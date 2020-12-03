Каноническое православие в Украине продолжает подвергаться грубому давлению и нападкам. Риск того, что страна может быть ввергнута в кровавую пучину религиозной войны, сохраняется. Как избежать этого, если киевская власть играет на стороне сил раскола и гонений на УПЦ?

Аббревиатура VAR обозначает английское название новой технологии, с некоторых пор применяемой в футболе в помощь судьям. «Video assistant referee» по-нашему было бы «Видеопомощник судьи», ВПС.

Принцип работы изобретения прост: если у судьи возникают сомнения, какое решение принять по какому-то игровому эпизоду, он просматривает запись момента в видеорежиме на мониторе. VAR мог бы очень пригодиться не только в спорте, но и в других областях, где для принятия решения или понимания ситуации возникает надобность в дополнительном анализе. В сфере религии, например.

Вот, допустим, принялись ребята из ПЦУ — неканонической Православной церкви Украины — нести ерунду, искажая действительное положение вещей, а аналог ВПС хвать их за язык: «Неправду говорите, панове, не сходятся у вас концы с концами, никак не сходятся».

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В субботу 21 ноября был развенчан очередной миф московской пропаганды против Православной церкви Украины, — сообщили они. — Миф состоял в том, что экзарх Вселенского патриарха епископ Команский Михаил является предстоятелем ПЦУ, поэтому митрополит Епифаний и другие иерархи украинской церкви должны ему подчиняться. И именно этот очередной миф роспропаганды развенчан».

Стоп! Включаем VAR! Просмотр видео не понадобится, достаточно бросить беглый взгляд на текст давшего начало ПЦУ документа, который, как известно, называется томос. Делать это в самой ПЦУ не любят.

Изучать самим и объяснять истинное содержание томоса сторонникам епифании не спешат, им это крайне невыгодно. Там же черным по белому, на понятном украинцам и близком им по духу… греческом языке записано: «Проясняем к вышесказанному, что Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и патриарший Вселенский Престол». Что тут может быть непонятно? Какие еще могут быть сомнения? Главный в ПЦУ — кир Варфоломей, Вселенский патриарх. И ПЦУ это признает.

Еще одно подтверждение главенства Варфоломея — положение томоса, определяющее, что Устав ПЦУ «должен во всем обязательно соответствовать положениям этого Патриаршего и Синодального Томоса». Кроме того, в документе, о котором идет речь, содержится еще один любопытный момент, тщательно замалчиваемый в ПЦУ: «Права Вселенского Престола на экзархат в Украине и священные ставропигии сохраняются неприуменьшенными».

Экзархат — это отдельная церковная административно-территориальная единица, находящаяся за рубежом по отношению к главному церковному центру. Экзархатом управляет экзарх. Это — епархиальный или, говоря бытовым языком, управляющий епископ. В своем экзархате он — главный. Раз Украина — экзархат Вселенского патриархата, главный в такой Украине не Епифаний, а экзарх, поставленный Варфоломеем.

Если бы главным был Епифаний, у Варфоломея не было бы нужды назначать в Украину своего экзарха. Так что, прежде чем браться за «развенчание мифов», панам из ПЦУ стоило бы изучить томос со всеми его «мифами» от Фанара.

Люди из ПЦУ подали голос вскоре после того, как информационное пространство Украины взорвало известие о заявлении кира Варфоломея такого содержания: «Мы временно терпим существование украинских иерархов от России не как местных правящих епископов, а как титулярных или тех, кто находится в Украине.

Его Высокопреосвященство Онуфрий уже не рассматривается как канонический митрополит Киевский, но как иерарх, проживающий в Киеве». «Титулярный» епископ — это епископ, не имеющий своей епархии, не управляющий в епархии как епископ епархиальный.

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Свое мнение по этому поводу выразил академик Петр Толочко, сказавший, что это не Фанар «терпит» Блаженнейшего митрополита Онуфрия, а он — Блаженнейший — терпит нападки и «вольности», которые позволяет себе Фанар.

Откликнулась известный политолог Елена Дьяченко, заявившая: «Это не УПЦ больше нет, как говорит Варфоломей, это Константинопольского патриархата для нас больше нет».

Не смолчали многие другие люди.

Стращая каноническую украинскую Церковь и ее главу, Варфоломей вроде бы действует в интересах ПЦУ. Но это только на первый взгляд. На самом деле как раз эти интересы ни самого Вселенского патриарха, ни тех, кто стимулирует его заниматься украинской темой, не интересуют.

Откуда, выражаясь простым языком, растут ноги резкого высказывания Варфоломея об Украине и УПЦ, так сразу и не сообразишь. А все, думаю, очень просто. Мало кто обратил внимание на то, что крайне недипломатичное заявление прозвучало незадолго до встречи Варфоломея с госсекретарем США Майком Помпео. Если вспомнить об этом факте, все станет понятно.

«Проект ПЦУ» в Украине Фанар реализовывает под давлением США при их активном участии. В ожидании Помпео Вселенский патриарх, судя по всему, волновался, как гоголевские провинциальные чиновники перед встречей с ревизором из столицы. Волнуясь, думал, чем закрывать отчетный период? Был обеспокоен тем, что отвечать, когда еще высокопоставленный, пусть уже и почти отставленный с высокого поста гость спросит, почему он еще не установил контроль над церковными делами в Украине.

Американцы ему это сделать поручили, стимулировали самыми разными способами, продавили Киев, он это обещал, прошло уже достаточно времени, а воз ПЦУ и ныне там, где был. Вот обеспокоенный патриарх и решил, стукнув кулаком по столу, хоть на словах показать, что он в Украине главный, чтобы угодить Помпео. Вроде стукнул. Только получилось не грозно, а жалко. Хотя недооценивать заявку на «владение Киевом» не стоит. Продолжение следует.

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Его уход с поста, однако, наступление Госдепа на мировое и украинское православие не остановит. Начатое при Помпео продолжит его преемник. И спрашивать с Варфоломея станет тоже он — Энтони Блинкен. И патриарху опять придется думать, чем отчитываться перед «заказчиком». А украинским верующим и священнослужителям Украинской православной церкви со страхом ждать, когда и откуда прилетит очередной томос и начнется новый тур гонений.

Крайне напряженная ситуация в украинском православии сохраняется. Новое обострение может начаться в любой момент. Тем более что светская власть, хоть и не столь явно, как при Петре Порошенко, но тоже играет на стороне заклятых врагов УПЦ и канонического православия.

Президент и премьер-министр хором зазывают в Украину кира Варфоломея, несмотря на то что его приезд, если он состоится, будет грубейшим попранием правил и норм межрелигиозных отношений. Продолжаются риторические выпады в адрес УПЦ со стороны чиновников и депутатов Верховной Рады. Не ушли в прошлое захваты храмов раскольниками при попустительстве властей. Никто во власти не скрывает того, что там давно точат ножи на Киево-Печерскую лавру, нижней территорией которой УПЦ пользуется на правах аренды.

Появились и новые мотивы. Не далее как два дня назад Министерство культуры вбросило в СМИ как свою огромную победу новость о том, что закончены ремонт и реставрация Андреевской церкви, длившиеся пять лет. Вроде бы хорошая новость, не так ли? Так, да не так.

Андреевскую церковь, построенную в середине ХVІІІ века на деньги русской императрицы, Порошенко отдал как ставропигию Вселенскому патриархату. Нынешняя власть решила устроить там еще и резиденцию Варфоломея, самовольно восстановившего свою юрисдикцию над Киевской митрополией, отменив акт, датированный концом века ХVІІ. За деньги налогоплательщиков Киев обслуживает чужого дядю!

Любопытно, что министр, видимо, для пущей убедительности и важности взялся почему-то называть церковь «собором». Вознамерился таким способом еще сильнее прогнуться перед Фанаром?

Осенью Кабинет министров создал в структуре своего Секретариата новое подразделение — отдел, отвечающий за правительственную политику в сфере религии. Руководить им поставили Андрея Юраша, возглавлявшего при Порошенко Департамент по делам религий и национальностей в Министерстве культуры и весьма активно поддерживавшего получение томоса для ПЦУ.

Ждать от этого чиновника, а значит, и от его отдела и от всего Кабмина чего-то хорошего для православия, увы, не приходится.