На Украине наступил традиционный трёхмесячник поминания майданных годовщин: очередная годовщина «начала революции», годовщина избиения «онижедетей» и далее везде. Разумеется, всё в превосходных степенях и с пафосно-скорбным надрывом

Ритуал периодически сопровождается очередной свечкой в углу — как правило, в память страданий украинского народа под «московской оккупацией», стенаниями профессиональных патриотов, сколь всё плохо было вчера и насколько лучше сейчас — после Евромайдана. А завтра вообще станет замечательно.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Соня Кошкина, издревле известная полуинтимным способом добычи информации, и продолжает с надрывом: «И пусть разнообразная мразота сейчас крякает с частот карманных телеканалов, "анонимных" тг — пытаясь переубедить всех в том, что ничего, дескать, не было, один сплошной "госпереворот". Большой, конечно, привет, "папередникам", мразоту — по алчности ли, аль тупости — пощадившим (факт, просто факт). Пусть крякает, история сотрёт их в пыль. А мы навсегда знаем, что такое Достоинство. Революция ДОСТОИНСТВА. Мразоте не понять. Ваша Соня Кошкина».

Начтем с того, что никакая она не Кошкина — ни по жизни, ни по мужу, а дочь профессора Института журналистики Киевского университета Никиты Василенко, а историю ее восхождения к профессиональным «вершинам» знает каждый киевский журналист, да ещё фото, помнится, были фривольного содержания. Но то дело на любителя, а вот писулька Сони (на самом деле Ксении) очередной раз и, конечно же, «совершенно случайно» почти дословно повторяет паблик неонацистов «Опусти вату». «Только слабость либералов не позволила тогда не люстрировать подонков, а расстреливать», — отрабатывают тот же темник мастечековые фюреры.

Тронул струны порохоботской лиры эпический сказитель Олег Пономарь: «Майдан — это Свобода. Свобода Украины от Москвы. Независимость Украины от Москвы — это и мечта, это и цель. Это и путь, это и философия. Это и вектор, это и маяк. Это правда вместо лжи. Украина обязательно будет свободной, ибо Высшая Сила (как каждый ее понимает) любит храбрых и настойчивых, любит тех, кто никогда (из поколения в поколение) не сдается».

Непраздничная годовщина Майдана. Обзор политических событий на Украине 20-27 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Небывалым сеансом саморазоблачения отметились и другие участники тех кровавых событий. Специальными праздничными рамочками «участник государственного переворота» украсили свои аватарки советник главы МВД Зорян Шкиряк, бывший журналист, а теперь один из главных украинизаторов нардеп Николай Княжицкий, любимица российских телеканалов Янина Соколова, политтехнолог Виктор Уколов и прочие.

Публичное признание себя «участником госпереворота» весьма похвально. «Признание — царица доказательств», — якобы говаривал в таких случаях сталинский прокурор Александр Януарьевич Вышинский (хотя на самом деле говорил как раз наоборот — нельзя, мол, верить каждому признанию). Однако инициативу поддерживающих госпереворот надо одобрить. Хорошо бы с помощью подобных информационных аватарок облегчить исповедь и другим сторонникам госпереворота зимы 2014 года, там ещё много рамочных номинаций: «убийца», «стукач», «профессиональный лжец» и т.д.

Государственный переворот, то есть насильственное и совершенное в нарушение Конституции свержение или изменение конституционного/государственного строя либо захват (присвоение) государственной власти, является одним из тягчайших государственных преступлений. Этимологически «переворот» то же самое, что и революция (от латинского revolutio — поворот, переворот). Иное дело, что истинная революция характеризуется жизнеопределяющими изменениями, а здесь как было олигархическое правление, так и осталось. Потому-то Пономарь и ему подобные пытаются убедить свою паству, что «истинная революция» — это не социальные перемены, а радикальный разрыв с Россией и неоколониальный статус Украины.

«Любой майдан заканчивается «карабахом», а также другие американские законы © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Хотя, насколько мы понимаем, Украина «свободна» уже с 2014 года — это же вроде и празднуем? А в качестве первого шага к «свободе», ещё помнится, бывший шеф Джо Байдена запретил Украине оказывать вооружённое сопротивление российским войскам, которые взяли тогда под контроль крымский полуостров. Зато Байден получил возможность затребовать малую денежку для сына своего, что правителями гордой Украины было исполнено с воистину холуйской готовностью.

Интересное письмо на имя Владимира Зеленского опубликовали бывшие руководители Вооруженных сил Украины. Из обращения напрямую явствует, что в марте 2014 года именно тогдашнее постмайданное руководство страны (господин Турчинов и компания) запретило украинским войскам оказывать вооруженное сопротивление на крымском полуострове. Письмо подписали генералы армии Кузьмук, Свида, генерал-полковники Лопата, Стеценко, Можаровский, Попко, генерал-лейтенанты Нуруллин, Забродский и вице-адмирал Гайдук. Только не надо рассказывать, что господина Турчинова и всю его банду посольство США тогда не контролировало, а сейчас, наоборот, Соединённые Штаты всенепременно захотели ввязаться в ядерный конфликт с Россией при помощи полоумных олухов и пономарей. Науськивать ещё не значит участвовать.

Хотя этой публике соврать — что чихнуть. Вот на митинге в честь годовщины Евромайдана роялем из кустов появился бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян и заявил, что «еще в прошлом году мы строили гиперлуп», а сегодня Зеленский «дорого и долго» строит дороги. Притом что в одном из предыдущих интервью сам Омелян говорил, что никакого гиперлупа вообще не предполагалось, а важно было подать «сигнал обществу». Врал вчера, врет сегодня и даже под присягой будет лжесвидетельствовать.

А его сменщик — нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий — попался на подделке результата теста на коронавирус, в чем был изобличён службой безопасности премьер-министра Казахстана (на встречу с которым с такой настойчивостью он и прорывался). А теперь: «Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отказался принимать извинения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за то, что министр инфраструктуры Владислав Криклий перед встречей с главой правительства Казахстана предоставил фальшивый тест на коронавирус» (сообщает 112.ua). Не про ту страну фильм «Борат» сняли.

Страну жалко, а государство нет — ничего хорошего после 2014 года оно людям не сделало. Широкий резонанс в социальных сетях получила заметка известного одесского журналиста Юрия Ткачева к семилетию «революции достоинства». Учитывая, что не все социальными сетями регулярно пользуются, есть смысл ее повторить:

«Сделал тут небольшую подборочку достижений Евромайдана, в смысле как изменилась Украина за минувшие 7 лет, — пишет Юрий Ткачев. — Никаких домыслов и ярлыков, только цифры». И далее идёт перечисление некоторых из них:

1. Объём торгов на межбанковском рынке снизился с в среднем 1,2 миллиарда долларов в день в 2013 году до 200-300 миллионов в 2020-м.

2. Объём экспорта снизился с 63 до 47 миллиардов долларов США. При этом доля растительного и минерального сырья в экспорте выросла с 25 до 36 %.

3. Соотношение госдолга к ВВП выросло с 40 до 60 процентов.

4. Объём промышленного производства снизился на 19,8 %.

5. Производство молока в Украине снизилось с 11,5 до 6,9 миллиона тонн в год; производство яиц снизилось с 19,6 до 16,7 миллиардов штук.

6. Кредитный портфель украинских банков сократился со 100 до 39,5 миллиардов долларов.

7. Объём розничной торговли сократился со 104,7 до 40,5 миллиардов долларов США.

8. Среднемесячный доход среднестатистической украинской семьи сократился с 560 до 460 долларов.

9. Доля расходов на оплату коммунальных услуг в структуре расходов среднестатистической семьи выросла с 8 до 13 %.

10. Среднестатистическая украинская семья стала потреблять на 6,5 % меньше молочных продуктов, на 16,7 % меньше рыбы и морепродуктов, на 3,5 % меньше фруктов и ягод, на 6,4 % меньше овощей.

Понятно, что чудовищных цифр куда больше, но если верить майданной пропаганде, всё не так уж и плохо. И даже напротив — хорошо. Украинский центр европейской политики к годовщине «революции» опубликовал исследование World Value Survey, из которого явствует, что жить на Украине стало лучше и значительно веселей.

Добкин жестко ответил на угрозы одиозного участника Майдана © Facebook, Михаил Добкин

Сопоставление цифр коллеги Ткаченко с результатами исследования World Value Survey (которое, между прочим, регулярно проводится в 120 странах) свидетельствует, что режим может продолжать действовать в том же духе, и украинцы с того только «пышаются». Значит, можно продолжать их спокойно грабить, пока не поумнеют. Но к тому времени, когда это произойдёт (если произойдёт вообще), финансовые аппетиты всех заинтересованных лиц будут вполне удовлетворены.