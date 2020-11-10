По закону или по договорняку?

После одной из самых грязных избирательных кампаний в США и уж точно самого неоднозначного подсчета голосов СМИ объявили Джозефа Байдена победителем президентских выборов. Однако Дональд Трамп с этим не согласен и намерен бороться за свою победу. 

Он пытается доказать, что выборы были сфальсифицированы, что демократы злоупотребили вольностями почтового голосования и организовали массовые вбросы бюллетеней. Команда Трампа намерена подать серию судебных исков, оспаривающих результаты подсчета голосов.

Байден обещает возродить вековую традицию, которую нарушил Трамп
Байден обещает возродить вековую традицию, которую нарушил Трамп
© REUTERS, Kevin Lamarque

Определенные шансы отстоять свой пост у президента, конечно, есть. Даже если ему откажут местные суды, он сможет пройти всю процедуру до Верховного суда, который (как и в 2000 году) будет решать исход президентских выборов. 

Однако для победы в Верховном суде Дональду Трампу необходимы две вещи. 

Во-первых, собрать серьезную доказательную базу о масштабных фальсификациях и вбросах. Съемки, свидетельства, примеры фейковых бюллетеней — такой масштабный пакет, от которого отвернуться никто не сможет. 

Во-вторых, Дональду Трампу нужно идти в суд не в одиночестве — за его спиной должна маячить вся Республиканская партия. Без единой позиции партии республиканское большинство Верховного суда может и не вернуть президенту Трампу победу.

Проблема в том, что этой единой позиции может и не быть. С точки зрения элементарной логики да, республиканцы должны поддержать Трампа — хотя бы ради того, чтобы доказать нечистоплотность Демократической партии и так испачкать ее репутацию, что она не отмоется на протяжении некоторых избирательных циклов. 

Однако нужно понимать, что партия является частью так называемого глубинного государства — политико-чиновничьей братии, завязанной на договорняках и междусобойчиках. Для этой братии главным является сохранение легитимной системы и веры охлоса в американскую демократию, а доказательство фальсификации выборов потрясет эту систему до основания, лишив многих привычных кормушек и правил игры. 

Владимир Мамонтов: Трамп слишком ослаб, чтобы рассчитывать на политический реванш
Владимир Мамонтов: Трамп слишком ослаб, чтобы рассчитывать на политический реванш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Именно поэтому сейчас партия колеблется и в большинстве своем не особо спешит становиться за президентом.

Скорее всего, Трамп будет действовать по старому советскому принципу «не умеют — научим, не хотят — заставим». Он будет влиять на решимость политиков через их избирателей. 

Не секрет, что популярность Дональда Трампа среди рядовых республиканцев зашкаливает, и президент, по данным Fox News, намерен организовывать массовые митинги «простых республиканцев», на которых будет выступать и рассказывать о своих достижениях на ниве судебных тяжб.

Если в этот момент республиканские сенаторы и конгрессмены не будут стоять за спиной президента, то кому-то из избирателей покажется, что они Трампа сдали. В этом случае перебежчикам может грозить провал на республиканских праймериз — внутрипартийных выборах, без которых политик не сможет избираться от партии в Сенат, Палату представителей или иные выборные должности.

Выйти или подождать?

Вопрос в том, как еще Трамп может использовать преданную ему «республиканскую пехоту»? Людей, которые выйдут на улицы не только потому, что у их кумира украли выборы, но и потому, что у них самих украли будущее. 

Ведь к власти пришел не Джозеф Байден, а леворадикальные демократы — прогрессисты, которые сейчас засучив рукава возьмутся за демонтаж традиционных американских ценностей. 

Да, Джозеф Байден выступает за примирение — по его мнению, настало время «лечить Америку». Но разве может хулиган, нанесший травмы пострадавшему, переквалифицироваться в доктора? 

Да, он может надеть белый халат и взять в руки какие-то медицинские инструменты, но разве он станет врачом в глазах пострадавшего? 

Разве могут нормальные американцы забыть о том, что Байден и его окружение поддержали левых и черных мародеров, громивших улицы американских городов, а также дискредитировали полицию, посмевшую стрелять на поражение в рецидивистов и бандитов? И разве могут американцы поверить в то, что эти рецидивисты, бандиты и мародеры после победы Байдена не усилят накал своей «борьбы за гражданские права»? 

Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом
Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом
© AP,

Ведь теперь благодаря наличию единомышленников в Белом доме черные и левые мародеры могут быть уверены в своей безнаказанности. 

То есть чисто теоретически Дональд Трамп в случае, если партия его бросит, а Верховный суд примет решение в пользу «глубинного государства», может вывести миллионы разгневанных избирателей на улицу, на баррикады. С Трампа станется — ему терять нечего. 

Однако у президента есть и другой вариант: не признать итоги выборов, не участвовать в процессе передачи власти и возглавить законное сопротивление. 

Последнему вашингтонскому ежику понятно, что нынешняя левая администрация не справится с тем валом проблем, которые она и либеральные СМИ лишь усугубили в Америке. 

С одной стороны, добропорядочные американцы и полиция, которых поставили на колени перед мародерами и анархистами. С другой — сами мародеры и анархисты, которые вряд ли уйдут с улиц. С третьей — леворадикальное большинство в Конгрессе, которое, пользуясь возможностью, начнет проводить свои законы и ломать остатки системы сдержек и противовесов (расширять состав Верховного суда для размывания там консервативного большинства; отменять практику «флибустьерства», позволяющую меньшинству блокировать в Сенате законопроект, принятый без учета мнения этого меньшинства). 

Все эти действия будут вызывать гнев белого большинства, и Дональд Фредович, разгоняя этот гнев как лидер «правой оппозиции», может создать к следующим выборам интересную ситуацию. 

Например, когда Трамп пойдет в президенты для того, чтобы уже не делать Америку великой, а банально спасти ее. Но пойдет не Дональд Трамп, а Иванка Трамп. Куда более привлекательный кандидат — приемлемый для женщин, икона феминисток, без шлейфа скандалов папы. 

В общем, Трампы сдаваться не намерены. Вопрос в том, какую тактику борьбы они теперь выберут.