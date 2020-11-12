Ах, с каким восторгом украинская пресса описывала будущий украинский гиперлуп Киев-Одесса: министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал о каких-то испытаниях, СМИ рисовали футурологические картинки, «активисты» гоготали над отсталыми москалями...

Всё это оказалось майданнным пшиком, а тем временем износ обычных, вполне земных железных дорог Украины достиг критических значений: 958 электровозов и 227 тепловозов выработали свой ресурс на 96%, 41 138 грузовых вагонов — на 89%, 2040 пассажирских вагонов — на 88%. В широком смысле комедия с гиперлупом иллюстрирует ситуацию со всей Украиной, в погоне за европейскими кружевными трусиками донашивающей последние ситцевые.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Разумеется, отдельно взятым Мустафе Найему или Андрею Билецкому стало жить значительно прибыльней, но Украине в целом — хуже. Надо быть беспринципнейшим карьеристом или отрицающим математику шизофреником, чтобы утверждать обратное. Но подобных типажей огромное множество, они составляют массовую основу режима, являют собой его убежденных и даже бескорыстных сторонников. Они верят любой чуши, если источник информации ими верифицирован и признан «достоверным».

А достоверным он признаётся, ежели источник достаточно «патриотический» и предоставленная им информация соответствует внутренним комфортным ощущениям пациента: Майдан — это хорошо, Украина скоро победит, потому что «Путин тиран», а с нами весь цивилизованный мир. Что не укладывается в стройную схему признается «неправдой».

Украинский экономист о скоростной железной дороге Киев – Одесса: Это даже не смешно © Facebook, Алексей Кущ Эмине Джапарова на пресс-конференции рассказывает, что «украинские патриоты», оставшиеся в Крыму, решаются говорить об Украине только после пересечения границы, да и то лишь трагическим шепотом, к которому привыкли из опасения быть наказанными «оккупантами».

«Что я заметила — когда люди приезжают из Крыма на материк, мы начинаем что-то обсуждать. Я отметила, что, когда дискуссия возникает об Украине, России, они начинают шептать, — рассказывает госпожа Джапарова. — Это на бессознательном уровне… Как только пересекаешь границу, ты можешь дышать свободно. Ты можешь говорить и не волноваться, что за тобой кто-то стоит и следит. Такая паранойя, которая в воздухе в Крыму, ее на материке уже нет».

В Киеве построят самый большой флагшток – вместо моста на Троещину © Corvax

Шизофрения — это рассказывать о невиданной украинской «свободе» на фоне бесконечных мовных ограничений и идеологических запретов. Так, на днях Шестой апелляционный административный суд в Киеве подтвердил запрет на демонстрацию фильмов, «угрожающих национальной безопасности», в частности, кинолент «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и прочих — с артистами из «черного списка» Министерства культуры «демократической Украины».

Шизофрения говорить, что некие «ценности Конституции» выше самой Конституции, — как, обосновывая разгон Конституционного суда, это заявил представитель президента Зеленского в КСУ Фёдор Вениславский. Шизофренично болеть против боксера, защищающего цвета твоего национального флага, как это происходило со «свидомыми патриотами» во время боя украинского боксёра Александра Усика против британца Дерека Чисоры.

ВОЗ назвала число украинцев с психическими расстройствами © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Александр Алферов. Обещать жесточайшее украинское нападение и проводить манифестации против ответных мероприятий в ЛДНР (как это делала в Харькове некая «Восточная правозащитная группа») признак раздвоения личности.

Харьковская пресса сообщает: «Во время акции правозащитники зажгли фаера "в подтверждении начала более активных и радикальных действий, направленных на защиту прав человека в ОРДЛО". По мнению правозащитников, РФ системно готовит подрастающее поколение в ОРДЛО, сеет межнациональную рознь, вкладывает детям оружие в руки…» Как вам эти «правозащитники» с файерами? А не хотят ли они съездить в молодёжные лагеря неонацистского «Национального корпуса» и в знак протеста там зажечь свои файеры? Ах, да — расщепление сознания…

По сведениям Всемирной организации здоровья (ВОЗ), на Украине до 8 миллионов человек страдает теми или иными психическими расстройствами, многие из которых, безусловно, спровоцированы пропагандистской истерией псевдопатриотического толка. Навязывание майданной истерии, националистических идеологем, принудительная украинизация приводят к тому, что нормальные люди стараются держаться от истероидов подальше — хотя бы для того, чтобы сохранить своё психическое здоровье.

Комаровский рассказал, когда заговорит на украинском языке © Facebook, Евгений Комаровский Евгений Комаровский: «Я люблю украинский язык, но буду разговаривать на нем тогда, когда это будет не обязанность. Когда нам перестанут выкручивать руки, когда это будет мой осознанный выбор, а не насилие надо мной. Политика насильственной украинизации — глупый и неправильный путь, который отвратил огромное количество людей от украинского языка».

Однако психически больные часто отличаются особым упрямством в навязывании собственной точки зрения и несогласных с ней зачастую объявляют врагами.

Если уговоры окружающих не помогают и сумасшедший продолжает тащить в свою квартиру всякий хлам, создавая тепличные условия для размножения крыс и тараканов, сердобольные соседи некоторое время терпят. А потом либо максимально изолируются от источника заразы, либо сдают неадекватного соседа в психушку. Но полностью очистить жилище от накопившегося хлама удаётся, как правило, лишь после смерти больного.

Пока будет существовать майданный режим, Украина будет оставаться царством шизофрении.