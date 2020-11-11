Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор выразил сожаление, что жители Крыма и ЛДНР не приняли участия в украинских местных выборах, и выразил надежду, что скоро это положение дел изменится

«Мы с нетерпением ждем дня, когда они будут жить в процветающей и динамичной демократии Украины — в отличие от того, что может предложить Россия», — заявил постпред Гилмор.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ зазывает людей туда, где им будет запрещено получать образование и общаться в публичной сфере на родном для 90 процентов из них русском языке. Принятый в прямое нарушение Конституции Украины дискриминационный закон об образовании не вызвал ни малейших возражений у американских кураторов Украины. Зато ими же был подержан репрессивный закон о медиа, существенно ограничивающий свободу украинских средств массовой информации. Именно таковы будни «динамичной демократии» — в придачу к тысячам запрещенных книг, фильмов, СМИ, а также многосотенным черным спискам деятелей культуры, актеров и певцов. Нас восторженно зазывают в царство цензуры.

Обращаем Ваше внимание, господин постоянный представитель, что буквально в эти дни в городе Славянске — по доносу так называемых активистов — началось уголовное преследование женщины, которая в общественном транспорте возмутилась насильственной украинизацией, и теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Зато те, кто публично призывают к уничтожению (или как минимум ассимиляции) русских и русскоязычных сограждан, имеют широкий доступ к СМИ, публично разжигают межнациональную рознь и не несут за это абсолютно никакой ответственности. Вы же в эту страну зовете русских Крыма и Восточного Донбасса?

Политолог Рудяков объяснил, что значат слова Зеленского об амнистии жителей Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Кристины Квин? Где курируемый американцами коррумпированный чиновник Артем Сытник до сих пор возглавляет антикоррупционное ведомство и отказывается выполнять законное решение суда о его увольнении. Где нет правосудия для проворовавшегося бывшего президента Порошенко — лишь потому, что так угодно Соединенным Штатам, гражданам которых он давал возможность неплохо подзаработать.

Кстати, господин Гилмор, а чем закончилась та история, когда господин Джо Байден лично звонил и требовал снять Генерального прокурора Украины Шокина, который докопался до грязных делишек его сына? Господин Байден стал избранным президентом США, вместо того чтобы отбывать срок за коррупцию.

Вы хотите вернуть людей туда, где человеческая жизнь ничего не стоит, где банды неонацистов порою вооружены лучше, чем правоохранительные органы, а в некоторых случаях сами ими и являются. Напомнить Вам, что «Азов» признан американскими конгрессменами неонацистским формированием, но при этом является официальными подразделением МВД Украины? А может, Вы не в курсе расследования по линии ООН и международных правозащитных организаций о массовом применении на Украине пыток против политзаключенных и функционировании тайных тюрем, вроде печально знаменитой «Библиотеки» в Мариуполе?

Вы действительно считаете это привлекательной моделью государства?

Кравчук назвал Минские соглашения устаревшими и намекнул на поиск новых площадок © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Даже известнейший киевский пропагандист Дмитрий Гордон признаёт: «Сделать из Украины Францию или Германию не получится даже через несколько поколений. Сегодня сверхзадачей является догнать по уровню жизни и экономики Беларусь и Россию».

Вы уверены, господин Гилмор, что спасшиеся от реалий современной Украины семьи мечтают об астрономических тарифах на коммуналку, которые навязали Украине «западные партнеры», и хотят погрузиться в бедность — исключительно ради удовлетворения Ваших геополитических фантазий?

США призвали ОБСЕ продолжать санкции против России до возвращения Крыма Украине © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк Ульяны Супрун люди массово умирают от разгула вновь вернувшихся болезней — вроде эпидемии туберкулеза или кори, с которыми толком никто не борется. Где врачи, не выдерживая варварских условий труда и мизерной зарплаты, массово увольняются: только в Киеве с начала пандемии коронавируса уволились до 25% медиков. «Причина — низкая зарплата… Никто из медсестер не будет бороться с коронавирусом за десять-пятнадцать тысяч», — информировал журналистов председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета Олег Гелевей.

Однако недавно деньги из антикоронавирусного фонда правительством были перенаправлены на производство «патриотических сериалов».

Если постпред при ОБСЕ не знает этих и других аналогичных фактов, то куда он зазывает других? А если знает и тем не менее продолжает рекламировать — это заведомое введение в обман, то есть уголовное преступление. Но поскольку, в отличие от украинских СМИ и правоохранительной органов, мы придерживаемся «презумпции невиновности», будем исходить из того, что заявление посла Джеймса Гилмора сделано просто в припадке умственного расстройства. А с больных какой спрос?