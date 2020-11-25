Учиться у всех

2020 год выдался для России крайне непростым — и не только из-за коронавируса, но и по причине серии кризисов на постсоветском пространстве.

Белоруссия, Киргизия, Армения и Азербайджан, сейчас Молдавия, в обозримой перспективе снова Украина — везде пылает, и везде Москва пытается играть роль пожарного. Иногда получается, иногда же приходится констатировать факт сгоревшего имущества и интересов. 

Чтобы этого не происходило, нужно делать упор не на борьбу с пожарами, а на их недопущение. Контролировать ситуацию на постсоветском пространстве и управлять развитием тамошних обществ через инструменты  «мягкой силы». Вот только есть одна проблема — у России с «мягкой силой» большие проблемы. 

Мы не умели ее развивать и применять — а иногда даже не хотели, считая слишком сложной и непонятной. Итог нежелания можно посмотреть на карте. И теперь нужно следовать заветам дедушки Ленина: учиться, учиться и еще раз учиться.

«Нужно просто сесть на велосипед и ехать»: как Россотрудничество будет работать в дальнем зарубежье
«Нужно просто сесть на велосипед и ехать»: как Россотрудничество будет работать в дальнем зарубежье
© РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Вопрос в том, у кого. Ряд экспертов кивают на американцев и европейцев, успешно окучивающих европейскую и кавказскую часть постсоветского пространства последние лет 25. Однако другие предлагают изучать турецкий опыт — например, в Средней Азии. 

Да, долгие годы об этой работе особо не говорили. Писали о турецких амбициях на Ближнем Востоке, на пространстве бывшей Османской империи. Однако в последние годы ситуация изменилась, и Анкара стала действовать в регионе куда более демонстративно — взять хотя бы недавний визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Узбекистан и Казахстан.

Создают будущее

У этой активности есть два объяснения. 

Во-первых, на Ближнем Востоке Турция настроила против себя слишком много игроков: Запад, Саудовскую Аравию, Египет, Иран. Фактически всех, кто что-то значит. В результате бороться за влияние там стало очень непросто. 

Во-вторых, сыграл внутриполитический фактор. 

«Сейчас у власти в Турции две партии — исламско-консервативная "Партия справедливости и развития" Эрдогана и "Партия националистического движения", или, проще говоря, националисты. Власть пытается консолидировать свой электорат, и ей нужны активные и символичные — не путать с символическими — шаги по усилению присутствия как в исламском мире, так и на тюркском постсоветском пространстве», — поясняет Украине.ру старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков

Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину
Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину
© president.gov.ua

И речь шла не о каком-то наскоке, а о переходе работы на новый уровень. Ведь Турция многие годы без особого шума и пыли занималась в регионе самой что ни на есть «мягкой силой» — и занималась на первый взгляд весьма успешно. 

«Турция исходит из того, что нужно работать во всех сферах одновременно — поэтому турки присутствуют и в экономике стран Средней Азии, и в оборонной сфере, и в ряде других. Однако основу турецкого влияния составляет научно-культурно-образовательная деятельность. 

Именно через нее Турция формирует лоббистские группы, создает новые исторические смыслы и мифы. На их основе она воспитывает новые поколения, которые по приходу к власти будут лояльны Анкаре. Иными словами, через идейно-ценностное влияние Турция формирует будущее», — говорит Владимир Аватков. 

Турецкой инновацией (по сравнению с методами Запада) являются, конечно, сериалы. И речь не только о популярных в регионе турецких мыльных операх, пропагандирующих прелести жизни в современной Турции (европейцы и американцы тоже умеют такое снимать), но и о сериалах, которые делают турки по заказу местных элит. 

Прежде всего, исторические — новообразованным независимым государствам нужно создавать свои исторические смыслы, и нанятые для этого турки не только получают деньги, но и делают так, чтобы эти смыслы были протурецкими и пантюркистскими. 

Верхи не хотят, низы тоже

Однако при всем при этом нельзя сказать, что Турция подчинила себе Среднюю Азию. 

Во-первых, потому, что сразу же начались эксцессы исполнителей. Во-вторых, как и на Ближнем Востоке, в Средней Азии тоже есть влиятельные страны, считающие, что туркам там не место. 

Ищенко описал, что потеряет Турция, если она рискнет атаковать Крым
Ищенко описал, что потеряет Турция, если она рискнет атаковать Крым
© Украина.ру

Так, турок боятся среднеазиатские элиты. Точнее даже не турок, а амбиций Реджепа Эрдогана

«Официальные лица в Анкаре (например, Абдулхалюк Чай — государственный министр, отвечающий за связи с тюркоязычными странами бывшего СССР) открыто говорят о планах создания единого тюркского государства с включением в его состав тюркских государств Кавказа и Центральной Азии. Что мало кого радует», — поясняет Украине.ру глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Фактически повторяется ситуация начала 1990-х годов, когда только-только получившие независимость государства сначала приняли турецкие инвестиции, а потом гнали турок взашей из-за лидерских амбиций Анкары. 

К сожалению для Турции и к счастью для остальных, Эрдоган действовать без публично озвучиваемых амбиций не может. Во-первых, такой тип личности, и, во-вторых, от него этого требует электорат. 

Да, турецкая «мягкая сила» направлена не столько на элиты, сколько на общество — однако и тут возникают проблемы. Анкара дискредитирует свои же инструменты. Например, Турция долгое время продвигала лицеи Фетхуллы Гюлена, объявляла их витриной тюркской культуры. А после того, как Эрдоган поссорился с Гюленом и обвинил его в подготовке госпереворота, лицеи объявлены уже гнездами международного терроризма, и турки пытаются их закрыть. 

Кроме того, многие жители стран региона знают, что реалии турецкой жизни несколько отличаются от тех, что они видят по телевизору. 

«Большая проблема — трудовая миграция из Центральной Азии в Турцию. Несмотря на декларации о тюркском братстве, мигранты сталкиваются с беспрецедентным уровнем насилия и притеснений в Турции. 

Много случаев фактического рабства, принуждения женщин к занятию проституцией. Убийство узбечки Надиры Кадыровой в доме бывшего генерала и нынешнего депутата от правящей в Турции партии — лишь один из самых громких и очень многочисленных примеров негатива, который привносит в отношения миграция. 

Такой объективный контекст трудно исправить сериалами», — говорит Никита Мендкович. 

Россия и Турция: столкновение двух империй - видео
Россия и Турция: столкновение двух империй - видео
© кадр из видео Украина.ру

Не синхронизируется

Наконец, важным стоппером турецкой экспансии станет Китай. В Пекине рассматривают действия Анкары в Средней Азии как прямую угрозу национальной безопасности.

И дело тут не в том, что кто-то влезает в регион, который китайцы считают своей сферой влияния, а в том, с какими целями влезает. 

Так, Китай особо не возражает против влезания России — интересы двух стран на среднеазиатском пространстве более-менее синхронизированы. И Москве, и Пекину необходима стабильная, развивающаяся, секулярная и космополитичная Средняя Азия. Этакий надежный тыл и задний двор, поставляющий ресурсы, а не проблемы.

Да, Россия и Китай могут пободаться за то, к кому какие ресурсы пойдут, однако духу сотрудничества это не мешает.

А вот турецкое видение региона — исламизированная Средняя Азия, выросшая на тюркской идентичности, — Китай категорически не устраивает. Именно потому, что он от него получит не ресурсы, а проблемы — например, обострение сепаратизма в том же Синьцзяне (где местные уйгуры — тюрки и мусульмане — будут активно поддерживаться братьями из Средней Азии), а также нестабильную северо-восточную границу. 

Чего хочет Эрдоган и что делать России
Чего хочет Эрдоган и что делать России
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Где Турция может даже разместить своих карманных террористов — и не обязательно их для этого везти из Сирии. 

«Турция долгое время закрывала глаза на пребывание на своей территории штаб-квартир террористических организаций, созданных выходцами из Центральной Азии. 

Например, созданная этническими узбеками "Таухид валь-Джихад", совершавшая теракты в ряде стран СНГ, до сих пор содержит подпольные медресе в Стамбуле. Причем их адреса известны даже в Ташкенте, а в Анкаре о них почему-то "не подозревают"», — поясняет Никита Мендкович.

При этом турецкое видение соответствует американскому — Вашингтон, пытающийся обложить Китай проблемами со всех сторон, прикладывает большие усилия для исламизации и дестабилизации Средней Азии. 

Так что для Китая ограничение китайского влияния в Турции — вопрос не желания, а выживания.