О вполне реальных перспективах гражданской войны, на грани которой оказалась сегодня Америка, много говорят и пишут в эти дни политики, эксперты и конфликтологи

Ход парламентских и президентских выборов в США обернулся таким гражданским противостоянием, которого американцы не знали со времен войны между Севером и Югом.

Действующая власть демонстрирует полную беспомощность. Она не в состоянии обеспечить защиту бизнесу от погромщиков. Поэтому владельцы магазинов на 5-й авеню, не полагаясь на помощь со стороны силовых структур, вынуждены заколачивать фанерными щитами окна и двери своих лавок. Активисты из движений Black Lives Matter (BLM, «Жизни чёрных важны») и «Антифа» полны решимости не допустить второго срока Дональда Трампа. Их акции протеста каждый раз сопровождаются грабежами и поджогами.

Догонялки Трампа и Байдена, разборки в судах: что творится в США после выборов © РИА Новости, Юки Ивамура | Перейти в фотобанк Джо Байден выразил уверенность в собственной победе, а Трамп поздравил избирателей с собственным переизбранием. Но подводить окончательные итоги еще рано.

Американские медиа и такие цифровые гиганты, как Twitter, Facebook и Google еще до выборов взяли сторону Байдена и сейчас не подвергают ни малейшему сомнению тот факт, что именно он станет очередным хозяином Белого дома. СМИ и цифровые ресурсы могут сформировать такую картину происходящего, что поданные за Трампа голоса будут казаться публике просто не существующими.

Демпартия удерживает лидирующие позиции в медийной повестке. Однако и избиратель Трампа, похоже, не намерен отступать. Реднеки (белые цисгендерные мужчины без высшего образования, или, как иногда переводят это слово, «деревенщина», «колхоз») патрулируют улицы в стремлении остановить погромщиков. Они не желают, чтобы страна опрокинулась в хаос.

Сегодня вряд ли кто-то способен точно сказать, какими окажутся результаты самых грязных и конфликтных выборов в истории Америки.

«Ситуация на самом деле до сих пор мало предсказуема. Интрига на выборах президента США осталась в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса. Выбор победителя избирательной гонки осложняется досрочным и ставшим в этот раз масштабным голосованием по почте. И окончательное подведение итогов может растянуться», — пишет на своей странице в Facebook председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Асафов пояснил, какие радикальные идеи породит раскол общества в США © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Россия последовательно выступает за нормализацию двустороннего диалога с США, однако так же последовательно встречает сопротивление с американской стороны. Антироссийская карта до сих пор успешно разыгрывается во внутренней политике Соединенных Штатов, и, кто бы ни был хозяином Белого дома последующие четыре года, ее неизбежно будут снова вводить в игру», — пишет российский парламентарий.

Существенным фактором, который влияет на итоги выборов, стал коронавирус. Пандемия уже унесла в США жизни более 200 тысяч человек. Американским гражданам предстоит решить, чья стратегия им ближе: Трампа, который общается с людьми без маски, считая, что нельзя допустить локдауна и паралича экономики, или Байдена, пообещавшего загнать страну в годовой карантин.

Как не надо делать. США опозорились на весь мир © REUTERS, Steve Marcus Бараке Обаме, он поддержал закон, из-за которого миллионы чернокожих оказались за решеткой, а баллотирующаяся при нем как второе лицо Камала Харрис свирепствовала в Калифорнии в качестве прокурора, применяя этот закон.

Ну и, наконец, традиционная Америка, сохраняющая верность семейным ценностям, привыкшая регулярно ходить в церковь, поддерживает Трампа, Байдена выбирают люди с гендерными особенностями. Демократы навесили на действующего президента выразительный ярлык — ему приписывается «токсичная мужественность».

Ситуация накалена до предела. Страна разделилась на две фактически равные части, и сторонники обоих кандидатов готовы к столкновениям и применению оружия, которое в эти дни расхватывалось как горячие пирожки. Но все-таки есть надежда, что наихудшего исхода удастся избежать.

Американские элиты, представляющие разные лагеря, отдают себе отчет в том, что в случае масштабного противостояния государство может рухнуть. Поэтому в какой-то момент, считают эксперты, они найдут в себе силы и решимость договориться.