Прошедшие на Украине местные выборы продемонстрировали в первую очередь колоссальную девальвацию правящей команды в глазах избирателей. Две партии - «Оппозиционная платформа - «За жизнь» и «Европейская солидарность», представляющие диаметрально противоположные политические программы, фактически «задвинули» «Слугу народа»

Руслан Бортник: Местные выборы завершили строительство властной вертикали Зеленского © Facebook, Ruslan Bortnik

«Слуги» подвели итоги, По их данным, картина в целом выглядит следующим образом. На выборах в облсоветы голоса распределяются так:

Слуга народа — 20%;

Евросолидарность — 16%;

ОПЗЖ — 13%;

Батькивщина — 10%;

За будущее — 7%.

Также в «Слуге народа» назвали предварительные результаты выборов в райсоветы, где представители партии получают 5366 мандатов:

Слуга народа — 17%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 15%;

Евросолидарность — 13%;

Батькивщина — 9%;

За будущее — 8%.

Дежавю: местные выборы вернули в Украину разделение на Восток и Запад © REUTERS, Stanislav Kozliuk

СН потерпела полное фиаско. Ни в одном из больших городов представители президентской политсилы не получили пост мэра. В нескольких они вышли во второй тур, но шансы на победу кажутся весьма низкими. В некоторые горсоветы областных центров партия и вовсе не попадает. Например, во Львове и Ивано-Франковске.

Впрочем, сами «слуги» не считают итоги выборов поражением. По словам заместителя главы офиса президента Михаила Подоляка, партия все равно лидирует. «"Слуга народа" зашла равномерно по всей стране в органы местного самоуправления. Более 4 тысяч депутатов получила партия. До этого у нас не было нигде никогда. Депутаты наши во всех советах, тогда как другие партии по-прежнему имеют анклавные результаты», заявил он РБК-Украмина.

Эксперты считают, что главным победителем выборной кампании стали региональные элиты: местные партии и партии мэров. Децентрализация позволила за счет увеличения бюджетов активизировать работу по повышению, пусть и не слишком значительному, уровню благосостояния граждан и обустройству подведомственного хозяйства. В большинстве крупных населенных пунктов мэры баллотировались от своих местных партий, которые потеснили представителей парламентской лиги.

Выборы на Украине: порядка меньше, а нищеты больше © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Итоги голосования не связали страну, как это было на прошлых выборах, а напротив, разобщили, поскольку главный тренд происходящего — регионализация. Регионы «откусили» куда больше власти, нежели имели до сегодняшнего дня. Этот процесс идет уже не первый день. Страна разбредается по окраинам и связано это не только с выборами, но и с эпидемией. Известно, что на Украине зоны, где выявлено наибольшее число инфицированных коронавирусом, помечены как «красные». Власти этих районов напрямую игнорировали указания Киева о вводе различных ограничительных мер. В основе этого «праздника непослушания» лежал политический расчет: нужно было дистанцироваться от непопулярной столицы и правящей команды для того, чтобы таким образом усилить свой электоральный ресурс. Судя по всему, ставка сработала.