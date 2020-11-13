Чиновники среднего и полусреднего звена превратились в Украине в весьма заметных персонажей, присутствие которых в информационном поле нередко зашкаливает

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Повод в очередной раз задуматься о степени адекватности процедуры подготовки и принятия важнейших государственных решений дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Выступая в конце октября на Киевском форуме по безопасности, сей державный муж заявил, что в его ведомстве разработан прогноз, в соответствии с которым — внимание! — после 1 ноября Россия может ввести войска в Белоруссию: «Они (Россия. — П.Р.) влияли там (в Белоруссии. — П.Р.) постоянно, влияли через экономические факторы. Теперь они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября — выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жесткую ситуацию и зайти своими войсками на территорию Беларуси».

Блестящий прогноз, не правда ли?

О том, что на президентских выборах в Молдавии, скорее всего, должен будет состояться второй тур (он и состоится 15 ноября), секретарю СНБО Украины, по всей видимости, не доложили. Именно поэтому, видимо, он и его команда прогнозистов ждали русские войска в Беларуси не после 15-го, а после 1-го числа. И дождались!

Только не в Минске, а в Нагорном Карабахе. И не «войска» в понимании Данилова, а миротворческий контингент. Ну, да это же мелочи. Важно, что прогноз киевских стратегов от безопасности и бороны оправдался: пусть не 1, а 10, пусть не на севере, а на юге, но военные РФ где-то вне государственных границ России объявились.

Секретарь СНБО заявил о риске срыва оборонного заказа © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Юрий Витренко.

Сей муж увидел ядерное оружие в Крыму. И тут же просигналил о своем прогнозе на заседании Генассамблеи.

«Поточное превращение Крыма в огромную военную базу, — написал он в качестве отчета о проделанной работе в ФБ, — может свидетельствовать о возможности развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове».

Понятно, что при таком жалком уровне аналитического обеспечения работы высших органов государственного управления, включая те из них, что осуществляют свою деятельность в сфере безопасности, обороны, внешней политики, рассчитывать на минимальную степень адекватности в подготовке и принятии важнейших решений не приходится. Эта прискорбная общая матрица самым прямым и, к сожалению, самым отрицательным образом сказывается на позиции Киева по урегулированию конфликта в Донбассе, остающегося главной угрозой национальной безопасности.

Крым.Отечество.Навсегда: российское ядерное оружие появится в Крыму? © Скриншот из видео Украина.ру Владимира Зеленского, убеждающего его в необходимости одностороннего выхода из Минских соглашений. Формула «Будапешт» вместо «Минска» продолжает будоражить воображение кое-кого из влиятельных в Киеве чиновников. То ли с текстом Меморандума, к которому они апеллируют, все никак не найдется времени познакомиться, то ли лавры Данилова с его гениальными прогнозами покоя не дают.

«Будапештский» пыл группы киевских людей не остывает, даже вопреки тому, что из Европы, в частности из Германии, устами посла ФРГ в Украине им прямым текстом говорят, что ни о каком «вместо» не может быть и речи.

Получается очевидный концептуальный диссонанс: Киев всеми силами и средствами, имеющимися в его скромном арсенале, продолжает наступать или, если быть точным, наскакивать на Москву, пусть преимущественно в формате атаки известного литературного персонажа на ветряные мельницы и с ущербом для самого себя. И в то же самое время не перестает и не устает жаловаться Берлину и Парижу на то, что эта самая Москва не проявляет достаточную кооперативность.

Совместить такой поведенческий алгоритм с согласием на полноценный переговорный процесс с Россией по Донбассу невозможно. Тем не менее украинская власть изо всех сил пытается делать вид, что ей под силу этого добиться, что именно она прилагает для достижения мира и урегулирования на востоке страны максимальные усилия.

Грызлов заявил, что план Киева противоречит Минским соглашениям © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Несложные логические построения позволят легко понять ход рассуждений «делегатов»: если мы выполняем, а договоренности не выполняются, следовательно, ответственность за невыполнение несем не мы, а они. После такого плевка в сторону Москвы киевляне на голубом глазу «призвали российскую сторону соблюдать договоренности и выразили надежду на проведение новой встречи в «нормандском формате» на высшем уровне». Теперь, думаю, кто-то из шустрых членов делегации в ТКГ поспешит сообщить президенту или главе его офиса, что мы, мол, это сделали и что русские, дескать, согласны ехать в Берлин.

Всадник без головы. Вдруг подумалось, что этот литературный образ мог бы быть хорошей метафорой, отражающей украинскую государственную политику. С тех пор как Украина погрузилась в мир зазеркалья-замайданья, улавливать логику подготовки и принятия важнейших государственных решений стало крайне проблематично. То ли она вовсе отсутствует, то ли основывается на ложных посылах, не имеющих отношения к украинским национальным интересам, а порой и прямо противоречащих им.