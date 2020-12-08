Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что страна намерена серьезно активизировать усилия для деоккупации Крыма и возвращения вопроса о полуострове в международную повестку дня

Это тема в последние дни вышла на первый план в украинском политическом дискурсе. Еще на прошлой неделе в парламенте объявили о создании межфракционного объединения «Украинская платформа», в которое вошли представители депутатских групп «Голос», «Европейская солидарность» и «Слуга народа».

Но уровень парламента — это только начальная стадия инициативы. Речь идет о том, чтобы «Крымская платформа» стала международным альянсом, к работе которого Владимир Зеленский планирует привлечь страны ЕС, США и подписантов Будапештского меморандума.

Впервые об этой идее он объявил во время визита в Турцию в октябре нынешнего года. Вообще вернуть Крым нынешний глава украинского государства обещал еще в своей предвыборной программе, в которой этот пункт был сформулирован следующим образом: «вернуть оккупированные территории и принудить агрессора возместить причиненные убытки». Золотарев: «Крымская платформа» - не более чем предвыборная инициатива Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Но разработка государственной стратегии началась лишь в октябре 2019 года, когда при Совете национальной безопасности и обороны Украины была создана соответствующая рабочая группа.

А в августе этого года украинский МИД обратился к Зеленскому с предложением сформировать международную платформу по «деоккупации Крыма». Собственно, это и была идея крымского проекта, реализация которого начинается в эти дни в стенах Верховной Рады.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что первый саммит «Крымской платформы» состоится в мае. 2021 года. По утверждению Зеленского, к инициативе готовы присоединиться США, Канада, Великобритания, Турция, страны Прибалтики, Словакия и Молдавия, с которыми этот вопрос уже обсуждался.

Нынешняя украинская власть идет по стопам предыдущей. Крымское направление было предметом особой заботы и предшественника Зеленского Петра Порошенко.

В прошлом созыве Верховной Рады также функционировало межфракционное объединение «Крым», которое возглавил небезызвестный Алексей Гончаренко. И создано оно было ровно для решения тех же задач, которые ставятся и сейчас.

Результаты работы этой группы ожидаемо оказались нулевыми. Собственно, едва ли кто-то из украинских политиков всерьез верит в возвращение полуострова в состав Украины.

В свое время Михаил Саакашвили привел слова Порошенко, который якобы во время приватной беседы сказал ему, что «мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО».

Объявленная цель — «деоккупация Крыма» — заведомо недостижима. Для Москвы, как об этом не раз заявлял Владимир Путин, вопрос закрыт навсегда. Однако разогрев этой темы на международном уровне способен доставить немало хлопот России. Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию © Facebook, Ruslan Bortnik

Напомню, что в Минских соглашениях о полуострове нет ни слова, но антироссийские санкции с самого начала вводились из-за «аннексии» Крыма и поддержки воюющего Донбасса. И если «Крымская платформа» заработает с теми участниками, которых перечислил Зеленский, то в итоге санкции вполне могут быть расширены.

Надо полагать, что истинные намерения как украинского руководства, так и его западных кураторов и партнеров заключаются именно в этом.

Вообще ситуация с Крымом является ночным кошмаром для Вашингтона и Брюсселя. Там прекрасно понимают, что 2 миллиона человек выбрали себе новую страну проживания совершенно добровольно. И страной этой стала «тоталитарная Россия», из которой вроде бы все должны, наоборот, бежать сломя голову.

И крымчане почему-то не соблазнились радужными перспективами евроинтеграции, которая якобы сделает Украину процветающим европейским государством. Вся эта история очень серьезно ударила по мифам, на которых строится антироссийская пропаганда на Западе.

Именно поэтому постоянно провоцируемый вокруг полуострова кризис является одним из рычагов негативного воздействия на Россию. С его помощью, используя Украину в качестве плацдарма, Вашингтон намерен продолжать оказывать давление на Москву.

Тема с 2014 года не теряет актуальности для Вашингтона и Брюсселя, поскольку является краеугольным камнем санкционной политики Запада. Именно поэтому «Крымская платформа» — вовсе не такое уж безобидное и бессмысленное предприятие, каким оно кажется на первый взгляд.

Весь проект — это согласованная с Западом, а скорее даже инициированная им кампания, призванная заново актуализировать вопрос о международной изоляции России.

Время от времени необходимо это делать, поскольку санкции наносят значительный экономический ущерб государствам ЕС, и многие из них мечтают сбросить с себя их бремя. А этого допустить никак нельзя.