В советское время бытовал вызвавший ироническую улыбку молодежи пропагандистский штамп: «Не весело встречают Новый год трудящиеся...» Далее по шаблону вставлялась очередная страна капиталистического мира, например, «трудящиеся Франции». С возрастом выяснилось: мы и сами рождены, «чтоб Кафку сделать былью»

1 декабря, в 29-ю годовщину референдума о независимости Украины, президент Владимир Зеленский призвал писать слово «независимость» с большой буквы.

«Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит», — написал Владимир Александрович в своем Telegram-канале.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Порошенко, а чем-то даже превосходит его. Но жизнь вносит в лживый пафос свои безжалостные коррективы. Гордость нивелируется тем, что на тридцатом году независимости когда-то из одной из самых развитых территорий мира она скатилась в массовую бедность, а число ее граждан уменьшилось почти в полтора раза — в результате чудовищной смертности, отпадения целых регионов и массовой эмиграции.

Согласно соцопросу, что Польше проводили среди украинских заробитчан, вернуться на свою самостийную родину собираются всего 2,4% граждан Украины, между тем остаться в Польше планируют 36,6%; рассматривают Польшу как трамплин для дальнейшего переезда на Запад 22% и ещё 35,5% собираются жить «на два дома». И только в одной Польше, напомню, на данный момент обитают до двух миллионов сбежавших из независимой Украины людей.

Раньше у большинства из них была работа и привычная жизнь на родине, но после восхваляемых господином Зеленским перемен что-то пошло не так. Причём едва ли не самым первым «достижением» украинской независимости стало стремительное уничтожение крупнейшего в Европе Черноморского морского пароходства, которое накануне 1992 года имело в своём составе три сотни судов различного класса, том числе 21 пассажирское судно общей вместимостью 12 тысяч пассажиромест, обслуживавших 14 океанских и 20 внутренних линий.

Зеленский шокировал нововведением в украинский язык © president.gov.ua Романа Ващука, в котором он рассказал, как западные эксперты отрабатывают на Украине запрещённые в их собственных странах модели «реформ», о влиянии послов «большой семерки» на принятие управленческих решений, как Минский переговорный процесс регулируется американцами…

Но самостийческие галлюцинации не развеются, хотя и без откровений мистера Ващенко достаточно хамских высказываний американской поверенной Кристины Квин, опубликованных разговоров Джо Байдена с Порошенко, уничтожения по настоянию Европы карпатских лесов — подобных примеров «независимости» десятки. Собственно, влияние Запада на внутриукраинские процессы может на своей шкуре почувствовать каждый гражданин Украины — будь-то грабительский рост коммунальных тарифов или распродажа оставшейся собственности Украины под давлением МВФ.

И люди это действительно чувствуют: например, за время социологических наблюдений доля противников сотрудничества Украины с МВФ впервые превысила долю его сторонников. Согласно результатам опроса 2020 года, «негативно» и «скорее негативно» к сотрудничеству с МВФ относятся 40% украинцев, а «позитивно» и «скорее позитивно» — вдвое меньше (20%). Ещё годом ранее к такому сотрудничеству позитивно относилось 34% граждан Украины, а негативно 30%.

Это прямое следствие нескрываемого бандитизма западных финансистов, которые в своём желании ограбить полуживое государство не брезгуют прямым ни колониальным управлением, ни откровенным шантажом, ни сознательным мором миллионов людей. Но иных вариантов выживания для «незалежного» режима нет: в 2018 году дефицит бюджета был порядка 2,6 миллиарда долларов, по итогам девяти месяцев нынешнего года дефицит составил более 8 миллиардов, а в бюджете наступающего уже запланирована недостача в 9,6 миллиарда долларов.

Гожый пояснил, почему Зеленский не хочет ничего менять © president.gov.ua Михаил Саакашвили.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис», — констатировал политик в эфире телеканала «Украина-24».

«Экономисты, которые работают в моем центре, имеют в целом такую же точку зрения — она схожа с заявлениями Саакашвили. Они считают, что если не будет очередного транша МВФ, то уже весной 2021 года украинское государство просто не сможет гарантировать защищенные статьи бюджета, — подтвердил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Я бы предположил, что, если миллиардный транш от МВФ и поступит, то все равно в следующем году ситуация критической будет так или иначе».

Как сообщает «ПолитНавигатор», на пресс-конференции в Киеве директор социологической службы «Украинский барометр», известный политолог Виктор Небоженко также назвал нынешний вектор Украины «движением к катастрофе» и добавил: «Понятно, что никуда не исчезнет Украина как страна, но это может очень сильно отразиться на государственной стабильности и наконец на том самом святом, на котором строилось украинское государство, — на независимости».

И здесь снова возникает самый главный вопрос — а существует ли эта независимость на самом деле?

Можно писать слово «независимость» хоть с заглавной литеры (как предлагает господин Зеленский), хоть курсивом, хоть готикой, но в нынешних украинских реалиях это такое же бессмысленное занятие, как из четырёх букв — одна из которых «ж» — складывать слово «счастье».