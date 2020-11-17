Леониду Викторовичу был 71 год, и смерть его, увы, оказалось трагической: вечером 14 ноября неизвестный (или неизвестные) со спины напали на пожилого человека, когда он возвращался домой, избили, и от полученных травм через двое суток он скончался в Харьковской больнице скорой помощи.
Нападение с целью ограбления Леонида Садовского пока не подтверждено, поскольку ценные вещи остались при нем. Политическая составляющая тоже маловероятна: Леонид Викторович не уделял большого внимания политике, хотя и сделал на своей странице в ФБ несколько «сомнительных» по нынешним временам репостов (в память «Одесской Хатыни» или в честь советских воинов, освободивших Освенцим), но в целом был полностью поглощён искусством.
Что послужило причиной нападения, даст ответ следствие, которое, надеемся, будет оперативным и результативным.
Следует отметить, что профессор Леонид Садовский являлся весьма заметной фигурой в харьковском театральном мире, поскольку с восьмидесятых годов преподавал в Харьковском институте искусств и выпустил несколько курсов профессиональных артистов.
Человек, о котором все знавшие его неизменно отзывались в превосходных степенях — и не только как об увлечённым своим делом специалисте, но и очень доброжелательном, эффектном, фактурном человеке. В какой-то степени символично, что одной из его последних постановок стала рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда».
Трагическая смерть известного человека не только повод подумать о бренности бытия, но и о ситуации, когда в целом жизнь обесценивается, ведь подобных случаев немотивированной агрессии в нашей жизни множество, и нередко они заканчиваются трагически.
«Харьковский режиссер умер после избиения на улице», «На Салтовке посреди улицы нашли труп», «На Москалевке нашли окровавленный труп» — это заголовки харьковских новостей буквально за прошедшие пару дней и не считая множества других криминальных происшествий. И так по всей стране.
Не хочу морализаторствовать, но скорбящим по своему трагически погибшему преподавателю бывшим и нынешним студентам (а украинская театральная общественность особенно приветствовала национально-революционные перемены) наконец-то следовало бы осмыслить взаимосвязь между тем, что они поддерживали, с уличным озверением.
Безнаказанность откровенных уголовников в политике подстрекает уличную шпану на грабеж ради развлечения или убийство ради бахвальства. Сколько нераскрытых убийств (или даже раскрытых), виновники которых не понесли никакого наказания, — и это не новости далёкой заграничной хроники, но потенциальная опасность для каждого гражданина Украины.
Вина не молодых, но взрослых и циничных, что наши улицы стали местом битвы за выживание, заказных убийств, подрывов гранат и тому подобного. Сознательное уничтожение государства, планомерная ликвидация его монополии на законное насилие — звучит абстрактно и революционно, но оборачивается смертью вполне конкретных, большей частью хороших и беззащитных людей.
71 год назад в городе Енакиево в Донецкой области родился харьковский режиссёр, который стал выдающимся деятелем украинского театра. Он ставил Шевченко и Достоевского, Винниченко и Чехова, свободно говорил по-русски и по-украински, чтил память солдат-освободителей и сопереживал жертвам украинской междоусобицы. Нам всем есть чему у него поучиться.
Светлая память Мастеру.