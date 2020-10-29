Ситуация с решением Конституционного суда Украины о несоответствии Конституции 18 статей закона «О предотвращении коррупции» гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд

Можно предположить, как об этом говорят источники в окружении Владимира Зеленского, что речь идет о коррупционном сговоре: КС действовал в интересах отдельных олигархов и политиков, заинтересованных в сокрытии своих реальных доходов. Однако все не совсем так.

НАПК закрыл реестр электронных деклараций чиновников © скриншот видео Александром Тупицким съехались представители западных посольств. Попробуем разобраться, что же произошло.

Закон обязывал госслужащих и депутатов подавать электронные декларации о доходах и имуществе до 1 апреля. Дополнительно вся информация должна была предоставляться в случае вступления в госдолжность и увольнения, а также при существенном изменении материального положения.

Контроль в этой области осуществлял Национальный антикоррупционный комитета (НАПК) в связке с другими структурами (НАБУ, САП), которые получили право возбуждать уголовные дела, если находили в декларациях недостоверные сведения. Вообще полномочия комитета были необычайно широки. Он имел доступ к фактически любым, в том числе и закрытым данным о жизни и деятельности чиновников, мог осуществлять проверки самого различного свойства. Отныне НАПК лишен большей части своих возможностей.

НАПК Украины закрыло доступ к электронным декларациям по требованию суда © Сommons.wikimedia/Dezidor

Источник из правящей команды сообщил ресурсу Strana.ua, что президент не давал санкции на такое решение Конституционного суда. Судя по сегодняшним поступкам Владимира Зеленского, он крайне обеспокоен сложившейся ситуацией. Глава украинского государства созвал экстренное заседание СНБО, посвященное этой проблеме и заявил, что «отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо».

Понятно, что под «отдельными субъектами» подразумевается КС. Похожим образом высказался и секретарь СНБО Алексей Данилов: «Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины».

На заседании совета должен быть предложен законопроект, который с некоторыми коррективами продублирует отмененные нормы закона «О предотвращении коррупции». Правда, большой вопрос, хватил ли голосов в Верховной Раде для его принятия.

Судебная власть и коррупция в Украине: борьба началась © СС0, Pixabay

Один из авторов представления в КС Олег Волошин написал по этому поводу на своей странице в Facebook следующее: «В стране, где благодаря покровительству из-за океана не сидит даже разоблаченный самими "соросятами" Свинарчук, вся система так называемых антикоррупционных органов служит исключительно одной цели: держать на крючке внешних управляющих весь политический и управленческий класс Украины…. Борьба за реальный суверенитет Украины — вот центральный вопрос повестки на ближайшие годы. Счёт пока 10:1 в пользу колониальной администрации».

«Колониальная администрация», как хлестко окрестил Волошин нынешнюю украинскую власть, действительно прилагает лихорадочные усилия для того, чтобы спешно исправить положение. Но, похоже, в этот раз она может столкнуться с серьезными трудностями. Есть солидарная позиция значительной части политического класса и бизнеса относительно недопустимости ситуации, при которой Запад превратил украинский госаппарат в подобие марионетки. У этого взгляда на положение дел может оказаться немало сторонников в парламенте. В результате правящей команде не удастся продавить новый закон. И тогда счет изменится уже не в пользу «колониальной администрации».