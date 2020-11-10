Дональд Трамп и его семья не признают поражения на президентских выборах в США. Действующий глава государства намерен бороться за свои права в судах, партийных коридорах и даже на улице

По закону или по договорняку?

После одной из самых грязных избирательных кампаний в США и уж точно самого неоднозначного подсчета голосов СМИ объявили Джозефа Байдена победителем президентских выборов. Однако Дональд Трамп с этим не согласен и намерен бороться за свою победу.

Он пытается доказать, что выборы были сфальсифицированы, что демократы злоупотребили вольностями почтового голосования и организовали массовые вбросы бюллетеней. Команда Трампа намерена подать серию судебных исков, оспаривающих результаты подсчета голосов. Байден обещает возродить вековую традицию, которую нарушил Трамп © REUTERS, Kevin Lamarque

Определенные шансы отстоять свой пост у президента, конечно, есть. Даже если ему откажут местные суды, он сможет пройти всю процедуру до Верховного суда, который (как и в 2000 году) будет решать исход президентских выборов.

Однако для победы в Верховном суде Дональду Трампу необходимы две вещи.

Во-первых, собрать серьезную доказательную базу о масштабных фальсификациях и вбросах. Съемки, свидетельства, примеры фейковых бюллетеней — такой масштабный пакет, от которого отвернуться никто не сможет.

Во-вторых, Дональду Трампу нужно идти в суд не в одиночестве — за его спиной должна маячить вся Республиканская партия. Без единой позиции партии республиканское большинство Верховного суда может и не вернуть президенту Трампу победу.

Проблема в том, что этой единой позиции может и не быть. С точки зрения элементарной логики да, республиканцы должны поддержать Трампа — хотя бы ради того, чтобы доказать нечистоплотность Демократической партии и так испачкать ее репутацию, что она не отмоется на протяжении некоторых избирательных циклов.

Однако нужно понимать, что партия является частью так называемого глубинного государства — политико-чиновничьей братии, завязанной на договорняках и междусобойчиках. Для этой братии главным является сохранение легитимной системы и веры охлоса в американскую демократию, а доказательство фальсификации выборов потрясет эту систему до основания, лишив многих привычных кормушек и правил игры. Владимир Мамонтов: Трамп слишком ослаб, чтобы рассчитывать на политический реванш © Sputnik / Miroslav Rotari

Именно поэтому сейчас партия колеблется и в большинстве своем не особо спешит становиться за президентом.

Скорее всего, Трамп будет действовать по старому советскому принципу «не умеют — научим, не хотят — заставим». Он будет влиять на решимость политиков через их избирателей.

Не секрет, что популярность Дональда Трампа среди рядовых республиканцев зашкаливает, и президент, по данным Fox News, намерен организовывать массовые митинги «простых республиканцев», на которых будет выступать и рассказывать о своих достижениях на ниве судебных тяжб.

Если в этот момент республиканские сенаторы и конгрессмены не будут стоять за спиной президента, то кому-то из избирателей покажется, что они Трампа сдали. В этом случае перебежчикам может грозить провал на республиканских праймериз — внутрипартийных выборах, без которых политик не сможет избираться от партии в Сенат, Палату представителей или иные выборные должности.

Выйти или подождать?

Вопрос в том, как еще Трамп может использовать преданную ему «республиканскую пехоту»? Людей, которые выйдут на улицы не только потому, что у их кумира украли выборы, но и потому, что у них самих украли будущее.

Ведь к власти пришел не Джозеф Байден, а леворадикальные демократы — прогрессисты, которые сейчас засучив рукава возьмутся за демонтаж традиционных американских ценностей.

Да, Джозеф Байден выступает за примирение — по его мнению, настало время «лечить Америку». Но разве может хулиган, нанесший травмы пострадавшему, переквалифицироваться в доктора?

Да, он может надеть белый халат и взять в руки какие-то медицинские инструменты, но разве он станет врачом в глазах пострадавшего?

Разве могут нормальные американцы забыть о том, что Байден и его окружение поддержали левых и черных мародеров, громивших улицы американских городов, а также дискредитировали полицию, посмевшую стрелять на поражение в рецидивистов и бандитов? И разве могут американцы поверить в то, что эти рецидивисты, бандиты и мародеры после победы Байдена не усилят накал своей «борьбы за гражданские права»? Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Ведь теперь благодаря наличию единомышленников в Белом доме черные и левые мародеры могут быть уверены в своей безнаказанности.

То есть чисто теоретически Дональд Трамп в случае, если партия его бросит, а Верховный суд примет решение в пользу «глубинного государства», может вывести миллионы разгневанных избирателей на улицу, на баррикады. С Трампа станется — ему терять нечего.

Однако у президента есть и другой вариант: не признать итоги выборов, не участвовать в процессе передачи власти и возглавить законное сопротивление.

Последнему вашингтонскому ежику понятно, что нынешняя левая администрация не справится с тем валом проблем, которые она и либеральные СМИ лишь усугубили в Америке.

С одной стороны, добропорядочные американцы и полиция, которых поставили на колени перед мародерами и анархистами. С другой — сами мародеры и анархисты, которые вряд ли уйдут с улиц. С третьей — леворадикальное большинство в Конгрессе, которое, пользуясь возможностью, начнет проводить свои законы и ломать остатки системы сдержек и противовесов (расширять состав Верховного суда для размывания там консервативного большинства; отменять практику «флибустьерства», позволяющую меньшинству блокировать в Сенате законопроект, принятый без учета мнения этого меньшинства).

Все эти действия будут вызывать гнев белого большинства, и Дональд Фредович, разгоняя этот гнев как лидер «правой оппозиции», может создать к следующим выборам интересную ситуацию.

Например, когда Трамп пойдет в президенты для того, чтобы уже не делать Америку великой, а банально спасти ее. Но пойдет не Дональд Трамп, а Иванка Трамп. Куда более привлекательный кандидат — приемлемый для женщин, икона феминисток, без шлейфа скандалов папы.

В общем, Трампы сдаваться не намерены. Вопрос в том, какую тактику борьбы они теперь выберут.