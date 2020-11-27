Отношения России и ее соседей не являются ни партнерскими, ни братскими. Они скорее нахлебнические. Вопрос в том, как их прекратить

Ни лояльности, ни благодарности

В последние годы ситуация на постсоветском пространстве все больше и больше раздражает россиян. И дело не в том, что везде одни проблемы и неприятности. И даже не в том, что решает их за всех Россия (мы как-то к этому привыкли).

Дело в том, что за эту помощь Россия получает лишь упреки, недовольство и даже брезгливость.

Так, Москва субсидирует почти все постсоветское пространство. Либо представляет важнейший рынок для сбыта товаров, либо является крупнейшим работодателем для граждан отдельных государств, чьи перечисления из России домой являются не только единственным источником пропитания для семей, но и значительной частью местного ВВП. Россия и постсоветское пространство © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Москва защищает все постсоветское пространство от экспансии и перспектив поглощения (в том числе и физического) со стороны сопредельных государств и сил.

Не позволяет Западу сменить режим в Белоруссии, обороняет Армению от азербайджано-турецких притязаний, защищает страны Средней Азии от территориально-экономической экспансии Китая, а также от многочисленных угроз, исходящих из Афганистана.

Казалось бы, если ты кормишь и защищаешь соседа, то он должен быть к тебе лоялен.

Не размещать на своей территории базы враждебных государств, не позволять иностранным НКО вести на своей территории антироссийскую пропаганду, не участвовать во враждебных военных, политических и экономических блоках, не поддерживать антироссийские резолюции и инициативы в международных организациях, не допускать транзита афганского героина в Россию.

Ну или — если цена лояльности в современном мире слишком высока — быть элементарно благодарным. Не преследовать российский бизнес по политическим причинам. Не препятствовать работе российских культурных, просветительских, образовательных и политических организаций. Не зачищать свои коридоры власти от промосковских фигур. Не продвигать на государственном уровне тезис о «многовековой российской оккупации» своей территории.

Наконец, не позиционировать действия или просьбы Москвы к местным элитам как «вмешательство в дела суверенного государства».

Однако сейчас мы не видим даже этой благодарности. Большинство стран постсоветского пространства ведет себя так, как будто Кремль им что-то постоянно должен, но при этом не имеет никаких прав. Большие цели Россотрудничества: что Россия может предложить постсоветским странам © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Эти государства похожи на подростков, входящих во взрослую жизнь, оберегающих собственные права и только-только полученную независимость, но при этом уверенных в том, что родитель их должен продолжать содержать. Давать деньги на еду, кино, кабаки и даже на презервативы.

А если по какой-то причине давать не хочет, то у подростка это сразу же вызывает бурную реакцию как «экономический шантаж с целью нового закабаления». Реакцию, которой активно пользуются чужие дяди, готовые рассказать бунтующему ребенку о всей прелести дружбы с «цивилизованным миром» и подбросить пару долларов на карманные расходы.

Хотели независимости?

Неудивительно, что значительная часть россиян не в восторге от такого потребительского отношения ребенка.

Ряд российских экспертов и политологов регулярно призывают российские власти изменить политику на постсоветском пространстве и не допускать дальнейшее использование страны как дойной коровы.

Например, выйти из соглашения о безвизе в рамках СНГ (что автоматически усложнит жизнь миллионам среднеазиатских гастарбайтеров), сделать упор на сокращение иностранной рабочей силы за счет развития мобильности на внутрироссийском рынке труда, прекратить субсидировать экономики соседних стран, кардинально пересмотреть условия членства в Евразийском союзе и ОДКБ.

Грубо говоря, начать закрываться и переводить отношения со странами постсоветского пространства с родственных (ибо они подразумевают взаимную, а не одностороннюю помощь и лояльность) на чисто деловые.

И дальше поставить наших гордых и суверенных соседей перед выбором. Очень простым — но в то же время справедливым и прагматичным.

Если наши дорогие партнеры хотят быть независимыми — пусть на своих шкурках ощутят, что независимость подразумевает не только права, но и серьезнейшие обязанности. «В пику России». Что ждёт постсоветское пространство при Байдене © REUTERS, Jonathan Ernst

Например, перед своим населением, которое будет возвращаться из России и требовать рабочих мест. Или перед собственным бизнесом, лишающимся льготных условий работы на российском рынке и понимающим, что их «супер-пупер-конкурентная продукция, которую везде с руками оторвут» вообще не нужна нигде, кроме как в России.

Ну или, наконец, перед историей — которая беспощадна к слабым.

Если они хотят, чтобы Москва за них решала вопросы — пусть возвращаются в состав России. Ну или, точнее, демонстрируют готовность — проводят референдум и просят реинтегрировать их назад. А Россия дальше подумает, стоит ли ей возвращать блудных и нагулявшихся детей.

Если же хотят, чтобы просто помогала — тогда пусть оплачивают эту помощь лояльностью. И для начала признают, что их отношения с Москвой всегда должны быть равноправными, но они никогда не будут равнозначными.

Что это отношения не двух равновеликих государств, а региональной державы и буферного государства. Где первое дает субсидии и поддержку, а второе встраивается в предложенный ей формат и отказывается от всякой «многовекторности», которая в понимании значительной части государств на постсоветском пространстве почему-то всегда превращается в предложение «продаться по сходной цене».

Нахрапом не получится

Красивый план и вроде как весьма прагматичный. Так почему же Кремль до сих пор его не реализовал? Потому, что он красивый и прагматичный только на бумаге.

В реальной же жизни его исполнение приведет не к усилению, а к ослаблению России на постсоветском пространстве.

Если кто-то вдруг забыл, то первой реакцией человека на лишение его тех же субсидий будет не покаяние и тем более не осознание собственной неправоты, а гнев и стремление переложить вину на кого-то другого. И этим сразу же воспользуются иностранные доброхоты, которые (через подконтрольные им СМИ и местных политиков) объяснят, что виноват во всем… Кремль, который наказывает суверенные государства за их стремление сохранить свою независимость. Абзалов: Вокруг России вырисовывается дуга нестабильности на постсоветском пространстве © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эти объяснения прекрасно лягут на национальную мифологию, которую постсоветским гражданам скармливали все последние годы. После чего местным элитам дадут пару долларов и заключат нужные договора.

Да, это объяснение долго работать не будет, ведь холодильник всегда одерживает победу над телевизором. Но долго и не нужно — достаточно лишь небольшого времени для того, чтобы ввергнуть постсоветские страны в серьезные внутриполитические кризисы, чреватые дестабилизацией и (если брать, к примеру, Среднюю Азию) исламизацией.

Кризисы, на урегулирование которых Москве (не желающей молча смотреть за превращением своего подбрюшья в зону нестабильности) придется тратить колоссальные ресурсы.

Поэтому стратегия тотального отлучения бессмысленна. России нужно менять психологию постсоветских стран и отменять нахлебничество — но делать это по-другому, по-умному. Через комбинацию ряда одновременно реализуемых линий.

Среди них, например, прекращение бессмысленных ставок на отдельных политиков в пользу системной работы с гражданским обществом, из которого политики выходят. Налаживание государственной информационной работы на постсоветском пространстве. Передача всей культурной политики в руки людей, гордящихся страной (большой привет выбору автора тотального диктанта в этом году).

«Украинское досье»: как России справиться с поясом неверности вокруг своих границ © Арина Тихомирова/Украина.ру

Аналогичный отлуп тех, кто позволяет себе «многовекторность», но при этом в час нужды бежит за помощью к Москве — так и только так Россия может донести банальную мысль о том, что многовекторная политика приводит к многовекторному отношению.

Именно точечная и многоуровневая, а не тотальная и примитивная стратегия позволит Кремлю добиться своей цели: выдрессировать постсоветское пространство и одновременно с этим снизить стоимость этого процесса для самого дрессировщика.

Вопрос в том, есть ли в России дрессировщики, обладающие нужной квалификацией для такой стратегии.