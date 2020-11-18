Над имуществом и бизнес-активами украинских граждан в Крыму нависла серьёзная угроза

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил: арестовывая самолеты российских авиалиний за полеты на полуостров, Киев провоцирует Россию к аресту собственности украинских чиновников и олигархов.

Последние, по словам Мурадова, при таком развитии событий найдут, как по достоинству «отблагодарить» киевских «креативщиков».

Еще в начале сентября украинская прокуратура т.н. Автономной Республики Крым информировала общественность о том, что по ее ходатайству украинским судом было «арестовано 65 воздушных судов-нарушителей». Имелись в виду российские самолеты, совершавшие авиарейсы в Крым.

На самом деле эта новость только казалась сенсационной, в реальности она была абсолютным блефом. Никакой возможности подвергнуть аресту российские самолеты за пределами Украины у ее властей нет. Впрочем, как не существует в природе и «Автономной республики Крым».

Конечно, Киев может направить жалобы международным авиационным регуляторам, но, как показывает практика, те обычно не принимают чью-либо сторону в территориальных конфликтах. Украина арестовала 44 российских самолета, летавших в Крым © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Украинские власти уже давно пытаются ввести санкции против российских авиакомпаний, чьи самолеты совершают полеты на полуостров.

В марте 2014 года Киев своим решением закрыл небо над Крымом, и с тех пор «Украэрорух» фиксирует все нарушения и в каждом случае выписывает штраф. К концу прошлого года общая сумма составила 13 млрд гривен — около 550 млн долларов. Естественно, никто и не подумал удовлетворять эти вздорные претензии.

Даже если предположить, что Украина все-таки сможет обосновать свои обвинения на международном уровне, то и в этом случае арест самолетов представляется крайне маловероятным.

Дело в том, что российские авиакомпании не являются собственниками большинства воздушных судов — они берут их в аренду или лизинг у западных компаний. А те будут агрессивно отстаивать права на свое имущество, поскольку оно приносит им прибыль.

Тем более сейчас рынок авиаперевозок из-за пандемии коронавируса и без того находится в глубоком кризисе.

Наднациональные авиационные регуляторы — Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международная организация гражданской авиации (ICAO) — в подобных случаях сохраняют нейтралитет.

Например, турецкие авиакомпании на протяжении многих лет совершают полеты на территорию Северного Кипра, независимость которого признана только Турцией. И вопреки украинским санкциям за симферопольским аэропортом был сохранен международный код ICAO (SIP) — одно из важнейших условий для выполнения регулярных полетов.

Но теоретически можно допустить, что украинские претензии будут использованы как еще один рычаг экономического давления на Россию. Думаю, что именно это обстоятельство и вынуждает правительство Крыма применить ответные меры. «У националистов ничего не просим» - в Крыму отказываются от переговоров с Киевом о поставках воды © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Хотя глава Крыма и назвал наложенные Киевом аресты «жестом бессильной злобы», но полностью исключать вероятность удовлетворения решения украинского суда нельзя, хотя она и является крайне низкой. Есть прецеденты.

В 2006 году ICAO аннулировала код аэропорта Сухума, и это обстоятельство стало одним из главных препятствий для возобновления регулярного авиасообщения со столицей Абхазии.

Украинским олигархам и чиновникам есть что терять в Крыму, несмотря на то что часть их активов отошла в собственность государства из-за отказа платить налоги. Пансионаты, земельные участки, предприятия, торговые сети, прошедшие перерегистрацию и переписанные на граждан России, продолжают оставаться собственностью многих крупных бизнесменов и политиков из Украины.

Перечислю несколько имен: скрытыми собственниками являются Ринат Ахметов, Татьяна Черновол, Андрей Сенченко, Геннадий Буткевич, Юрий Косюк, Юрий Луценко.

Олег Царев в своих интервью рассказывал, что, когда он привез детей на отдых в Евпаторию, узнал, что подавляющее число владельцев пансионатов, санаториев и домов отдыха — это высокопоставленные представители украинского госаппарата, которых он хорошо знает.

Конечно, просто так отобрать активы закон не позволяет. Но значительная их часть перешла в руки украинских граждан в результате сомнительных сделок, по заниженным ценам и на внеконкурсной основе. Если мошенничество при приобретении будет доказано, то собственность автоматически перейдет государству. Именно это и имел в виду Мурадов.

Инициировать расследование правительству Крыма ничего не стоит. И оно это сделает, если Киев продолжит свои игры с арестами.