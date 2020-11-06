«Для чего существует чужой опыт? Чтобы его никто никогда не учитывал», - гласит парадоксальная народная мудрость. И с грустью приходится отмечать, что на постсоветском пространстве украинские события вразумляют далеко не всех

Если в начале белорусского майдана тамошние активисты тщательно скрывали его родство с киевским, то через некоторое время стесняться перестали. Так в видеообращении к «Киевскому форуму безопасности» самопровозглашенная Светлана Тихановская заявила: «Стремление к достоинству вдохновило украинскую революцию. Нашу — так же. Нас побудила ваша готовность сражаться за своё достоинство, за национальную свободу, за свои права и своё будущее. Ваша революция строилась на дыхании свободы, и это дыхание уже никогда не сможет угаснуть в Восточной Европе».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

То есть формальный лидер белорусских протестов сознательно подчёркивает отношение Беломайдана к воле многих миллионов крымчан и дончан и полностью солидаризируется с официальным Киевом. Который тоже в долгу не остаётся — одаривает Беломайдан сочувственной риторикой украинских политиков, мощной информационной поддержкой, подготовкой боевиков и пропагандистов.

Координирующий белорусские протесты ТГ-канал «Нехта» не без восторженности сообщает, что Белоруссию в числе «знаменитых зарубежных экономистов» (по выражению «Нехты») готов спасать даже экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов, который на своей родине прославился афористичным признанием «я не скрываю, что я дебил». И для достижения белорусами всемирно известных украинских результатов в экономике он куда нужнее, нежели промышленные гиганты и развитое сельское хозяйство.

Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS Михаил Кононович, имевший «наглость» публично протестовать возле посольства США против вмешательства в дела Белоруссии американской структуры Rand Corporation. Как следствие — нападение «неизвестных», травмы, отравление слезоточивым газом. Но ему, можно сказать, повезло: украинские активисты ещё и не такие вещи умеют вытворять — недаром белорусские пограничники на украино-белорусской границе десятками заворачивают назад крепких парубков, стремящихся помочь белорусскому народу уничтожить свои достижения.

Поддерживают Беломайдан и множество диванных воителей. Один из сочувствующих с бело-красно-белой аватаркой активист украинской «правозащитной» организации «Дiалог Безпеки» Евгений Васильев делится с «революционерами» рецептами горючих смесей для уличных сражений: «Рецепт Че Гевары», «Французский рецепт», «Турецкий рецепт», «Рецепт Правого сектора», «Рецепт УНА-УНСО» и прочие вариации на тему «коктейля Молотова»; берите, братья, не жалко. Правда, рецепты с восторгом принялись репостить украинские ультраправые, но то дело привычное — «демократическая Украина» готовится к очередному замесу.

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«За нашу и вашу свободу», — призывает госпожа Тихановская, и на примере ее украинских союзников контуры «свободы» для белорусов можно легко предугадать и очертить: разграбление экономики, принудительное вытеснение русского языка, чествование палачей-коллаборантов…

Я вполне допускаю, что для части белорусского народа эти перспективы милы и желанны, — опыт некоторых представителей украинского общества тому подтверждение. Только ради Бога, не надо уверять окружающих, что это нечто «другое». Другого не может быть по определению, ибо не для того оно организовывается, финансируется и реализуется.