстановлении» в отношении этого объекта прав того, кто ушел из тех мест, где она стоит, почти сто лет до ее появления, не может быть даже речи, «вселенские» упорно стараются не вспоминать. Как, впрочем, и о том, что Киевская метрополия в давние времени не покрывала даже третьей части территории современной Украины. Свою юрисдикцию над которой в одностороннем порядке, нарушая все, что можно нарушить, «восстановил» год назад Варфоломей.

Если отбросить в сторону эти «мелочи», то на первый взгляд вся история с Андреевской церковью и ее передачей в пользование Фанару проста, понятна и весьма прозрачна: одни по глупости отдали, другие по жадности взяли. Если же присмотреться внимательнее, получится не совсем так, точнее говоря, совсем не так. Дело в том, что «одни» не имели права отдавать, а «другие» не имели ни малейшего права принимать Андреевскую церковь в пользование, тем более в формате «восстановления» своих прав.

В Киеве верующие сожгли чучело патриарха Варфоломея © patriarchate.org

«Вывод на проект закона», являющийся, кстати, официальным документом, содержит однозначное заключение о том, что объект не может быть передан таким путем, каким пошли парламентарии.

Итак, на что же указали парламентские эксперты?

Во-первых, на то, что «принятие решения о передаче в пользование одного конкретного объекта государственной собственности по своей сути является правовым актом индивидуального характера и не может быть предметом закона, который призван определять порядок регулирования определенных общественных отношений общего характера».

Во-вторых, «передача в пользование конкретных объектов права государственной собственности на основании решения Верховной Рады Украины не относится к полномочиям Верховной Рады Украины, определенным Конституцией Украины».

Общий вывод: такие действия незаконны, так делать нельзя. Точка!

Еще несколько слов о стороне, принявшей дорогой подарок. Фанар с завидным упорством делает вид, что получает обратно «свое». Тогда как это никоим образом не соответствует действительности. Андреевскую церковь строили на средства Ее Величества императрицы Елизаветы Петровны как придворный храм, не предназначенный для массовых богослужений.

Этим, кстати, объясняется то обстоятельство, что церковь не приспособлена для посещения большим количеством людей, максимум — пятьдесят человек, а также то, что в ее ансамбле отсутствует колокольня. Не было прихода, не было и необходимости колокольным звоном созывать верующих.

То есть если уж Киев озаботился возвращением объекта кому-то, кому он по старому праву должен был бы принадлежать, то искать счастливчика следовало бы не в Стамбуле, на Фанаре, а в Европе, среди наследников династии Романовых.

12 декабря, в канун дня Андрея Первозванного, Андреевскую церковь открыли после многолетней, длившейся с 2009 года, реставрации. 13 декабря в ней прошла служба, проведенная представителями Вселенского патриархата при участии нескольких деятелей неканонической Православной церкви Украины. Служили, кстати, по-гречески, только изредка вставляя отдельные «реплики» по-украински.

15 декабря предусмотрено открытие храма как музейного объекта, эта функция за ним сохранена. Понятно, что все, что происходило 12-13 декабря при участии греческих епископов, носило в большей мере символический, чем практический характер. На богослужения на греческом языке в Андреевскую церковь не пойдут даже прихожане ПЦУ, а вот засветить ее как ставропигию Варфоломея и его будущую резиденцию в Киеве у организаторов мероприятия вполне получилось. Их поняли.

Шмыгаль на встрече с Варфоломеем сделал неожиданное признание о ПЦУ © Кабинет министров Украины

Что на это указывает? Многое. Внутри страны власть, стоя по стойке смирно, ждет только приказа, чтобы ринуться в новый бой против тех, кого почитает своими врагами, а это — каноническое православие и Украинская православная церковь как его олицетворение в Украине. На открытие Андреевской церкви соизволил лично откликнуться президент.

За пределами страны, откуда, собственно говоря, и начиналась вся эта грустная история, дела для украинского православия еще хуже. Американцы продолжают реализацию своего глобального проекта по защите свободы вероисповедания, одной из целей которого является прямое, грубое вмешательство в дела мирового православия с использованием в качестве наконечника копья того самого Варфоломея, который уже успел показать и подтвердить свою воинствующую враждебность в отношении УПЦ.

Константинополь-на-Днепре? Может ли Вселенский патриарх переехать на Украину © пресс-служба президента Украины Байдена», содержащий советы-напутствия новой администрации США, в том числе относительно того, как использовать религию в своих политических и геополитических интересах. Позволю себе две цитаты из него, дающие понять, что главная рекомендация — это брать быка за рога.

«Администрация Байдена должна сразу показать, что тема религиозных свобод является приоритетной для нее. Президент Джо Байден должен произнести речь о свободе вероисповедания и религиозном плюрализме в начале своего правления».

И далее: «Взаимодействие администрации Байдена с различными религиозными общинами должно распространиться и на внешнюю политику. Государственный департамент США должен восстановить свое Управление по религии и глобальным вопросам…»

И так далее в том же агрессивно-наступательном духе. Кстати говоря, хоть Управление, о котором идет речь, еще не восстановлено, Госдеп создал другую структуру — Международный альянс по защите свободы вероисповедания. Учитывая характер деятельности США в сфере религии, в частности в отношении православных церквей, этот факт вряд ли сулит украинскому православию, мировому православию в целом что-либо доброе.