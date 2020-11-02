Владимир Зеленский собирается распустить Конституционный суд Украины — несмотря на то, что конституция Украины не дает таких полномочий ни ему, ни Верховной Раде. Причем, это происходит с подачи западных государств, недовольных отменой электронных деклараций для украинских чиновников

Электронные декларации для Запада важны, потому что этот механизм позволяет шантажировать украинский политический класс с помощью специально созданных подконтрольных структур, вроде САП и НАБУ.

Роспуск Конституционного суда, конечно, выглядит как узурпация и банальный переворот, со всеми вытекающими отсюда последствиями для посягнувшего на судебную власть президента. Однако незаконные действия «слуг народа» поддерживают посольства стран Евросоюза и США — о чем сообщил глава президентской фракции Давид Арахамия. А именно они, иностранные дипломаты, являются сейчас главным источником власти в нынешней Украине, окончательно утратившей свою политическую субъектность.

Параллельно с этим осуществляется такое же незаконное давление на состав КСУ. Ультраправые погромщики из «Национального корпуса» и либеральные грантоеды вместе пикетируют Конституционный суд Украины. Хотя тут тоже нет ничего нового — ведь все прекрасно помнят о том, как камуфляжные «активисты» в натянутых на головы масках врывались на заседание одесского суда, чтобы заставить судей взять самоотвод по делу об убийствах 2 мая. Причем, никто из них не понес за это ни малейшего наказания — наглядно демонстрируя, что чего стоит сейчас независимость украинской Фемиды. Новости внешнего управления. Украина вернула сверхзарплаты «смотрящим» от Запада © CC0, Pixabay

Все это служит напоминанием о том, как деградировала в последние годы государственная система, где произвол давно стал привычной нормой. Силовой переворот 2014 года открыл ящик Пандоры — украинские лидеры привыкли демонстративно игнорировать действующие законы, руководствуясь исключительно политической целесообразностью, и оправдывая это трескучей националистической демагогией. А значит, можно не сомневаться — после нынешних шагов они пойдут еще дальше. И если Зеленский действительно решится на разгон Конституционного суда, он вполне может переписать саму Конституцию, перекроив под себя основной закон украинского государства.

Это было бы по-своему логично — учитывая, что содержание формально действующей Конституции является прямым вызовом государственной политике постмайдановской Украины. Так, уже первая статья Конституции — «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством» — звучит насмешкой в условиях полной девальвации суверенитета, всеобщего беззакония и торжества антисоциальных реформ.

Пафосные слова: «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью» — тоже вызывают одну иронию. Особенно сейчас, когда «оптимизированная» медицина трещит по швам от коронавирусного удара, а ультраправые «активисты» могут безнаказанно терроризировать своих оппонентов, не опасаясь серьезных проблем со стороны правоохранителей.

Украинцы и прежде знали, что основной закон страны не работает. Однако ситуация меняется в худшую сторону. После Евромайдана мы видим: несмотря на то, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, ее основные тезисы принципиально противоречат политике украинской власти.

«Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена. Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины», — гласит 15-я статья Конституции, бросая открытый вызов идеологическому диктату украинского государства. Ведь оно зачистило левые политсилы, преследует оппозицию, стремится подавить независимые медиа и старается унифицировать общество в русле националистического мейнстрима.

24-я статья заверяет нас в том, что граждане Украины имеют равные конституционные права, свободы и одинаково равны перед законом. «Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам», — обещает украинцам их Конституция. Хотя общеизвестно, что мы живем в стране системной социального и политического неравенства, от которого постоянно страдают миллионы людей.

«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору», — заверяет нас 34-статья Конституции. Но в тюрьмах страны сидят политзаключенные, страдающие именно из-за своих убеждений, за сотрудничество с оппозиционными СМИ, или даже за крамольные посты в запрещенных «Одноклассниках» и «Вконтакте».

Основной закон гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Однако на практике мы встречаемся с открытой дискриминацией негосударственных языков, которые старательно вытесняются из образовательной системы, общественной жизни и информационного поля страны.

Согласно Конституции, Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Но в националистических добробатах вголос смеются над положениями конституционных норм, которые в принципе запрещают создание и функционирование негосударственных парамилитарных групп, заполонивших сейчас всю Украину.

Как утверждает Конституция, всякий украинский гражданин имеет право на уважение своего достоинства, и никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его обращению. 29-я статья гласит: «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом». Однако, все это входит в чудовищное противоречие с отчетами международных организаций, которые скрупулёзно фиксировали все эти годы пытки, издевательства и незаконные задержания украинцев.

Конституция гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о каждом гражданине, и не разрешает допуск в его жилище — если на это нет соответствующего решения суда. На практике же в стране широко распространены незаконные обыски, во время которых вам всегда могут подкинуть георгиевскую ленточку, пару гранат и благодарственную грамоту из Кремля. А сайт «Миротворец» незаконно выкладывает данные на сотни тысяч соотечественников.

Остальные статьи Конституции также звучат сейчас прямым вызовом антисоциальной политике власти. По факту, украинцы лишены права на труд, социальную защиту, бесплатное здравоохранение и образование — а все попытки бороться за реализацию этих гарантированных гражданам прав автоматически приравниваются к проискам внешнего и внутреннего врага. Положение женщин только ухудшилось в результате обнищания и войны, а запрещенный Конституцией детский труд повсеместно практикуется во всех областях Украины. И даже закрепленное в основном законе право на жизнь, которое казалось раньше пустой и красивой фразой, каждый день попирается на востоке страны, где продолжают гибнуть всё новые и новые люди.

Положения Конституции очевидно не вписываются в нынешние реалии — так что их будут менять, под сурдинку борьбы с советским прошлым. Важный шаг к этому уже сделан. Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук торжественно зарегистрировал вчера в парламенте «законопроект о десоветизации украинского законодательства».

«Его подготовка длилась почти год. За это время было проанализировано около 15 тысяч нормативно-правовых актов Союза ССР и 7 тысяч актов Украинской ССР на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала» — рассказал об этом соратник Зеленского. Так, среди прочего, власти собираются ревизовать положения Кодекса законов о труде — который написан еще в 1971 году, и давно мозолит глаза либертарианцам, мечтающим окончательно урезать права наемных рабочих.

Как результат, страна наверняка получит «реформированную» версию основного закона, в которой выхолостят социальные и демократические права украинцев — исправив несоответствие между конституцией и украинской действительностью. Это будет что-то вроде печально знаменитой конституции Пиночета — который, как известно, тоже произвел переворот при активной американской поддержке. Год миллионным протестам в Чили: отменить конституцию Пиночета © кадр из видео Украина.ру

Эта пародия на конституцию лишала чилийцев доступного образования, здравоохранения, достойных условий труда — и только сейчас, после многолетней борьбы, народ латиноамериканского государства сумел добиться ее отмены.

Самое время спросить — придется ли пройти этот долгий путь гражданам Украины?