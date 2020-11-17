16 ноября в Харькове после тяжелых побоев скончался заслуженный деятель искусств Украины, режиссер, доцент Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, завкафедрой актёрского мастерства, профессор, художественный руководитель театра «Мастерская 55», театральный педагог Леонид Садовский

Леониду Викторовичу был 71 год, и смерть его, увы, оказалось трагической: вечером 14 ноября неизвестный (или неизвестные) со спины напали на пожилого человека, когда он возвращался домой, избили, и от полученных травм через двое суток он скончался в Харьковской больнице скорой помощи.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Леонида Садовского пока не подтверждено, поскольку ценные вещи остались при нем. Политическая составляющая тоже маловероятна: Леонид Викторович не уделял большого внимания политике, хотя и сделал на своей странице в ФБ несколько «сомнительных» по нынешним временам репостов (в память «Одесской Хатыни» или в честь советских воинов, освободивших Освенцим), но в целом был полностью поглощён искусством.

Что послужило причиной нападения, даст ответ следствие, которое, надеемся, будет оперативным и результативным.

Следует отметить, что профессор Леонид Садовский являлся весьма заметной фигурой в харьковском театральном мире, поскольку с восьмидесятых годов преподавал в Харьковском институте искусств и выпустил несколько курсов профессиональных артистов.

Человек, о котором все знавшие его неизменно отзывались в превосходных степенях — и не только как об увлечённым своим делом специалисте, но и очень доброжелательном, эффектном, фактурном человеке. В какой-то степени символично, что одной из его последних постановок стала рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда».

Украинский режиссер скончался от травм, нанесенных неизвестными © Леонид Садовский/Facebook

«Харьковский режиссер умер после избиения на улице», «На Салтовке посреди улицы нашли труп», «На Москалевке нашли окровавленный труп» — это заголовки харьковских новостей буквально за прошедшие пару дней и не считая множества других криминальных происшествий. И так по всей стране.

Не хочу морализаторствовать, но скорбящим по своему трагически погибшему преподавателю бывшим и нынешним студентам (а украинская театральная общественность особенно приветствовала национально-революционные перемены) наконец-то следовало бы осмыслить взаимосвязь между тем, что они поддерживали, с уличным озверением.

Руслан Бортник: Для раскрытия резонансных убийств на Украине нужна политическая воля © Facebook, Ruslan Bortnik

Вина не молодых, но взрослых и циничных, что наши улицы стали местом битвы за выживание, заказных убийств, подрывов гранат и тому подобного. Сознательное уничтожение государства, планомерная ликвидация его монополии на законное насилие — звучит абстрактно и революционно, но оборачивается смертью вполне конкретных, большей частью хороших и беззащитных людей.

71 год назад в городе Енакиево в Донецкой области родился харьковский режиссёр, который стал выдающимся деятелем украинского театра. Он ставил Шевченко и Достоевского, Винниченко и Чехова, свободно говорил по-русски и по-украински, чтил память солдат-освободителей и сопереживал жертвам украинской междоусобицы. Нам всем есть чему у него поучиться.

Светлая память Мастеру.