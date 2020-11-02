К сожалению, на фоне развёрнутой кампании по запугиванию судей Конституционного суда справедливое и объективное решение суда маловероятно. И причиной тому не только очередной политический кризис, но и общая атмосфера в постмайданном государстве, где правят бал грантоеды, неонацисты и прочие «активисты». Так, в октябре, хоть и без особого успеха, мовные «патриоты» попытались возобновить уродливый флешмоб — не оставлять чаевых официантам, которые говорят на русском языке, и публикация фото бумажной салфетки с надписью: «Если бы вы общались на украинском языке, мы бы оставили чаевые».
Тяжело найти более действенный способ продемонстрировать собственное жлобство (как и опознать жлоба), прикрывающего жадность дешевым «патриотизмом». Похожие типажи в социальных сетях на чистом русском языке призывают к запрету всего русского, а когда их припирают к стенке — почему сам на «языке агрессора» излагаешь?— лепечут, мол, чтобы их «москали понимали».
К категории манкуртов-конъюнктурщиков относится и основная масса выдвиженцев «партии власти». Сегодня отношение «Слуг народа» к жителям Юго-Востока вышло на уровень откровенного хамства к тем, кто привёл этих выскочек к власти. Дискриминационные законы, направленные против русского и русскоязычного населения — наглядное тому подтверждение. Будучи приведены к власти Юго-Востоком, они тут же повернулись к нему хвостами и полезли лобзаться с Галицией, словно вкусно пообедали, а в благодарность решили сотворить пакость.
Во время выступления Владимира Зеленского перед Верховной Радой популярный блогер Мирослава Бердник обратила внимание на характерный момент, когда Зеленский услышав от какого-то депутата слова об успешном опыте чего-то там в России, грубо ответил: «Езжайте в Россию, если вам там нравится». «Это же уровень патриотов и активистов на зарплате, бегающих стадами с лозунгом "чемодан-вокзал-Россия!", — изумляется интеллигентнейшая Мирослава Александровна. — Ведь депутат представляет народ, хотя бы формально. То есть это поощрение президентом того самого злобного лозунга о выселении всех украинцев, которые не разделяют людоедские лозунги!»
И это, безусловно, так — вся гуманитарная политика правящей партии и ее конкретных представителей, вроде председателя комитета Рады Никиты Потураева или министра культуры Александра Ткаченко, тому подтверждение. Намедни заместитель министра Ткаченко, Любомира Мандзий, разослала цыдульку, запрещающую учителям под страхом увольнения использовать словосочетание «Великая Отечественная война». «В случае систематического несоблюдения преподавателями истории принципов методических рекомендаций министерство рекомендует употреблять по отношению к таким педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия, вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов», — указывает госпожа Мандзий.
И наплевать рожденной в селе Опака Дрогобычского района Львовской области пани Мандзий на святую людскую память, на названия боевых наград, на тексты приказов, на памятники погибшим воинам, павшим именно в Великой Отечественной войне. Также в своём циркуляре Мандзий пишет о «периоде советской оккупации 1919-1991 годов». То есть официальное лицо говорит об отсутствии с 1919 года легитимной украинской государственности в виде УССР. И если это является точкой зрения украинского правительства, приходится считать незаконным пребывание в составе нынешней Украины территорий, отторгнутых ею у других республик и государств — начиная с областей Донецко-Криворожской республики и до территорий Чехословакии, Польши, Румынии, — поскольку эти акты не легитимны.
Либо госпожа Мандзий совершила акт государственной измены, подвергнув сомнению законность современных границ Украины, либо это новая точка зрения украинского правительства, и оно готово к дальнейшим консультациям со всеми заинтересованными соседями, чтобы исправить несправедливость так называемой «советской оккупации» со всеми ее территориальными приобретениями. Да чего там с 1919 года — можно и с 1654-го!
Если пресловутая «советская оккупация» обрекала народы Галиции, Буковины, Бессарабии, Донбасса, Закарпатья на пребывание в составе априори незаконной УССР (что явствует из официального письма госпожи Мандзий), то возникает вопрос, а что такое современная Украина в целом?.. Хотя есть ещё один вариант: Мандзий привычно соврала, и никакой «оккупации» вообще не было. Как и многого другого, о чем повествуют нынешние «дерусификаторы» ради оправдания происходящего на наших глазах этноцида русского населения Украины.
Этноцид — это политика уничтожения национальной идентичности и самосознания народа; этноцид означает не физическое истребление людей (то есть геноцид), но уничтожение культуры народа. Это уничтожение реализуется через ликвидацию образования на родном языке, принудительную ассимиляцию, гонения на привычное вероисповедание и т.п. В результате те, кто не ассимилируется, занимают подчинённое, угнетённое положение в отношении тех, кто подверг их этноциду. Следовательно, ответная речь должна идти о национально-освободительной борьбе — во избежание последствий государственной политики этноцида.
Преступные деяния этноцида планомерно реализуются майданным режимом в нарушение собственной Конституции и международного права. Однако надо отдавать себе отчёт, что любое общественное движение, которое поставит во главу угла вопросы национально-освободительной борьбы (если оно примет видимые организационные формы) будет немедленно раздавлено. Но понимание общей опасности и стремление не превращаться в манкуртов уже есть объединяющая духовная сила.
Казённый лозунг про «Единую Украину» работает лишь на основе взаимного уважения и компромиссов — как это принято в цивилизованном мире. К которому современной Украине, увы, «як до Києва рачки». Как видим, прекрасный украинский язык тоже обладает несомненной выразительностью — в том числе, и для констатации истинных «достижений Майдана».