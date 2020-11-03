Курортный сезон в Крыму, кажется, завершается. «Кажется», потому что в новых эпидемиологических реалиях полуостров продолжает играть роль спасительного ковчега и здравницы, куда стремятся приехать многие тысячи людей

Начинался сезон довольно тревожно — пандемия новой коронавирусной инфекции сильно затруднила сообщение полуострова с материком. Всевозможные ограничения, карантины, жесткие требования к санитарному состоянию гостиничного и санаторного фонда привели к тому, что старт сезона был сорван. А ведь это не просто отдых для приезжих, но и рабочие места для сотен тысяч крымчан, налоги для местного бюджета, важный политический вопрос (учитывая узел международных противоречий вокруг Крыма).

Без инъекций. Третья российская вакцина от COVID-19 создана в Крыму © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Для одних Крым стал приятным открытием, для иных — разочарованием. Но то, что крымские пляжи, кафе, сфера услуг пережили небывалый наплыв посетителей, — факт. За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло более пяти миллионов туристов, и подавляющее большинство из них приехали в течение трёх месяцев начиная с июля. По личным ощущениям: яблоку было негде упасть (что не так уж и хорошо, особенно в период пандемии).

Даже в традиционно спокойном октябре сохранялся высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая порою 80% от общего количества работающих номеров. Кроме того, активно бронируются места на ноябрь и новогодние праздники: люди стремятся оказаться подальше от эпицентров распространения коронавирусной инфекции.

Хотя и Крым не панацея от всех бед, здесь тоже довольно высокий уровень заболеваемости. В октябре, например, от коронавируса скончался мэр Ялты Иван Имгрунт.

В Севастополе воды не хватит на три месяца, введен режим повышенной готовности © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Как известно, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала полуостров находился в состоянии водной блокады, и местные власти как могли маневрировали немногими имеющимися ресурсами (подробнее о проблеме — в статье «Вода тревоги нашей»). Но где тонко, там и рвётся — вот засуха и надорвала.

В сухом остатке. Как решить проблему водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Важным событием прошедшего сезона стало открытие по всей ее длине трассы «Таврида». Особенно ждали ее севастопольцы: теперь дорога между двумя крупнейшими городами Крыма составляет менее часа по первоклассному шоссе, и работы продолжаются. Следующий этап — реконструкция объездной трассы вокруг Севастополя (так называемой «президентской дороги»).

Продолжается строительство и на других направлениях, например, капитальный ремонт знаменитой и чрезвычайно живописной дороги Ялта — Бахчисарай. Развитие транспортной инфраструктуры, в свою очередь, тоже позитивно влияет на развитие туризма: только в сентябре на своих автомобилях в Крым приехали около 670 тысяч россиян.

В текущем году полноценно заработала железная дорога, с прошлого декабря соединяющая города Крыма с материком. Сейчас поезда в Крым и обратно ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вологды, Ростова-на-Дону, Кисловодска, Адлера. До конца года планируется запустить поезда на Пермь, Омск, Астрахань. Отлично функционирует новый аэропорт Симферополя, который ежедневно принимает десятки воздушных судов.

В ноябре запустят еще шесть авиарейсов — в Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Тюмень, Уфу и Челябинск.

«Крым. Отечество. Навсегда»: провал курортного сезона © Скриншот из видео Украина.ру

К сожалению, кадровая политика на полуострове оставляет желать лучшего: скандалы, увольнения и кулуарные договорённости нередко вызывают недоуменные вопросы. Из последних — назначение отличившегося промайданными высказываниями гражданина Белоруссии Михаила Загорцева на пост заместителя мэра Ялты (после разразившегося скандала был уволен). Или назначение на должность замглавы администрации Симферопольского района причастного к событиям в Одессе 2 мая 2014 года бывшего начальника областного управления МЧС Владимира Боделана, который в тот трагический день не смог организовать спасение людей из горящего Дома Профсоюзов.

Не все в порядке и с самой индустрией отдыха. В Крыму всего 10% от номерного фонда составляют качественные новые объекты, построенные или обновлённые за последнее десятилетие. А российский турист требователен и мир повидал. Неспроста автор вначале статьи заметил, что для кого-то этот отдых наверняка обернулся разочарованием.

Проблема обоюдоострая: и у некоторых крымчан не хватает представления о мировом уровне сервиса, и некоторые приезжие путают местных жителей с бессловесными филиппинцами или индусами.

Летний сезон в Крыму после пандемии: наверстаем упущенное? – видео ©

И, тем не менее, жизнь на полуострове чрезвычайно далека от украинских пропагандистских страшилок. В частности, американский журнал Foreign Affairs в статье «В Россию с любовью» приходит к выводу, что крымчане в составе РФ чувствуют себя достаточно неплохо. В 2014 году на волне эйфории «Крымской весны» 93% опрошенных Foreign Affairs крымчан заявили, что в течение ближайших двух лет ждут улучшения жизни, а в 2019 году положительно ответили 71% респондентов (результат просел, но отнюдь не кардинально).

При этом, подчеркивают авторы статьи, среди крымских татар данный показатель вырос более чем в полтора раза: с 50% в 2014 году до 81% в 2019-м, и этот оптимизм весьма показателен. Наиболее консервативной частью крымского общества, согласно опоросу Foreign Affairs, оказались этнические украинцы: 75% в 2014 году ответили, что ждут улучшений в ближайшие два года, так и в 2019 году этому мнению остались верны 72% опрошенных (всё равно значительное большинство).

Кто прав в бесконечном споре украинских СМИ и личных впечатлений многочисленных туристов, можно понять, лишь приехав самому. В конце концов, кордоны не вечны, эпидемия наверняка закончится, и чем дольше отсутствуешь, тем заметнее перемены. Надеемся, и ваш собственный момент встречи с Крымскими горами не за горами.