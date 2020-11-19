Бывший президент Украины Леонид Кравчук выразил озабоченность воспитанием молодежи на неподконтрольных Украине территориях ЛДНР, и в его словах сквозит отеческая тревога...

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

И кое-какая работа в этом направлении уже ведётся. Ликвидировано образование на родном для миллионов людей русском языке, Великая Отечественная война перелицована в «советско-немецкую», кровавые организаторы Волынской резни и исполнители преступлений холокоста провозглашены героями украинского народа, внесён законопроект о грядущем интернировании граждан России (а многие жители Донбасса уже стали гражданам РФ) и т.д.

Фабрика русофобии запущена: о чём говорит стратегия патриотического воспитания Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктор Медведчук. Но позволю себе с ним не согласиться: практика показала, что народ — особенно в лице его лучших представителей в парламенте — смирился с госпереворотом, войной, цензурой и разрухой. С трудом собираются даже подписи русскоязычных граждан под электронной петицией в защиту русского языка, которую инициировал известный адвокат Максим Могильницкий, а мы против концлагерей протестовать собрались.

По ходу дела выясняется, что «настоящим патриотам» Третий рейх не так уж и противен: сколько «национальных героев» прислуживали Гитлеру, а теперь им возводят памятники и в честь них называют улицы. А украинская журналистка и частый гость российских телеканалов Янина Соколовская в эфире местного телевидения уточнила, что гитлеровские генералы вообще были людьми добрыми и берегли солдат — в отличие от отвратительных советских военачальников.

«Я читала воспоминания одного из фашистских генералов, или кого-то, который говорил, что они отменили какое-то наступление, потому что была плохая погода и чтобы люди не погибли, — рассказывает Янина в эфире «Магнолии ТВ». — А знаете, проклятые фашисты берегли своих людей, а наши классные красные командиры, маршалы Победы, уничтожали людей при форсировании Днепра, чтобы до определённой даты взять Киев». Сколько раз уже опровергались фейки украинской пропаганды, в том числе и автором этих строк, но там, где в героях ходят военнослужащие Абвера, каратели из шуцманшафтов, вояки СС «Галиция», иначе и быть не может.

«Одевайся, за тобой пришли родители!» Радости и свершения мятежного Донбасса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Новая реальность конструируется прямо на наших глазах, и, конечно же, она отличается от привычной, которую надо уничтожить. В том числе переврать события совсем ещё недавнего прошлого. Как говорил телеканалу «112 Украина» бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, «и в этом еще одно преступление Путина: таким образом стирается эта память о майдане, о том, что происходит… Потому что кому-то выгодно, чтобы мы забывали о майдане. Потому что майдан — это о нашей солидарности, о том, что мы умеем побеждать даже в очень неблагоприятных условиях. Кому-то хочется, чтобы мы об этом забыли». (Как вы понимаете, без упоминания демонической личности Владимира Путина украинский патриотический прогиб на современной Украине не засчитывается.)

И чтобы не было ни малейших разночтений, кому украинцы обязаны нынешним благополучием, депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли законопроект, который дарует носителям правильной «солидарности» — то есть «активистам майдана» — просто невиданное количество льгот за счёт государственного бюджета.

Тренер — украинским детям: Жители Донбасса и русские — не люди © Украина.ру

Далее: раз в 10 лет майданщикам предоставляется компенсация затрат на ремонт из средств местного бюджета; первоочередное предоставление услуг по оздоровлению их детей; компенсация на получение профессионально-технического, высшего, последипломного и второго высшего образования; государственная целевая поддержка на обучение в государственных и коммунальных учреждениях; первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях; одноразовая оплата стоимости услуг по повышению квалификации и переквалификации; использование ежегодного отпуска в удобное время с правом получения дополнительных 14 дней к нему с сохранением зарплаты; первоочередное выделение земельных участков.

Это ещё не всё. Предлагается обеспечить за счёт бюджета денежную компенсацию 75% стоимости коммунальных услуг (на газ, электричество, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в том числе горячую воду, вывоз мусора); также компенсировать 75% абонентской платы за телефон; 75% компенсации на закупку твёрдого или жидкого печного топлива и баллонного газа; компенсация 100% стоимости трат на проезд в городском транспорте, автомобильном транспорте в сельской местности и железнодорожном и автобусном транспорте пригородного сообщения; для междугородных поездок будет предоставляться 50%-ная компенсация; выплата помощи при временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты; повышение пенсии в размере 25% прожиточного минимума; досрочный выход на пенсию для мужчин после 55 лет, женщин после 50 лет при наличии страхового стажа в 25 лет для мужчин и 20 для женщин. И прочие прелести для бюджета нищей страны — кто скакал, имеет право.

Победитель не только получает, но и поучает. А там, где «героям слава», там и традиционные развлечения украинских «патриотов». Недавно широкий резонанс вызвали антисемитские высказывания, прозвучавшие в радиопрограмме шоумена и бывшего кандидата в мэры Киева Сергея Притулы, с которым была вынуждена разбираться даже комиссия по журналистской этике.

Увы, как показывает история, дистанция между словами и делами очень коротка. Есть ли взаимосвязь между антисемитскими высказываниями в эфире у Притулы, что празднование Рош ха-Шана в Умани — это «шабаш», а основатель учения хасидов цадик Нахман — это «нацик хацман», и нападениями на подростков-хасидов в Умани?

Геббельсята: о роли мерзости в истории © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Возьмём, для примера, один из самых популярных (37 тысяч подписчиков) ТГ-каналов украинских ультраправых «Опусти вату»: «Надеемся, в этот раз правые из Харькова эту х… сожгут. А потом возьмутся за офисы Фельдмана и его самого. Тот случай, когда в Россию ублюдка нужно отправлять не с чемоданом, а в чемодане»; «Ублюдок-профессор Громов, о котором мы писали ранее, выкинут на мороз… Старый хрыч написал заявление на увольнение. Очень жаль, что не уволили по статье. Совков опускать следует привселюдно — чтобы неповадно другим было!»; «Результаты в Славянске, где бабки опять выбрали "Русский мир" благодаря телевизору — и их идеологические внуки в столице, тупо продающие свои жопы за три копейки. Чистите оружие, друзья».

И угрозы неонацистов не пустые слова: только на одном тайном складе боевиков «Национального корпуса» в Харьковской области правоохранители обнаружили 472 корпуса ручных гранат различного типа, 765 запалов типа УЗРГМ и УЗИ, более 660 гранатометных выстрелов различного типа, 122 пусковых ракетных двигателя, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат, 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочно-фугасным снарядом, 55 ящиков с патронами разного калибра (почти 62 тысячи патронов), а также тротиловые шашки (общий вес 5 кг), взрывные устройства, другие боеприпасы и вспомогательные военные средства. И ведь подобных схронов десятки.

Вернемся к возмущённым словам Леонида Кравчука, с которых я и начал статью: «Они живут в другой среде, в другой ситуации, в другом видении жизни в мире… Необходимо будет очень много времени, чтобы сознание направить на реальную жизненную почву». А в принципе — захочет ли обычный нормальный человек жить в украинских реалиях?

И косвенным ответом на этот вопрос является самая массовая в Европе украинская эмиграция, когда люди вынуждены сотнями тысяч уезжать из ставшей им чуждой страны — в том числе и из-за таких персонажей, как господин Кравчук. Который после своего провального президентства ничего не понял, ничему не научился, зато охотно поучает других.