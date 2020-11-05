Маниакальный поиск «фишек» и «новых форматов», которым «слуги» активно занялись, придя во власть, завел их в глухие дебри внутренней и внешней политики и продолжает тянуть в еще большую глушь

Когда скрывать тот факт, что объявлявший себя в ходе избирательной кампании «президентом мира» Владимир Зеленский о мире не думает, стало сложно, президентские технологи решили переключить внимание публики на другую тему. Занялись распространением информации о том, что у лучшего президента среди артистов и лучшего артиста среди президентов есть запасной вариант или даже варианты урегулирования конфликта в Донбассе. В СМИ замелькали рассуждения о некоем «плане Б», вскоре дополненные еще и намеками на какой-то «план В».

Информационная «фишка» некоторое время делала свое дело, однако, время шло, и ситуация, наконец, вплотную приблизилась к тому естественному рубежу, когда надо либо показывать запасной план, либо признаваться в том, что его нет, и никогда не было.

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Понятно, что такой безудержный полет технологической фантазии продать украинцам крайне сложно. За неимением лучшего взялись, тем не менее, готовить залежалый «товар» к «продаже». Первым делом организовали регулярные тематические сигналы в медиа-пространстве. Вторым — включили вопрос о «Меморандуме» в опрос «Пять вопросов от президента», с бухты-барахты устроенный властью в день голосования на выборах в местные органы власти 25 октября. Формулировку изобрели нарочито вычурную, некорректную по сути, запутанную по форме: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных «Будапештским меморандумом», для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?». Забыв, видимо, впопыхах или сознательно не захотев заглянуть в текст документа, в котором ни о каком «восстановлении» вообще не упоминается. Как, впрочем, и о каких-либо иных «гарантиях».

Украинским государственно-политическим элитам, и той, что отдавала третий в мире ядерный арсенал, и тем, что приходили ей на смену, выгодно было внедрять в общественное сознание мифологизированное представление о «Будапештском меморандуме». Преуспели они — элиты — в этом деле до такой степени, что и сами поверили в собственные сказки. На самом деле в 1994 г. в Будапеште никто из «великих» держав никаких гарантий Киеву не давал и не собирался давать.

Весьма показателен в этом смысле тот факт, что в украинском тексте документа употребляется слово «гарантии», тогда как в тексте английском фигурирует слово «заверения». Не менее примечательно, что «Меморандум» не содержит привычной для такого рода документов формулы: «тексты на всех языках являются идентичными».

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А телодвижения, судя по ряду признаков, в Офисе уже готовы, и не заставят себя долго ждать. По Киеву уже не первый месяц ходят слухи по поводу того, что Зеленский и его окружение горят желанием отказаться от выполнения «Минска». Если же отказаться не позволят Берлин и Париж, то, в любом случае, провернуть такую его ревизию, которая превратит документ в нечто совершенно иное по сравнению с тем, что он представляет собой сейчас.

Едва ли не ключевая «фишка» этого замысла это — привлечение к переговорному процессу по Донбассу США и Великобритании. С точки зрения достижения этой цели апелляции к «Будапештскому меморандуму», который подписывали и американцы, и британцы, выглядят вполне логично и обоснованно. Именно поэтому, думаю, в Киеве за него и ухватились.

И не просто ухватились, а уже, видимо, окончательно и бесповоротно определили для себя как оптимальный вариант развития ситуации. Осталось только выбрать подходящий момент для того, чтобы, сделав свои тайные планы явными, положить предложение по замене «Минска» на «Будапешт» на стол, пусть не сразу переговоров, а предварительных консультаций, с зарубежными партнерами.

О проблемных моментах этого плана в Офисе президента, по всей видимости, думать не хотят, хотя таких моментов много, и каждый заслуживает пристального внимания. Едва ли не главнейший из них заключается в том, что произвести замену, о которой идет речь, возможно только через отказ Киева от «Минских соглашений». Даже если предположить, что Вашингтон и/или Лондон дадут согласие на такой шаг, его последствия для Украины крайне сложно прогнозировать. Особенно, имея в виду, что в Берлине и Париже он вряд ли найдет понимание.

В том, что дело обстоит именно так, «зеленые» стратеги могли бы убедиться без особых хлопот и лишних усилий. Если они все равно бегают по западным посольствам в поисках указаний, почему в таком случае, прежде чем выдвигать бредовые идеи, не сбегали к немцам? Те бы им за чашкой чая быстренько растолковали, что к чему. А так послу Германии в Украине Ее Превосходительству Анке Фельдгуазен пришлось это делать в режиме постфактум. Выполнила она свою миссию с немецкой прямотой и с женской непосредственностью. «Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор, — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина». — Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно».

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Близкое к маниакальному стремление везде и во всем искать «фишки» и «новые форматы» в сочетании с мнимым миротворчеством Зеленского завел «зеленую» власть в тупик, как во внутренней политике, так и в политике внешней. «Внутренне-внешний» же конфликт в Донбассе оказался им и вовсе не по зубам. Признать этот факт у них не хватает ни смелости, ни политической ответственности.

Вот, и мечутся, придумывая какие-то дикие варианты и убеждая самих себя и президента в том, что они реальны. Все глубже и глубже погружая при этом страну и Донбасс в состояние хаоса.