Земляки президента решительно отказали ему в доверии всего год спустя политического триумфа

На выборах мэра Кривого Рога уверенно победил Константин Павлов — представитель «Оппозиционной платформы — За життя», который набрал во втором туре 56,97% голосов, не оставив шансов своему конкуренту Дмитрию Шевчику — директору принадлежащего Ринату Ахметову Центрального ГОКа, который представляет правящую партию украинского президента. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Городская территориальная избирательная комиссия Кривого Рога уже получила на руки все протоколы от районных комиссий, и у «Слуги народа» не намерены оспаривать результаты волеизъявления местных жителей — потому что они вполне очевидны. Как, впрочем, и общие настроения украинских избирателей, которые не предвещают ничего оптимистичного для властей.

Итог криворожских выборов является своеобразным маркером текущей политической ситуации в Украине — и не только в силу экономического значения этого города, который остается одним из крупнейших промышленных центров растерявшего свои индустриальные мощности государства. Кривой Рог является родиной Владимира Зеленского — и всего год назад его политсила закономерно пользовалась здесь огромной поддержкой, которую авансом предоставили успешному и знаменитому земляку. Слободчук: Нынешние местные выборы были «грязнее» выборов 2015 года © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

Это обстоятельство придавало выборам мэра всеукраинское измерение и знаковый символизм. Неудивительно, что президент лично приехал агитировать за своего кандидата, явно рассчитывая обеспечить этим его успех. Тем более, что «слуги народа» провалили мэрские выборы во всех областных центрах, и победа в Кривом Роге стала бы для них чем-то вроде утешительного приза или гола престижа, помогая сохранить внутригрупповую сплоченность постепенно рассыпающейся «Команды Зе».

Впрочем, Зеленский надеялся не только на собственную харизму. Политтехнологи Банковой осуществили серьезные меры, призванные обеспечить успех провластного кандидата. После первого тура с выборов сенсационно снялся действующий мэр Юрий Вилкул, который взял на них 44,96% голосов — против 25,94% у Шевчика. Будущий победитель Павлов был только третьим, значительно уступая Вилкулу в популярности и известности. И хотя многолетний хозяин города вышел из предвыборной гонки по состоянию здоровья, многие посчитали, что он снял свою кандидатуру по договоренности с Ахметовым и Зеленским — чтобы обеспечить победу их кандидату.

Однако вышло совсем по другому. Огромное недовольство властью, накопившееся у земляков президента за полтора года несбывшихся ожиданий, внезапно вылилось в массовое протестное голосование, которому не помешала даже пандемия коронавируса. Павлов набрал во втором туре в шесть раз больше голосов, чем на первом этапе голосования — потому что к нему отошел практический весь электорат Вилкула. Да и сам мэр тоже оказывал кандидату от ОПЗЖ выраженную поддержку — очевидно, желая дезавуировать слухи о своей гипотетической сделке с Ринатом Ахметовым.

Впрочем, мнение наблюдателей было единодушным — поддержавшие Константина Павлова криворожане не столько выступали в поддержку представителя оппозиции, сколько желали наказать «слуг народа». И, в принципе, были готовы проголосовать за любого их оппонента.

Эти настроения во многом явились результатом драматической подземной забастовки, которая более месяца продолжалась на шахтах «Октябрьская», «Гвардейская», «Родина» и «Терновская». Сотни рабочих отказывались подниматься на поверхность, требуя повысить зарплату, улучшить условия труда и вернуть льготный стаж для работающих под землей горняков. Собственники Криворожского железорудного комбината, который находится под совместным управлением группы «Метинвест» и группы «Приват», до последнего не хотели идти на уступки своим шахтерам. Они оказывали на бастующих системное давление, и пытались брать людей на измор. Однако участники стачки опирались на солидарную поддержку горожан. Они устраивали митинги возле местного горсовета — при явном содействии со стороны все того же Вилкула и местного отделения ОПЗЖ, которые рассчитывали получить из этой ситуации свои дивиденды.

Криворожцев возмутила позиция президента Зеленского, который не вмешивался в этот драматический кризис — явно подыгрывая самому богатому украинскому олигарху. В итоге рабочие добились от собственника частичных уступок — однако лидеров забастовки тут же начали таскать по судам, а киевские власти опять-таки не стали защищать их от системного произвола со стороны собственников. Все это настроило против «слуг народа» массу криворожских избирателей, каждый из которых имеет родственников и друзей среди протестовавших в глубине забоя шахтеров. А многие горожане выражали недовольство ситуацией в местных клиниках. Ведь их так и не подготовили ко второй волне коронавирусной пандемии — что стоило многим здоровья, и даже жизни.

«Они — власть. Центральная власть, которая цинично выжимает последнее из народа и хочет превратить местное самоуправление в послушных марионеток. Они — по сути пришлые. Для них Кривбасс — это яма, пустота. Потому что они пришли для того, чтобы забрать руду, концентрат, металл и ничего не дать взамен. Они — чужие. Потому что ради аплодисментов и дешевой популярности, они готовы кланяться «и вашим, и нашим». Они — перекати поле. Для них наш город — всего лишь точка на карте. Сегодня они здесь, а завтра там, где воздух чище, а жизнь сытнее. Поэтому их обещания ничего не стоят. Они — «мастера слова». Их удел — художественный свист и «шикарные видосики», которые на хлеб не намажешь», — эти слова из предвыборной листовки Константина Павлова хорошо легли на настроения горожан. И они с удовольствием воспользовались возможностью «прокатить» на выборах Зеленского и Ахметова, который также потерпел в этом эпизоде достаточно неприятную неудачу.

«Поражение Шевчика фиксирует падение доверия не только к партии, но и к самому Зеленскому даже в родном городе. Поражение Шевчика — это и поражение Ахметова, который взялся обеспечивать победу. Показатель того, что политическое влияние олигарха и доверие к нему и к его менеджерам в народе на самом деле не слишком велики даже в базовых городах (в Кривом Роге сконцентрированы ключевые железорудные активы Ахметова, генерирующие ему сейчас основную прибыль). Победы близких к Ахметову кандидатов в Мариуполе, Славянске и в Запорожье в этом плане не показательны, так как во всех трех случаях речь шла о действующих мэрах и за них голосовали как за уже показавших себя градоначальников, а не как за «людей Ахметова» или представителей какой-то партии. В поединке же двух кандидатов, не облаченных титулом мэра, топ-менеджер Ахметова под брендом «слуги народа» проиграл — пишет об этом главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва. Политолог Золотарев объяснил, что показали местные выборы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ну что друзья, Кривой Рог проголосовал за кандидата от оппозиции, «зелёные» полетели. Злятся наверное, но не нужно людей держать за дураков. Они вас давно раскусили, дальше будет только хуже, готовьтесь», — комментирует результаты выборов бывший депутат-коммунист Спиридон Килинкаров. И действительно — поражение на своем поле ставит под вопрос само политическое будущее украинского президента. Ведь все видят, что кредита доверия больше нет, и даже земляки Владимира Зеленского демонстративно отказали ему в поддержке спустя год после его политического триумфа — несмотря на задушевные посиделки в квартире своих родителей, которые транслировали украинские телеканалы.

А ведь зима только начинается — и это будет самая тяжелая для Украины зима, начиная с середины девяностых годов. Пандемия, карантин, отключения света, воды и газа, растущая бедность, цены, тарифы, бесконечно тлеющая война, новый виток дискриминации русского языка — все это окончательно добьет былую популярность Зеленского, превратив его внезапный успех в историю такого же стремительного провала.