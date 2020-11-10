Развязка закавказского конфликта стала неприятной неожиданностью для диванных милитаристов

Положительные новости являются в наши дни хроническим дефицитом, но одна из них прозвучала сегодня утром. Война в Карабахе близка к своему завершению — во всяком случае на текущем историческом этапе кровавого и продолжительного конфликта. Это стало возможно благодаря трехстороннему соглашению, которое подписано Ереваном и Баку при посредничестве Москвы и создает реальные предпосылки для наступления мира. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Армения выводит свои войска из «зоны безопасности», образованной в девяностых на территории азербайджанских районов, а в Нагорно-Карабахскую автономную область войдут российские миротворцы, чтобы гарантировать безопасность местного армянского населения. Кроме того, они возьмут под контроль лачинский транспортный коридор, соединяющий Армению с НКАО. В свою очередь, Ереван обязуется открыть транспортный коридор в азербайджанский эсклав Нахичевань, и на этой автотрассе тоже будут размещены россияне.

Многолетние экономические барьеры, которые десятилетиями разделяли собой две республики Закавказья, должны быть сняты вместе с транспортными ограничениями. А это создает предпосылки для возрождения этих стран, которые давно страдают от системных социальных проблем, что провоцирует массовую трудовую миграцию в сопредельные государства, от Москвы и Сочи до Берлина или Стамбула. Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Конечно, пока это только надежды, которые вполне могут сорваться — например, через саботаж сторонников войны до победного конца, которых хватает и в Баку, и в Ереване. Но важно понимать, что мирные договоренности еще буквально вчера казались многим совершенно недосягаемой перспективой. Азербайджанская армия стремительно наступала на НКАО, используя численных перевес и превосходство в количестве современных вооружений, действуя при поддержке турецких беспилотников и сирийских наемников-такфиристов. А это должно было привести к неминуемой катастрофе — с массовым исходом армянских беженцев и эпизодами кровавой резни, которые были обычными для армянско-азербайджанского противостояния в девяностых годах.

К счастью, этого удалость избежать, и теперь обе стороны имеют возможности реализовать пункты мирного соглашения, чтобы постепенно разрядить и нормализовать взрывоопасную ситуацию в регионе.

Конечно, такому исходу радуются не все. Мир в Карабахе — это мощный удар по украинской «партии войны». Она открыто поддерживала в этом конфликте Азербайджан и уже предвкушала изгнание армянского населения НКАО, требуя поскорей поднять боевые дроны турецкого производства, чтобы повторить то же самое на Донбассе.

«Нам очень наглядно показали, как следует побеждать на Донбассе вооруженные формирования, оснащенные по принципам 1970 годов. «Барьяктары», сотрудничество с Турцией и Азербайджаном, собственный опыт и возможности — это все у нас уже есть», — писал об этом патриотический журналист Денис Попович.

«Смотрю новости о войне в Нагорном Карабахе, и думаю о Донбассе. Что-то наши соотечественники много беспокоятся об абсолютно надуманной проблеме — «ой, а стоит ли вообще возвращать тот Донбасс, а там же так много «ваты», которая ненавидит все украинское, что мы будем с ними делать, а они же сначала проведут выборы, потом проведут своих людей в Верховную Раду. Ой, там же за эти годы столько выросло детей, которые уже ненавидят Украину. Друзья мои, это вообще не проблема. Посмотрите, как правильно сейчас делает Алиев — он говорит, что обещает армянам полную безопасность и сохранение их прав. Армяне их внимательно слушают и убегают. Как вы думаете, через трое суток после того, как украинская армия возьмет Горловку — это наша украинская Шуша, как вы думаете, сколько «ваты» еще останется в Донецке, а сколько сбежит? 50 на 50, 30 на 70, 20 на 80? Это все решается просто и элементарно, нужно только иметь других союзников — тех, кто обеспечивает «Байрактарами», а не хвалят нас за миролюбие», — вторила ему ультраправая активистка Елена Белозерская, совершенно не опасаясь, что ее накажут за призыв к этнической чистке.

Взятие города Шуши вызвало восторг в украинских социальных сетях, по которым прокатилась целая волна воинственных заявлений. А мирное соглашение о деэскалации в Закавказье, да еще заключенное при участии Москвы, стало огромным разочарованием для диванных милитаристов из Львова и Киева. Патриотические блогеры громко кричат про зраду, заявляя, что Алиев остановился в шаге от окончательной военной победы, а Россия получит военную базу в Азербайджане. Пример мирного решения конфликта на постсоветском пространстве — вместо ожидаемого римейка пресловутого «хорватского сценария», с силовой зачисткой неподконтрольных территорий — является для этих людоедов настоящей трагедией. А главное — они с ужасом думают о том, что мир в Карабахе может приблизить прекращение войны на Донбассе.

«Интересно наблюдать, как за одну ночь исчезли все эксперты-бонапарты, которые призывали Украину повторить опыт Азербайджана и вернуть Донбасс военным путём. Заключенное соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном при участии России менее всего напоминает то, чего хотелось бы получить «партии войны» от наступления на востоке. Если бы Украина начала бы наступление на Донбассе, то это привело бы к результату, который сейчас имеет Армения — потеря новых территорий за счет превосходящей военной силы противника, принуждение к заключению нового перемирия (условных новых Минских соглашений) на куда худших условиях (вплоть до согласия на введение российских миротворцев, а может и еще больших уступок), что, вероятно, имело бы фатальные последствия для действующей украинской власти да и для страны в целом. И об этом стоит задуматься тем, кто в последние дни любил сравнивать Шушу с Горловкой», — комментирует эти настроения главный редактор сайта Страна.UA Игорь Гужва. Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Остальным украинцам тоже стоило бы осмыслить последствия только что заключенного перемирия в Карабахе. Этот опыт очень актуален для Украины. Ведь он говорит о том, что кровавый многолетний конфликт может быть остановлен буквально за считанные часы, на условиях взаимоприемлемого для всех сторон компромисса. Если на это дадут согласие политические элиты, а «третья сила» не будет подталкивать к продолжению войны из-за океана, используя для этого свою туземную клиентелу.

Недосягаемый мир сразу же становится совершенно реальным. Потому что в нем заинтересовано абсолютное большинство жителей по обе стороны фронта — за исключением кормящихся от войны патриотов.