Начинался сезон довольно тревожно — пандемия новой коронавирусной инфекции сильно затруднила сообщение полуострова с материком. Всевозможные ограничения, карантины, жесткие требования к санитарному состоянию гостиничного и санаторного фонда привели к тому, что старт сезона был сорван. А ведь это не просто отдых для приезжих, но и рабочие места для сотен тысяч крымчан, налоги для местного бюджета, важный политический вопрос (учитывая узел международных противоречий вокруг Крыма).
Ситуация начала выправляться лишь к концу июня. Российские власти Крым, Кавказ и другие отечественные курорты открыли, а вот заграничный туризм (по причине продолжающейся эпидемии) фактически запретили. Так и иностранные государства существенно ограничили приток чужеземных путешественников на свою территорию. Потому в Крым хлынули не только преданные поклонники отдыха на солнечном полуострове, но и другие категории отдыхающих, лишенных привычных для них Турции, Греции или Испании.
Для одних Крым стал приятным открытием, для иных — разочарованием. Но то, что крымские пляжи, кафе, сфера услуг пережили небывалый наплыв посетителей, — факт. За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло более пяти миллионов туристов, и подавляющее большинство из них приехали в течение трёх месяцев начиная с июля. По личным ощущениям: яблоку было негде упасть (что не так уж и хорошо, особенно в период пандемии).
Даже в традиционно спокойном октябре сохранялся высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая порою 80% от общего количества работающих номеров. Кроме того, активно бронируются места на ноябрь и новогодние праздники: люди стремятся оказаться подальше от эпицентров распространения коронавирусной инфекции.
Хотя и Крым не панацея от всех бед, здесь тоже довольно высокий уровень заболеваемости. В октябре, например, от коронавируса скончался мэр Ялты Иван Имгрунт.
Немало популярности Крыма содействовала не только пандемия, но и сама погода. Отсутствие дождей и непрекращающаяся несколько месяцев жара растянули «бархатный сезон» вплоть до поздней осени: в конце октября температура морской воды была вполне соотносима с июньскими показателями. Иное дело, из-за засухи резко обострилась традиционная для этих широт проблема нехватки питьевой воды.
Как известно, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала полуостров находился в состоянии водной блокады, и местные власти как могли маневрировали немногими имеющимися ресурсами (подробнее о проблеме — в статье «Вода тревоги нашей»). Но где тонко, там и рвётся — вот засуха и надорвала.
Вопрос водоснабжения полуострова серьезнейший, и к его решению приступил уже непосредственно федеральный центр. Более 50 миллиардов рублей выделено на строительство новых водозаборов, реконструкцию сетей водоснабжения, использование опреснительных установок. И можно предположить, что эти деньги находятся под особым контролем, поскольку направлены на решение проблемы стратегической, за покушение на систему национальной безопасности можно поплатиться чрезвычайно серьёзно.
Важным событием прошедшего сезона стало открытие по всей ее длине трассы «Таврида». Особенно ждали ее севастопольцы: теперь дорога между двумя крупнейшими городами Крыма составляет менее часа по первоклассному шоссе, и работы продолжаются. Следующий этап — реконструкция объездной трассы вокруг Севастополя (так называемой «президентской дороги»).
Продолжается строительство и на других направлениях, например, капитальный ремонт знаменитой и чрезвычайно живописной дороги Ялта — Бахчисарай. Развитие транспортной инфраструктуры, в свою очередь, тоже позитивно влияет на развитие туризма: только в сентябре на своих автомобилях в Крым приехали около 670 тысяч россиян.
В текущем году полноценно заработала железная дорога, с прошлого декабря соединяющая города Крыма с материком. Сейчас поезда в Крым и обратно ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вологды, Ростова-на-Дону, Кисловодска, Адлера. До конца года планируется запустить поезда на Пермь, Омск, Астрахань. Отлично функционирует новый аэропорт Симферополя, который ежедневно принимает десятки воздушных судов.
В ноябре запустят еще шесть авиарейсов — в Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Тюмень, Уфу и Челябинск.
До конца года должны, наконец, открыть и новые корпуса республиканской больницы имени Семашко — затянувшийся долгострой, который ставит под вопрос компетентность всей республиканской власти, систематически срывающей сроки сдачи многих важнейших объектов. Так, на начало 2020 года были сорваны сроки ввода в эксплуатацию более пятидесяти объектов капитального строительства в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и города Севастополя.
К сожалению, кадровая политика на полуострове оставляет желать лучшего: скандалы, увольнения и кулуарные договорённости нередко вызывают недоуменные вопросы. Из последних — назначение отличившегося промайданными высказываниями гражданина Белоруссии Михаила Загорцева на пост заместителя мэра Ялты (после разразившегося скандала был уволен). Или назначение на должность замглавы администрации Симферопольского района причастного к событиям в Одессе 2 мая 2014 года бывшего начальника областного управления МЧС Владимира Боделана, который в тот трагический день не смог организовать спасение людей из горящего Дома Профсоюзов.
Не все в порядке и с самой индустрией отдыха. В Крыму всего 10% от номерного фонда составляют качественные новые объекты, построенные или обновлённые за последнее десятилетие. А российский турист требователен и мир повидал. Неспроста автор вначале статьи заметил, что для кого-то этот отдых наверняка обернулся разочарованием.
Проблема обоюдоострая: и у некоторых крымчан не хватает представления о мировом уровне сервиса, и некоторые приезжие путают местных жителей с бессловесными филиппинцами или индусами.
Опять-таки цены. Пользуясь сиюминутным, но монопольным положением, часть отельеров взвинтили цены до очевидного абсурда, хотя предоставляемые ими номера, как правило, не оправдывали подобной стоимости проживания. Ещё одна важнейшая проблема — обустройство пляжей, проход к пляжам, парковка у зон отдыха, вопросы к местным и залетным заборостроителям.
И, тем не менее, жизнь на полуострове чрезвычайно далека от украинских пропагандистских страшилок. В частности, американский журнал Foreign Affairs в статье «В Россию с любовью» приходит к выводу, что крымчане в составе РФ чувствуют себя достаточно неплохо. В 2014 году на волне эйфории «Крымской весны» 93% опрошенных Foreign Affairs крымчан заявили, что в течение ближайших двух лет ждут улучшения жизни, а в 2019 году положительно ответили 71% респондентов (результат просел, но отнюдь не кардинально).
При этом, подчеркивают авторы статьи, среди крымских татар данный показатель вырос более чем в полтора раза: с 50% в 2014 году до 81% в 2019-м, и этот оптимизм весьма показателен. Наиболее консервативной частью крымского общества, согласно опоросу Foreign Affairs, оказались этнические украинцы: 75% в 2014 году ответили, что ждут улучшений в ближайшие два года, так и в 2019 году этому мнению остались верны 72% опрошенных (всё равно значительное большинство).
Кто прав в бесконечном споре украинских СМИ и личных впечатлений многочисленных туристов, можно понять, лишь приехав самому. В конце концов, кордоны не вечны, эпидемия наверняка закончится, и чем дольше отсутствуешь, тем заметнее перемены. Надеемся, и ваш собственный момент встречи с Крымскими горами не за горами.